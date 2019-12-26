DHA YURT BÜLTENİ - 23

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kuzeni kız çocuğu H.Ü.B.'yi (10) taciz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapse mahkum olan O.K.İ. (21), 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra, üst mahkemeye yapılan itirazla beraat etti. İstinafta görülen mahkemede, beraat kararına gerekçe olarak mağdurun, suç tarihinden iki yıl sonra olayı anlatması gösterildi. Aile kararı Yargıtay'a taşıyacak.

Alanya'da oturan H.B. ile F.E.B. çifti, 2016 yılında ikiz bebeklerinin tedavisi için sürekli şehir dışına çıkmak zorunda kaldıkları için büyük kızları H.Ü.B.'yi anneannesinin yanına bıraktı. Aile ikizlerin tedavisiyle ilgilenirken H.Ü.B. ise dayısı H.M.K. ve evlerinde kalan kuzeni O.K.İ. ile vakit geçirdi. İddiaya göre O.K.İ., H.Ü.B.'ye cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntüler izletti. O.K.İ., iddiaya göre kimseye söylememesi için küçük kızı "Seni öldürürüm, aileni öldürürüm" diye tehdit etti.

RESİMLERLE ANLATTI

Bir süre sonra H.B. ile F.E.B. çiftinin tedavi gören ikizleri ardı ardına yaşamını yitirdi. Bu süreci atlatan aile bu kez kızları H.B.Ü'nün içine kapandığını görünce psikolojik yardım için doktora başvurdu. H.B.Ü'nün anlatım güçlüğü çektiğini fark eden psikolog, resimlerle destekleyerek kendini ifade etmesini istedi. Çay bardağı çizerek akrabasının kendisine uygunsuz şeyler içirmeye çalıştığını anlatan H.B.Ü., aynı zamanda da vücudunun mahrem yerlerine dokunduğunu da resimler yardımıyla anlattı. Yapılan seanslarda H.B.Ü.'nün anlattıklarıyla istismara uğradığını anlayan aile, 2018 yılında akrabaları O.K.İ'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan O.K.İ., 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan O.K.İ., 29 Kasım 2018 tarihinde 'Cinsel istismar' suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi. O.K.İ'nin avukatları karara itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nde geçen 28 Kasım'da görülen temyiz duruşmasında mahkeme, H.Ü.B'nin başından geçenleri iki yıl sonra dile getirmiş olmasından dolayı durumun kuşkulu olduğunu, müstehcen görüntü izletilmesine ilişkin kanıt olmadığını belirterek, hapis cezasını bozup O.K.İ'nin beraatine karar verdi.

'DEFALARCA İSTİSMARA UĞRUYOR'

Ailenin avukatı Serkan Güray, karara itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi. Avukat Güray, "Olay 2015 veya 2016 yılında gerçekleşiyor. Net bir tarih yok. Mağdur 2015-2016 yıllarında kuzeni olan sanık tarafından defalarca istismara uğruyor. Yerel mahkeme vermiş olduğu kararda, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği alt sınırdan ceza vermişti" dedi.

'İĞRENÇ OLAYLAR'

Anne ve babanın ikiz çocuklarını kaybettikten sonra çocukları H.Ü.B.'yi yanlarına alarak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirten Avukat Güray, "Ailesi, mağdurun hareketlerinde birtakım değişiklikler fark ediyor. Bu durumu psikologla paylaşma gereği duyuyorlar. Psikolog mahkemede de ifade verdi. Psikolog birtakım resimler, çizimler ve yorumlatma teknikleriyle mağdurun yaşadığı olayları öğreniyor. Bunların içinde iğrenç olaylar mevcut" dedi.

'BERAAT KARARINI ANLAYAMADIK'

Yerel mahkemenin, H.Ü.B'nin yaşından dolayı bu tür cinsel içerikli bir konuda yalan beyanda bulunamayacağı kanaatiyle sanık O.K.İ'yi cezalandırdığını anlatan avukat Serkan Güray, şöyle dedi:

"Daha sonra maalesef üst mahkeme mağdurun bu olayları 2 sene sonra anlatmasını gerekçe göstererek doğrudan beraat kararı verdi. Takdir edilir ki bu yaştaki bir çocuğun haklarını bilmesi, olayları doğrudan ifade edebilmesi zaten mümkün değil. Maalesef istinaf mahkemesi mağduru dahi dinlemeden ve ortaya hiçbir delil çıkmadan beraat kararı verdi. Öyle ki beraat kararı verirken bize son sözlerimizi sormaktan da kaçındı. Şu anda bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Zaten sanık mağdurenin anne ve babasının şehir dışında olmasını fırsat bilerek, 'Bu olayları, sana yaptıklarımı anlatırsan anneni öldürürüm, seni öldürürüm, boğazını keserim' diye tehditlerde bulunuyor. Dolayısıyla mağdurenin bu olayları anlatamamasındaki neden bu tehditler. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen mahkemenin olayların geç dillendirilmesine dayanarak beraat kararı vermesini gerçekten anlayamadık."

