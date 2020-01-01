DHA YURT BÜLTENİ - 23

Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi



MALATYA'da, polis ekiplerinin yeni yıl nedeniyle sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, M.Ş. adlı şüpheliyi bir otomobilde Hasan Bey Caddesi üzerinde içki satışı yaparken suçüstü yakaladı. Polis, otomobilde yaptığı aramada su şişelerine konulmuş 60 litre alkol ele geçirdi. Emniyette sorguya alınan M.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 150 litrelik bakır kazan, soğutucu, 100 litrelik mavi bidon, farklı ebatlarda 8 hortum, 25 kilo maya besini, 2 su motoru, 4 adet 500 litrelik beyaz bidon, 7 adet 200 litrelik mavi bidon, 5 adet 10 litrelik beyaz bidon, 100 pet şişeyle birlikte toplam 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.'nin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan görüntü

- Polis ekiplerinin baskını

- Ekiplerin araması

- Kaçak içkiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA ()

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Şanlıurfa'da sıra geceli 'yılbaşı' coşkusu



ŞANLIURFA'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.

Şanlıurfa’da yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğköfte yoğurdu. Yerli ve yabancı konuklar, yöresel türkü ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlendi. Konuk evi sahibi Yeşim Ünveren, "Yeni bir yıla merhaba demek adına gelen konuklarımıza bir sıra gecesi etkinliğinde fark menülerle bir akşam yemeği sunduk. Bu yemeğimizin menüsü bugün farklı oldu. Eğlenceye yönelik biraz sıra gecesi organizasyonu yaptık, 2020 yılı tüm insanlığa ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan kent genelinde polis ekipleri eğlence mekanları ile halkın yoğunlukta bulunduğu alanlarda güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sıra gecesi

- Sıra gecesine gelen vatandaşlar

- Şarkı söyleyen müzik siyenler

- Halay çeken vatandaşlar

- Çiğ köfte yoğurulması

- Yılbaşı gecesinde eğlenen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA- ()

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Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar



ERZURUM'un Oltu ilçesinde, bir grup çocuk, tahtadan yapılmış yılbaşı devesi ile harçlık topladı.

Oltu ilçesinde çocuklar bu yıl da yılbaşı devesi ile harçlık toplama geleneğini sürdürdü. Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Serkan Uçar (14), Efecan Başar (14), kardeşi Serkan Başar (12) ile Ahmet Deniz Kara (13) büyükleri tarafından tahtadan yapılan yılbaşı devesiyle ilçenin cadde sokaklarında dolaştı. Ahmet Deniz Kara'nın deve rolünü üstlendiği yılbaşı öncesi, çocuklar, apartman ve iş yerlerini giderek vatandaşların yeni yılını kutladı, harçlıklarını aldı.

İlçede yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini belirten Efecan Başar, "Biz yılbaşı gecesi büyüklerimizin desteği ile deve yaptık. Biz hem eğlenerek harçlık topluyor hem de vatandaşları eğlendiriyoruz. Mahalleye gidince topladığımız harçlıklarımızı arkadaşlarla bölüşeceğiz" dedi.

Oltu'da yıllardır bakkallık yapan Çetiner Akçay, çocukluğunun geleneklerinin yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Akçay, "Bu geleneği sürdüren çocuklara teşekkür ederim. Böyle şeylerin olması lazım. Çocuklarımız hem kendileri eğleniyor hem de bizleri geçmişe götürüyorlar. Çok mutlu olduk kendilerine iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

İlçe esnafından Ergun Musaoğlu ise "Bizim çocukluğumuzdaki yapmış olduğumuz deve oynatma geleneğini bu güzel çocukların devam ettirmesi çok güzel bir şey. Çocuklarımızı kutluyorum. Bu geleneğin devam etmesi için elimizden desteği vermemiz lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yılbaşı devesi caddelerde dolaşması

-Devenin oynaması

-Kapılarda bahşiş istemesi

-Deve yapan çocuklar röp

-Vatandaşlar röp

Haber: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()

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Vali Karaloğlu'ndan, Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi



ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla görevi başında giren kamu personelini ziyareti sırasında, vatani görevini yapan bir Mehmetçiği ailesiyle görüntülü görüştürdü. Görüşmede duygusal anlar yaşandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2020 yılına saatler kala kent genelinde yeni yıla görevi başında giren kamu personelini ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt'un eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilk önce Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli sahil güvenlik botunu ziyaret etti. Burada görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Karaloğlu, botun komuta merkezine geçerek botla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geçti. Burada Mehmetçikle sohbet eden Vali Karaloğlu, 'Ailesini en çok özleyen kim?' diye sordu. İlk el kaldıran 20 yaşındaki Doğan Gültekin adlı askeri yanına çağıran Karaloğlu, ailesiyle görüntülü görüşmek için babasının cep telefonu numarasını istedi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'un cep telefonundan görüntülü aranan baba Metin Gültekin ile önce Vali Karaloğlu görüştü. Karaloğlu ailenin yeni yılını kutladıktan sonra Doğan Gültekin'i ailesiyle görüntülü görüştürdü. Duygusal anların yaşandığı görüntülü görüşmede aile Vali Karaloğlu ve Tuğgeneral Tekin Aktemur'a teşekkür etti.

Karaloğlu, yeni yılda görevi başındaki personeli ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Karaloğlu, "2019'u Antalya'da büyük bir olay yaşanmadan tamamlıyoruz. 2020'yi de huzur içinde karşılayacağız. Yeni yılda da Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olarak devam edecek. Şehrimizin hedefleri var. Çok çalışmadan ulaşmak mümkün değil" dedi.

