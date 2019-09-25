DHA YURT BÜLTENİ - 23

Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı (2)

'SÖZ MİLLETİNDİR, İKTİDAR MİLLETİNDİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı temel atma töreni için geldiği Edirne'de, törenin ardından 2'nci Beyazıd Külliyesi ve Sağlık Müzesi ile Selimiye Camii ziyaretinden sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Bakan Turhan'ın Edirne'de son olarak AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın selamlama konuşmasının ardından Bakan Turhan, erken seçim tartışmalarına değindi. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye istikrar getirdiğini ifade eden Turhan, "Biliyorsunuz eskiden iktidar sürelerinin, hükümet etme sürelerinin ortalaması 9 - 9,5 aydı, yani 1 yılı geçmiyordu. Şimdi başkanlık sistemine geçtik, Türkiye'de artık siyasi istikrarla bir sorun kalmamıştır. Bugün milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçmiştir, onun hükümetiyle yönetiliyor. Recep Tayyip Erdoğan da bir fanidir ama bundan sonra yine kendi hür, özgür iradesiyle başkanını seçecek ve onunla birlikte 5 yıl iktidarda kalacak hükümet görevini yürütecek ve hükümetsizlik diye bir sorun kalmayacaktır. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Bunun için başkanlık sistemi dedik ve bundan sonra ülkemizde hesapları olan iç ve dıştan bozguncu mihrakların bu ülkede siyasi otoriteyi hükmetme gücünü ortadan kaldırıp başka erkleri devreye sokmasına artık yer kalmamıştır. Söz milletindir, iktidar milletindir, milletin seçtiği kişi bu ülkede hükmedecektir" dedi.

'ERKEN SEÇİM SÖYLEMLERİNE İNANMAYIN'

Türkiye'nin AK Parti iktidarında önünde 4 yıllık süreç olduğunu, kimsenin erken seçim söylemlerine inanmaması gerektiğini dile getiren Bakan Turhan, "Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Birileri devamlı kaşıyor, yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak diye milletin aklını karıştırıyorlar. Kimse böyle bir şeye inanmasın, biz bu ülkede yapacaklarımızı 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini, 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımızda yazdık ve o hedeflere milletimizle birlikte evelallah yürüyeceğiz. Kafamızı karıştırmak isteyenlere, özellikle gençlerimizin üzerinde bir takım algı operasyonu yapmak isteyenlere fırsat vermeyiniz. Bu davanın bu coğrafyada hakim olması için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bir Recep Tayyip Erdoğan'la bu iş olmaz. Kendisini milletine adamış bir insanı yalnız bırakmamamız lazım. Ona her alanda destek olmamız lazım. Onun bu ülke için yapmak istediklerini, ona destek olarak ve yaptıklarını da milletimize samimiyetle, tevazuyla anlatarak bu davanın fedakar erleri olarak yapmanız lazım" diye konuştu.

Bakan Turhan, partideki programının ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakan Turhan'ın Edirne Valiliği önünde karşılanması

- Bakan Turhan'ın Valilik defterini imzalaması

- Turhan'ın Ak Parti İl Başkanlığı'na girişi ve partilileri selamlaması

- Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal konuşması

- Bakan Cahit Turhan'ın konuşması

- İl Başkanı Akmeşe ve Milletvekili Aksal'ın Bakan Turhan'a hediye vermesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

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6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı (2)

TAVUK ÇİFTLİĞİNİN SAHİBİ, HİDAYET KARACA'NIN AVUKATIYMIŞ

İznik ilçesindeki tavuk ölümlerinin yaşandığı çiftliğin, FETÖ çatı davasında yargılanarak hapis cezasına çarptırılan eski Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı Doğan Akkurt'a ait olduğu ortaya çıktı. Doğan Akkurt, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 avukat ile birlikte 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanmış, haklarında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. FETÖ'nün avukat yapılanmasıyla ilgili soruşturmada hakkında 15 yıla kadar hapis istenen Akkurt, hakkındaki tutuklama kararı sonrası ifadesini değiştirerek, Hidayet Karaca ile yaptığı Pensilvanya ziyaretini anlatıp itirafçı olarak serbest kalmıştı.

