DHA YURT BÜLTENİ-23

Hayatını kaybeden Neslican, 'Yaşamayı çok fazla istiyorum' demişti

RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay (20), hayatını kaybetti. Genç kızın son paylaşımında 'Yaşamayı çok fazla istiyorum' sözleri ise yürekleri dağladı.

Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

'YAŞAMAYI ÇOK FAZLA İSTİYORUM'

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumda. Benim tümörüm en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş. O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğimi bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. ‘Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz’ dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Neslican Tay'ın son konuşması

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Sosyal medyada yaptığı çeşitli paylaşımlar

Haber: Arzu ERBAŞ / RİZE ()

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Traktör kullanırken pompalı tüfekle vurulan muhtar, öldü

AMASYA'da, merkeze bağlı Saraycık Köyü Muhtarı Turan Aktaş (65), traktör kullanırken pompalı tüfekle uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi S.B. ise saklandığı ahırda yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Saraycık köyünde meydana geldi. İddiaya göre S.B., daha önce husumetli olduğu köy muhtarı Turan Aktaş'a traktör üzerindeyken pompalı tüfekle ateş açtı. Aktaş vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan S.B. ise saklandığı ahırda jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. S.B.'nin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Jandarma aracı detay

- Cinayet zanlısının adliyeye getirilişi detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI / AMASYA,

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Barajda ölü bulundu

KÜTAHYA’da İbrahim Akgün (50), Enne barajında ölü olarak bulundu.

Kütahya’ya 25 kilometre uzaklıktaki Enne barajına piknik yapmak için gidenler, suyun üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark ederek durumu 112 çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ölü olarak bulunarak sudan çıkarılan kişinin İbrahim Akgün olduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Akgün’ün cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhsin Balı, arkadaşı olan İbrahim Akgün’ün karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rahatsızlığının kanser belirtisi olduğunu öğrendiğini ifade ederek, “Salı günü kendisi hastaneye gitti. Hastanede doktor kanser belirtisi var demiş. Tabi sonra gastrolojiye sevk ediliyor. Mide ağrısından dolayı kolonoskopi yapılacaktı. Çok iyi biriydi, sorunu yoktu birlikte çalışıyorduk. 7-8 aydır işe gelmiyordu. İşte bugün de böyle bir durumla karşılaştık. Yalnız olduğu için hastalık hastası olmuştu. Sıkıntılı bir süreç vardı biz hep yanındaydık. Ama bir anlık bir şey olmuş. Doktor zaten kesin kanser teşhisi koymamış belirtisi var diye psikolojik olarak bizi aradığında ağlıyordu. Bunun etkisiyle depresyona girmiş olabilir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Enne barajı

-Sağlık ekipleri

-Akgün’ün cesedinin çıkarılması

-Cenaze aracına taşınması

-Akgün’ün fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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Kastamonu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU'da ticari taksi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunun 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban idaresindeki 37 T 0502 plakalı ticari otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Yusuf Eymen Daban (1), Hüseyin Daban (63), Hasan Daban, Bahar Daban ve Fatma Daban’ı hastaneye kaldırdı. Yusuf Eymen Daban ile dedesi Hüseyin Daban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Olay yerinden görüntü

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()