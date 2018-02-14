DHA YURT BÜLTENİ-23

Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 7 yaralı



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana geldi. 24 yaşındaki Abdullah Duman’ın (24) kullandığı 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Abdullah Duman ile birlikte akraba ziyaretinden dönen otomobilde bulunan Yusuf (3), Medine (4), Merve (7), Asiye (27), Nurcan (38) ve Hamide Duman (68) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Duman ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Yaralılara müdahale

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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Traktörünün altında kalan çiftçi öldü

AKSARAY'da tarla ile yol arasındaki hendeğe saplanan traktörün lastiğini kurtarmaya çalışan çiftçi Eyüp Sapmaz (63), bu sırada viteste bıraktığı aracın hareket etmesi üzerine sol lastiğinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Aksaray merkeze bağlı Demirci Beldesi'nde oturan Eyüp Sapmaz, traktörün arkasına bağladığı pullukla Karabayır Mevkii'ndeki tarlasını sürdü. Hava karardığı için evine dönmek üzere yola çıkan Sapmaz'ın yönetimindeki traktörün arka lastiği, tarla ile yol arasındaki küçük hendeğe saplandı. Tüm uğraşlara rağmen saplanan yerden traktörünü kurtaramayan Sapmaz, aşağı inip bağlı olan pulluğu çıkmak istedi. Sapmaz, bu sırada viteste bıraktığı traktörünün hareket etmesi üzerine sol lastiğinin altında kaldı.

Yoldan geçen bir çifti, Sapmaz'ı, traktörün altında hareketsiz halde görünce. jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerini çağırdı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle lastiğin altından çıkartılan Sapmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

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-Cesetten detay

- Olay yerinden detay

Haber - Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY ()

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