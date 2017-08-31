DHA YURT BÜLTENİ-23

Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından vuruldu

KONYA'da 25 yaşındaki Cihad Arslan, bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Dede Korkut Sokak'ta meydana geldi. Cihad Arslan sokakta bir arkadaşıyla otururken, yanlarına yaklaşan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açıldı. Bacağından vurulan Cihad Arslan ve arkadaşı, koşarak kendilerini güvenli bir yere attı. Şüpheliler ise, plakası belirlenemeyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Arslan, polise verdiği ilk ifadesinde, "Sokakta otururken bir otomobil içerisinden üzerime doğru ateş açıldı. Bacağımdan vuruldum. Daha sonra ateş etmeye devam ettiler. Canımı zor kurtardım" dedi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------------

- Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

- Hastane genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

===============================

Edremit'te 10 bin kişilik fener alayı



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayına yaklaşık 10 bin vatandaş katılırken kortejin uzunluğu 1 kilometreye yaklaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Türk Milleti 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek bu sınırları kanla ve canla çizdi. Bunu indirmeye ne besleyip büyüttükleri FETÖ'nün, ne IŞİD'in, ne de PKK gibi terör örgütlerinin gücü yetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet devam edecek" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Edremit'te coşkuyla kutlandı. Akçay Mahallesi'nde oluşturulan fener alayına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan ve 10 bin kişinin üzerinde katılım olduğu belirtilen fener alayı sırasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları atıldı. Akçay Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık burada da sloganlar ve şarkılar söylemeye devam etti. Alanda vatandaşlara seslenen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan antiemperyalist yürüyüşün bugün kutlamalarını yaptıklarını söyledi. Saka, "Ebedi ve tek Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlatılan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Milletimizin 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek başlattığı o muazzam yürüyüş, mazlum ülkelere bir kez daha emperyalizmin yenilebileceğini gösterdi. Evet, o güne kadar emperyalizmin boyunduruğu altında kalmış bütün ülkeler emperyalizmin yenilebileceğini görerek ulusal kurtuluş mücadelelerine başladılar" dedi.

Saka, "Bütün dünya birleşip, Osmanlı'yı parçalayıp Türkiye'yi işgal ettiklerini düşündükleri an, Türk Milleti 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek bu sınırları kanla ve canla çizdiler. Bayrağımızı kanla, canla dalgalandırdılar. Bunu indirmeye hiç kimsenin, ne besleyip büyüttükleri FETÖ'nün, ne IŞİD, ne PKK gibi terör örgütlerinin gücü yetmeyecek." diye konuştu.

"BAŞKAN HALKIN ARASINDA"

Gecenin sonunda sanatçı Çelik, konser verdi. İlk parçasının ardından bir konuşma yapan Çelik, 30 senedir sahnede çalıştığını belirterek, "Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kalabalık var. Buranın artı bir güzelliği de protokol yok. Önde ayrıcalıklı kimse yok. Başkan da halkın arasında izliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Fener alayından detaylar

- Meydana geliş

- Kamil Saka konuşma

- Meydandan detaylar

- Çelik konseri ve konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

==============================

Denizli'de 'Şanlı Zafer Yürüyüşü'



DENİZLİ'de, CHP İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Şanlı Zafer Yürüyüşü'ne yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Şanlı Zafer Yürüyüşü' düzenledi. Demokrasi Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadyumu önünden başladı. Yürüyüşe; CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, CHP ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte kalabalık ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle yürüdü. Kalabalık, 'Hak, hukuk, adalet', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Denizli Valiliği önünde sona eren 3 kilometrelik yürüyüşün ardından vatandaşlar, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP İl Başkanı Teoman Sancar, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bu akşam yaptığımız yürüyüşün amacı, demokrasinin cumhuriyetin, laikliğin Atatürk ilke ve devrimlerinin Türk insanının zihninden asla silinmediği ve unutulmadığının gösterilmesidir. Cumhuriyeti 95'inci yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anarak, Türkiye'de bağımsızlığın, özgürlüğün, emperyalizme karşı devrimci duruşun neler yaratabildiğini, Türk insanına nasıl bir özgürlük verdiğini bugün paylaşmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Yürüyüşün başladığı alandan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Sloganlardan görüntü

- CHP İl Başkanı Teoman Sancar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

======================================

Komşusu 2 kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla öldürüldü



İZMİR'in Buca İlçesi'nde evinin karşısındaki daireye taşınan 2 kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 30 yaşındaki Ersin Coşkun, evini basan kişilerce dövülüp bıçaklandıktan sonra tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Buca'da yaşayan Ersin Coşkun, bir süre önce karşı daireye taşınan S.A. ve Ö.A adlı kadına iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. Kadınlar da olayı, erkek arkadaşlarıyla, daireyi kiraladıkları emlakçıya söyledi. Geçen Pazar günü kadınlar beraberinde erkek arkadaşları ve emlakçı ile birlikte Coşkun'un evine geldi. Burada Ersin Coşkun ile grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, Ersin Coşkun'u önce dövdü, ardından da bıçaklayıp, tabancayla vurarak yaraladı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelierin kimliklerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla daireye yeni taşınan S.A. ve Ö.A.'nın yanısıra erkek arkadaşları A.A., M.Y.A., S.A. ve emlakçı M.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili 11 ev ve 3 otomobilde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Davut CAN / İZMİR, ()

==============================