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan Akkurt'u ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Akkurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet BULDU/İZNİK, ()

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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı (2)- Yeniden

Malatya'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen 01 ABG 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 J 1545 plakalı işçilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçları görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Şahin ile Güner Türkmen Yılmaz'ın öldüğünü belirlendi. Araçlarda yaralanan Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal ve Gökhan Öksüz ise yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şahin ve Yılmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Devrilen araçlar

- Cesetlerden detay

- Kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

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Adıyaman'da tütün hırsızlığına 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, kamyonet kasasından tütün çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İ.D., 02 FU 281 plakalı kamyonetinin kasasında yaklaşık 40 kilo tütünü bırakıp eve gitti. Sabah kamyonetin yanına gelen İ.D., tütünün yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin C.S., M.S. ve R.S., olduğu tespit edildi. Polis, şüphelileri belirledikleri adreslerdeki evlerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Tütünler sahibine teslim edilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızların gelişi

-Hırsızların kamyonete gelişi

-Hırsızların kamyonete girişi

-Hırsızların çaldıkları tütünü çuvala koyması

-Hırsızların gidişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 515 MB

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Bizim işimiz millete hizmet etmektir

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir'de Memur-Sen hizmet binası açılış töreninde yaptığı konuşmada, sendika olarak işlerinin millete hizmet etmek olduğunu söyledi.

Lale Caddesi'nde Memur-Sen hizmet binasının açılış törenine, Vali İlhami Aktaş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Karapınar Beldesi Başkanı Yasin Güneş ve Memur-Sen üyeleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi entelektüel kapasitesi ile hareket tarzı, ülkesel değerleri ve başlangıçtan beri bugüne kadar ortaya koyduğu bakiyesi ile de farklı bir konfederasyon. Biz kendimizi, bu millete borçlu hisseden bir konfederasyonuz. Devletten alacaklı olabiliriz, kamu görevlisiyiz milli gelirden payımızı hakkıyla alabilmek için mücadele eden örgütlü yapıyız. Devletten alacaklıyız, bu konuda tartışma götürmez bir gerçek var ama bu millete borçluyuz. Bizim işimiz millete hizmet etmektir. Ekmeğimizi helal etmenin yolu millete hizmetten geçer. Öyleyse Memur-Sen ailesi olarak bu milletin hassasiyetlerine hassasiyet gösteren, bu milletle birlikte yolcu eden ve hiçbir zaman milletle karşı karşıya gelmeyen ve kavga etmeyen bir anlayışı iftiharla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Millete hizmet eden yapı olduklarını kaydeden Yalçın, "Memur-Sen olarak gelinen nokta itibariyle de birlerle başlayan yolculuk bugünlere gelindiğinde 1 milyon sayısını aşarak en son 1 milyon 20 bine ulaştı. Memur-SenTürkiye’nin en büyük emek hareketi haline gelmiştir. Bunun için Allah’a hamd ve şükür ediyoruz." diye konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise, Memur-Sen hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşması

-Açılıştan görüntü

-Genel detay

Süre:4 dakika-455 MB

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, () -

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Yetiştirdiği 49 kilo karpuzla birincilik ödülünü aldı

DİYARBAKIR'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali etkinliğinde, yapılan karpuz yarışmasında 49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın birincilik ödülünü aldı.

Diyarbakır Valiliği'nce bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Karpuz ve Kültür Festivali başladı. Diyarbakır karpuzunu tanıtmak amacıyla yapılan festivalin açılış programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Kürtçe müzik dinletisiyle başlayan programda, karpuz yarışması düzenlendi. 49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın, yarımada birinci seçilirken, 47 kilo 800 gramlık karpuzuyla Hamit Atlı 2'inci, 44 kilo 400 gramlık karpuzuyla Mehmet Atlı ise 3'üncü oldu.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, festivalli düzenlemedeki amaçlarının Diyarbakır kültürünü tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Dünyada sadece Diyarbakır'da yetişen ve ünü Diyarbakır'ı aşarak dünyalara ulaşan karpuz, şüphesiz kentin birçok güzel yanı gibi gerçekten de tanıtılmaya tadılmaya değer bir değer var. Bizler bugün 9'uncu kez tanıtımda bu güzellikle ve lezzetle bir aradayız. Burada amacımız 10 bin yıllık bir insanlık tarihine şahitlik eden Diyarbakır'ı tüm boyutları ve değerleriyle önce ülkemize sonra dünyaya tanıtmak. Diyarbakır kendisi bir dünya markasıdır. Diyarbakır medeniyet ve insanlık gelişiminin canlı tanığı ve bu nu sunan bir tarih hazinesidir. Herkes için görülmesi, gezilmesi ve bilinmesi gereken bir çekim merkezidir. Diyarbakır'daki 2,5 yıllık valiliğim dönemimde bütün bu değerlerin uluslararası bir marka değerine dönüşmesi için başta tanıtım, sonra bu değerlerin korunması ve yaşatılması ve geleceğe aktarılması konusunda çok önemli kazanımlar ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'ı dünya ile buluşturacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Festivalin düzenlendiği yer

Yarışmadaki karpuzlar

Birinci seçilen karpuz

Vali Güzeloğlu'nun birinciye ödül vermesi

Müzik dinletisi

Festivale katılanlar

Karpuz yuvarlama yarışması

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kemara: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

