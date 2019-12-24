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DHA YURT BÜLTENİ - 23

Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı Adana'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle sele kapılan otomobil tarlaya düştü. Sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla,...

GÜNDEM 24.12.2019, 21:00
DHA YURT BÜLTENİ - 23

Adana'da sel sularına kapılan 5 kişi kurtarıldı

Adana'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle sele kapılan otomobil tarlaya düştü. Sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi ise bölgeye gelen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde D-400 karayolu Ceyhan-Adana istikametinde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düştü. Burada sürüklenmeye başlayan otomobildeki 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarak, kurtulmayı başardı. Kurtulan bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kısa süre sürüklenen otomobilde mahsur kalan 2 kişiyi zodiac ve can simidi yardımıyla kurtardı. Kurtarılan bir kişi "Arabada 5 kişiydik. Otomobil suyun içerisindeyken bir anda durdu. Sonra da akıntıya kapıldı" diye konuştu.
İsimleri henüz öğrenilemeyen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
-Olay yerinden genel görüntü
-Ekiplerin görüntüsü
-Akıntıya kapılan bir kişinin kurtarılması
-Yakınlarının ağlaması
-Kurtarılan kişinin ambulansa giderken konuşması
Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA, ()

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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (7)

TEK KATLI EV YIKILDI
Adana'da gün boyu etkisini gösteren şiddetli yağıştan dolay tek katlı ev yıkıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerinin yaptığı araştırmada enkazda kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alıp uyarılarda bulundu.

ADANA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ
Adana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

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İntihar girişiminde bulunan genç kadını suya atlayan garson kurtardı
 
Diyarbakır'daki tarihi On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulunan genç kadın, kafeteryadaki garson Mehmet Emin Demir (27) tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 23 yaşındaki genç kadın, bilinmeyen nedenle On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atladı. Genç kadının atladığını görenlerin bağrış seslerini duyan çevredeki kafeteryada çalışan garson Mehmet Emin Demir, Dicle Nehri'ne atlayarak genç kadını boğulmaktan kurtardı.
Çevredekilerin de yardımıyla Dicle Nehri'nden çıkarılan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

'O ESNADA KENDİMİ KAYBETTİM, GÖZÜMÜ AÇTIM Kİ SUDAKİ KADININ YANINDAYIM'
Genç kadını intihar girişiminden kurtaran garson Mehmet Emin Demir, çevredekilerin bağrışması üzerine harekete geçtiğini ifade ederek, "Dicle Nehri kenarındaki müşterilere sipariş götürürken, bir ses duyduk. Müşterilerden biri köprüden atlayan oldu diye bağırdı. O esnada kendimi kaybettim, gözümü açtım ki sudaki kızın yanındayım. Kurtardım onu. Onu nehrin kenarına getirene kadar çok zorlandım, su akıntılıydı. Çok şükür kurtardık onu. Genç kadını çıkartırken iki garson arkadaşım yardım etti. Nehirden çıkardıktan sonra kafeteryadaki sobanın yanına getirdik. Ben de çok üşüdüm" dedi.

Görüntü Dökümü 
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Tarihi 10 gözlü köprü
Ambulans ve güvenlik önlemleri
Mehmet Emin Demir'in röportajı
Yüksel Mehmetoğlu'nun röportajı
Selehaddin Eyyübi acil servisi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

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Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 7 yaşındaki zihinsel engelli Aleylan Atmaca, çakmakla oynadığı sırada dedesine ait samanlıkta yangın çıkardı. Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gözalan Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmakla oynadığı ileri sürülen zihinsel engelli Aleylan Atmaca, dedesi Nazım Atmaca'ya ait samanlıktaki otları ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın Nazım Atmaca'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Oltu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Şenkaya İlçesi Kömürlü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de görev aldığı yangında can kaybı olmazken ev ve samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), ()

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Çanakkale'de lastik botta 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen yakalandı
 
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında Afgan uyruklu 29'u çocuk, 8'i kadın toplam 46 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sahil Güvenlik tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin bot içinde görüntüsü.
-Kaçak göçmenlerin sahil güvenlik botuna ekipler tarafından alınmasından görüntü.
Haber-Kamera: ÇANAKKALE, ()

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'Gümüş' kedi için doğum günü partisi
 
BALIKESİR'de, İlhan-Yeliz Avcı çifti, 1 yaşına giren kedileri için doğum günü partisi düzenledi.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yaşayan İlhan ve Yeliz Avcı çifti, evlerinin neşe kaynağı olan sevimli kedileri Gümüş'ün ilk yaş gününü kedi motifli bir pastayla kutladı. Market işletmecisi olan İlhan Avcı, 13 yıldır evli olduğu turizm acentesinde çalışan eşi Yeliz Avcı'ya bir yıl önce İngiliz ırkı kedi hediye etti. Kısa sürede evin neşe kaynağı olan Gümüş, aradan geçen 1 yıllık sürede adeta aileden biri haline geldi.

Çift, 1 yaşını dolduran kedileri Gümüş için doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü partisine katılan komşuları ise kuru ve yaş mama ile kedi oyuncakları hediye etti. Yeliz Avcı, "gümüş'ü çok seviyoruz. Ailemizden biri gibi oldu. Gümüş için eşimle birlikte böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Gümüş'ün evin içindeki yaşantısından genel ve detay görüntüler
-Gümüş'e gelen hediyelerden detay görüntü
-Yeliz Avcı röp

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

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