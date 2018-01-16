DHA YURT BÜLTENİ-23

Kamyonet, minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı



HATAY'ın Hassa İlçesinde kamyonetin, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpması sonucu meydana kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yollçatı Mahallesinde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen Süleyman Topal yönetimindeki 31 N 4220 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Abdülkadir Aslan yönetimindeki 27 SC 318 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Süleyman Topal hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Abdülkadir Aslan ile kamyonette bulunan Muhammed Mervan (4), Rim Sabbach (25), Tesmin Arap (9), Rua Arap (8) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye ile Kırıkhan'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Topal'ın cesedi ise Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Hastane acil girişi

- Yaralının sedyeden taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / HATAY,()

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Pamukova'da 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı



SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, bir TIR, bir kamyon, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-650 Karayolu Pamukova Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova'dan Sakarya istikametine giden Yunus Emre Keskin idaresindeki 16 HJ 513 plaklı otomobil önce bariyerlere ardından da Emrah Kara idaresindeki 61 HB 848 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanınca araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Avni Bulut idaresindeki 34 LR 3508 plakalı cam yüklü TIR'ın sürücüsü kazayı fark edemeyince duramayıp konvoydaki bir minibüs, iki otomobil ve seramik yüklü bir kamyona çarptı. TIR'ın çekici kısmı çapmanın şiddetiyle koparak yola düştü.

Polis savaş alanına dönen karayolunu güvenlik önlemi nedeniyle trafiğe kapattı. Kazada, TIR sürücüsü Avni Bulut ve diğer araçlardaki İdris Altıntaş, İlyas Maral, Murat Çam ve Mehmet Aksoy yaralandı. Pamukova İlçe Hastanesi, Geyve Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Araçlardan görüntü

-Yolda oluşan araç kuyruğundan görüntü

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ /PAMUKOVA(Sakarya),()

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Otomobil, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 5 yaralı



BİLECİK'te otomobil, kırmızı ışıkta duran başka bir otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Şeyh Edebali Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi istikametinden kent merkezine seyreden Onur Yıldırım yönetimindeki 11 DA 465 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta duran Gülay Sandal'ın kullandığı 64 KA 225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 11 DA 465 plakalı otomobilin sürücüsü Onur Yıldırım, aynı araçta bulunan Adem Usta ve Fatma Kılıç ile 64 KA 225 plakalı otomobilin sürücüsü Gülay Sandal ve Ataman Yüksel yaralandı. Yaralılar hurda haline dönüşen araçlardan olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görnütüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()

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Yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu



BOLU’da yakınlarının haber alamadığı 68 yaşındaki Salahattin Çavdar yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tabaklar Mahallesi Karakoç Sokak’ta yalnız yaşayan Salahattin Çavdar’dan yaklaşık 10 saattir haber alamayan oğlu, durumu komşularına haber verdi. Komşuları 3 katlı apartmanın 1’inci katında oturan Selahattin Çavdar’ın zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. 1’inci kattaki evin penceresine merdiveni dayayan itfaiyeci, pencereden girip kapıyı açtı. İçeri giren polis ve 112 Acil ekibi, evin mutfağında Selahattin Çavdar’ın cesedi ile karşılaştı. Salahattin Çavdar’ın cesedi polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin eve girmesi

-Haber veren komşu ile röportaj

-İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin görüntüleri

-Apartmandan görüntü

-Detaylar

SÜRE: 01.31 - BOYUT: 93 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,()

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Nostaljik tramvay bozulunca vatandaş itti



DÜZCE'de, İstanbul Caddesi'nin trafiğe kapatılması ile hizmet vermeye başlayan nostaljik tramvay arıza yapınca, vatandaşlar tarafından itilerek hemzemin geçitten kaldırıldı.

Şehir merkezinde bulunan İstanbul Caddesi trafiğe kapatılırken, Düzce Belediyesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı arasında hat yapılarak nostaljik tramvay sefer yapmaya başladı. 1 milyon 700 bin liraya mal olan nostaljik tramvay Büyük Camii mevkiindeki hemzemin geçitte arızalandı. Trafiğin ilerlemesini engelleyen tramvay çalışmayınca, vatandaşların kol kuvveti devreye girdi. Tramvayda seyahat eden vatandaşlar trafiğin açılması için nostaljik tramvayı itmek zorunda kaldı. Bozulan tramvay itilerek hemzemin geçitten kaldırılarak geçit ulaşıma açıldı. Vatandaşların tramvayı itmesi fotoğraflanırken, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,()

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