Mehmetçiğe yapılan sürprizle ilgili de konuşan Vali Karaloğlu, "Jandarmamızı ziyaret ettiğimizde ailesini özleyen bir Mehmetçiğimizi ailesiyle görüştürdük. Kayserili Mehmetçiğimizin mutluluğuna ortak olduk. Tüm Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlarız" dedi.

Vali Karaloğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'na giderek burada itfaiye personelinin yeni yılını tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Münir Karaloğlu sahil güvenlik botunu ziyaret etmesi

-Jandarma personeli ile toplu resim çekimi

-Vali ve jandarma komutanı asker ailesinin telefonla arayıp oğlunun görüştürmesi

-112 acil çağrı merkezi ziyareti

-RÖP: Münir Karaloğılu ( Antalya Valisi )

-Detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Bingöl Valisi Ekinci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı



BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, ziyaret ettiği yol kontrol noktalarındaki polis ile jandarma ekipleriyle bir araya gelerek, yeni yılını kutladı.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yol kontrol uygulamalarında görev yapan jandarma ve polis ekipleriyle bir araya geldi. Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Ekinci, 2019 yılında terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Vali Ekinci, "2020 yılının sağlık huzur, afiyet getirmesini diliyorum. Özellikle 2019 yılı Bingöl için bolluk ve bereket yılı oldu. İnşallah 2020 yılı da Bingöllü hemşerilerimizle huzur, güven, mutluluk içinde geçirmeyi rabbim bize nasip eder. Tabi huzurun olduğu yerde gelişmelerde birbirini izliyor. 2019 yılı terörle mücadele noktasında oldukça verimli bir yıl oldu. Bingöl’ümüz içinde huzura kavuşma yılı oldu. Çünkü bölgede 2017’lerde 170 ulaşan terörist sayısı bu yıl itibariyle bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi. İnşallah 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle bunları da temizledikten sonra rabbim huzur içinde, güven içinde yaşanacak bir Bingöl’ü bizlere nasip edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vali Ekinci'nin yol kontrol uygulamasına gelişi

Güvenlik güçleriyle bir araya gelişi

Vali Ekinci'nin güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlaması

Vali Ekinci'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Bakan Dönmez: Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma yapacağız



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında çalışmaların başlanacağı belirterek, "Önümüzdeki aylarda Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında da o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ne ziyarette bulundu. Bakan Dönmez, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine canlı bağlantı yaparak personel ile sohbet edip çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra yeni yıllarını kutladı.

MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ VAR’

Canlı bağlantıların ardından ekiplerin yüksek moralli olduğunu belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Milletimizin beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. Biz de tüm bilimsel çalışmaları sağlıklı bir şekilde yerine getirmek suretiyle hedeflediğimiz hidrokarbon rezervlerine ulaşacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız' diyoruz. Olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarının gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın haklarının sonuna kadar arkasında olduğumuzu, arayacağımızı ve koruyacağımızı ifade etmiştik. Nitekim bu çalışmalar onu gösteriyor. Bir gecikme olmaksızın kararlılıkla sondaj çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Libya'yla yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı bir yıl diliyorum" dedi.

ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLADI

Bakan Dönmez TPOA'nın son dönemin en yüksek artışlarını yaptığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 1 milyon metreküp sondaj hedefini yakaladık. Bunun anlamı şu, artık ülkemizde yer altında ne var ne yok bunu bilmek istiyoruz. Havadan jeofizik görüntüleme çalışmalarımızı tamamlamıştık onların değerlendirmeleri devam ediyor. Doğalgaz ve petrol araştırmalarını sadece denizlerde yapmıyoruz , karada da yapıyoruz. Bu yıl TPOA yaklaşık 130-140 arasında bir kuyu açılışı yaptı. Önemli bir üretim artışı sağladı. Yıllık ortalama 50 bin varil güne ulaşmış durumda. Bu da son 20 yılda TPOA'nın ulaştığı günlük en yüksek üretim seviyesi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Biz çalışmaya devam edeceğiz, soğuk, sıcak demeden."

‘MARMARA ADASI’NA HEMEN MÜDAHALE ETTİK’

Marmara Adası’nda meydana gelen elektrik kesintisine de müdahale ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Bir geminin çapasını taramak suretiyle oraya giden enerji nakil hatlarımızı koparmasıyla bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de arıza onarım çalışmaları da maalesef başlamamıştı. Fakat geçici bir tedbir olarak hemen jeneratörleri oraya gönderdik. Bugün itibariyle 5 tane jeneratörü oraya kurduk. Şu anda adada elektrik kesintisi kalmamış oldu. Hava koşulları da müsaade ederse de onarım gemisi orada olacak ve kopan hatların tamirine başlayacaktır. Yaklaşık 48 saatlik bir onarım süresi ama bu onarımı vatandaşımız hissetmeyecek. Çünkü şu an mobil jeneratörlerle adanın elektrik ihtiyacını karşılamış olduk" diye konuştu.

Bakan Dönmez, daha sonra tesisleri gezdikten sonra çalışanlar ile birlikte akşam yemeği yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Dönmez’in salona gelişi

-Bakanın gemilerle olan bağlantısı

-Bakanın bağlantı sonrası açıklaması

-Bakanın tesisleri gezmesi

-Dönmez’in açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/SİLİVRİ(İstanbul),()