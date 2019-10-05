DHA YURT BÜLTENİ - 23

Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu



HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

Olay, akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hatay Devlet hastanesi genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

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Çöken istinat duvarının altında kaldı (3) - Yeniden



KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kendine ait binaya su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), çöken istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’ndeki inşaatta meydana geldi. Caddedeki kendine ait inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, aniden meydana gelen heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi'ne ait iş makinelerinin de geldiği alanda, Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat boyunca kazı yapıldı. Çalışmaların ardından enkazın altında Gültepe'ye ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültepe'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gültepe'nin cesedi bulunduğu yerden alınıp otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı'nın morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazenin çıkarılması

- Cenaze aracına koyulması

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / ÇAYIROVA(Kocaeli),()

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Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ön lastiğini kaldırmaya çalıştığı motosikletin kontrolünden çıkıp devrilmesiyle sürücü Abdullah Ö. (27) 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Ö., iddiaya göre, motosikletinin ön lastiğini kaldırmak istedi. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen Abdullah Ö., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ö. ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden detaylar

-Yaralı sürücüden detaylar

-Motosikletten detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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