Serkan Güray, karara Yargıtay aşamasında itiraz edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alanya adliyesinden genel ve detay görüntüler

-Avukat Serkan Güray röp

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

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Kahta'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Esendere köyü yakınlarında Bedir Layık (38) idaresindeki 63 VB 878 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen sürücüsü öğrenilemeyen 20 B 7135 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücü Layık ile minibüste bulunan Mustafa Çiftçi (52) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kahta Devlet Hastanesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Yaralıların acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN ()

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Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun



KARABÜK'te, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' için düzenlenen etkinliğe katılan Bilal Erdoğan, "Kendinize iddialı hedefler koyun. Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun. Çünkü bu millet bunu hak ediyor" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Karabük Belediyesi'nce nikah ve konferans salonunda düzenlenen '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' programına katıldı. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bilim bütün insanlığın malı. Bilim batının, doğunun filancanın değil. Bilim bütün dünyanın malı. 'Armut piş ağzıma düş' yok. Eğer ilerlemek istiyorsak, teknolojide çağı yakalamak istiyorsak, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak istiyorsak, dünyada güçlü bir millet, güçlü bir Türkiye olmak istiyorsak kısa yol yok, kolay lokma yok, çalışmak var, gayret var, emek var. Kendinize iddialı hedefler koyun. Karabük'ün Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun. Çünkü bu millet bunu hak ediyor. Bu ümmet bunu hak ediyor" dedi.

Konferansta, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, 'İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları' konulu sunum yaptı. Konferans sonunda Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilal Erdoğan'a plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bilal Erdoğan salona girerken

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Bilal Erdoğan’ın konuşması

-Plaket takdim

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi

YENİ yıla sayılı günler kala kar yağışı olmamasının tedirginliğini yaşayan Erzurumlular, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sevindi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkaran vatandaşlar, “Kar temizliktir, berekettir, rahmettir. Kar Erzurum'un velinimettir. Yağmasına çok sevindik" dediler.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sokakta yürüyenleri kardan adama çevirdi. Karın yağmasına en çok sesvinenler arasında Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otel işletmecileri oldu. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Aralıkta sezonu açtık. Yaklaşık 80 santim karın olduğu pistlerin tamamı açık. Ama yağan her kar bizi ve kayakseverleri çok sevindiriyor. Yeni yıla kar yağışı ile girmek istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışı

-Sokakta yürüyen vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp

-Erzurum yazısı ve beyaza bürünen heykeller

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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Kanyonda karacayı kurtaran itfaiyeci: 1,5 saatte kurtardık

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karacayı kurtaran itfaiyeci İlker Pınar, "1,5 saat süren çalışma sonrası çıkardık. Bu gibi hadiselere rastlamaktayız. Elimizden geldiği kadar bu hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

İlçede dün, Horma Kanyonu'nda yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen yavru karacayı gören kişi, Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye erini gören karaca, havuzun kenarında bulunan küçük mağaraya girdi. İtfaiye eri İlker Pınar'ın, mağaradan çıkardığı karaca, daha sonra havuzda yüzerek kıyıya çıkıp, kayalıklardan tırmanarak gözden kayboldu.

'ARKADAŞLARIMIZLA GÖLETE GİRDİK'

Yavru karacayı bulunduğu yerden kurtaran Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli İlker Pınar, o anları anlattı. Pınar, öğle saatlerinde aldıkları ihbar sonrası bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Geldiğimiz olay yerinde incelemelerde bulunduk ve suya inmeden karacanın kurtarılamayacağını tespit ettik. Arkadaşlarımızla gerekli kıyafetleri giyip gölete indik. Göletteki karaca bizi görünce orada bulunan küçük bir mağaraya sığındı. Mağaranın derinliği 7-8 metreydi. Mağaradan yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası çıkardık. Çıkardığımız zaman karaca suya atladı. Suda bir süre dolandıktan sonra bizden korkup 5 metrelik şelaleden atlayıp ormana kaçtı. Bu kanyonda bu gibi hadiselere rastlamaktayız. Elimizden geldiği kadar bu hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-İlker Pınar'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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Jandarmanın hassas burunlu köpekleri ve eğiticilerine sertifika

JANDARMA Genel Komutanlığı'na bağlı Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca (JAKEM) düzenlenen, '2019 yılı 2'inci dönem branş köpeği ve kullanıcıları eğitimi' sona erdi. 62 branş köpeği ve yetiştiricilerine törenle sertifika verildi.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen törene Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Akbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve davetliler katıldı.

'ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYORLAR'

Törende konuşan JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, merkezdeki köpeklerin büyük bir sevgi ve ilgiyle eğitildiğini söyleyerek, "Eğitilen köpeklerin de bu sevgiye karşılık vererek görevlerini en iyi bir şekilde yapmasında ciddi katkılar sağlıyor. Merkezde yetiştirilen köpekler emniyet ve asayişin yanı sıra uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi, doğal afetler, mayın, bomba ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve kaybolan insanların yerlerinin belirlemesinde önemli görevler üstleniyor" dedi.

SERTİFİKALAR VERİLDİ

Konuşmaların ardından 10 farklı branşta eğitilen Alman çoban köpeği, Belçika malinois, labrador retriever, golden retriever ve Alman pointer cinsi 62 köpek ile eğiticileri astsubay ve uzman çavuşlara sertifikaları verildi. Törenin sonunda köpekler gösteri sundu. Gösteri büyük bir ilgiyle izlendi. Sertifikalarını alan astsubay ve uzman çavuşlar, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 32 jandarma birliğinde köpek yetiştiricisi uzmanı olarak görev yapacak.

Görüntü Dökümü:

-JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın açıklaması

-Serfitika töreninden genel ve detay görüntü

-Tören geçidinden genel görüntü

-Köpeklerin bomba ve uyuşturucu aramalarından genel ve detay görüntü

-Köpek eğiticisinin komutuyla ileri itaat gösterisi yapmasından genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, ()