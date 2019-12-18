DHA YURT BÜLTENİ-23 

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Karaloğlu, Telabyad’da incelemelerde bulundu



Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKK/YPG tarafından temizlenen Suriye’nin Telabyad kenttinde incelemede bulundu.

Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Telabyad kenttinde yürütülen kamu ve güvenlik çalışmaları inceledi. Karaloğlu, Telabyad’a sivil giriş çıkışların gerçekleştiği güvenlik noktasında gerçekleştirilen işlemleri yerinde inceledikten sonra Telabyad Yerel Meclisi’ni ziyaret etti. Yerel meclis genel sekreteri ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Karaloğlu, daha sonra Telabyad Hastanesi’ne geçerek burada yapılan çalışmaları inceledi. İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş’tan bilgi alan Karaloğlu ve Vali Erin burada tedavi görmek için bekleyen Suriye halkı ile de sohbet etti. Telabyad’taki temaslarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen ilçe trafo merkezinde devam eden heyet, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad ve Resulayn’da başta sağlık olmak üzere enerji ve diğer kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için çalışmaların devam ettiğini, terör örgütlerinin tahrip ettiği tesislerin hızla eski haline getirilmesi için çaba sarfettiklerini ve bir çok hizmetin düzenli olarak sunulmaya başladığını söyledi. Telabyad ilçe merkezinde 23 binden fazla insanın yaşadığını, ilçe genelinin nüfusunun 100 bini aştığını, Resulayn’da yaşayan insanlar ile birlikte iki ilçenin toplam nüfusunun 300 bine yakın olduğunu kaydeden Vali Erin, buradaki hizmetlerin yerel meclis kanalıyla yürütülmesi için çalışmalar yaptıklarını ve yakın zamanda yerel polis gücünü de görevlendirerek bölgenin daha güvenli hale gelmesini temin edeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Telabyad’ta incelemede bulunan heyet

- Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet

- Vali Abdullah Erin açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - )

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Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’ncü yılı etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kapsamında kentte yapılacak olan etkinlikler ile ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda valilik ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri planlanan etkinlikler ile ilgili sunum yaptı. Belediye Başkanı Fatma Şahin katılımcılara yönelik konuşmasında, Gaziantep savunmasından bu güne gelen süreçte kentteki gelişmelerden bahsetti.

Şahin, Antep savunması yıllarında açlık ve yokluk zamanlarından lezzet başkenti olma yoluna gelindiğini söyleyerek, 100'üncü yıl etkinliklerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Şahin, "Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı. Elbette her şehir özeldir ama bir şehir düşünün hemen yanı başında savaş varken 150 fabrika bitiriyor. Yine bir şehir düşünün savaş döneminde zerdali çekirdeğinden askere katık yapanlar bugün dünyanın lezzet başkenti olmak için bir yolculuğa çıkıyor. Partimiz, düşüncemiz yaşam şeklimiz ne olursa olsun bu şerefli ve onurlu tarihi geleceğe taşımamız lazım. Yanımızda olun. Birlikte koşalım ve Antep'i Gaziantep yapan ruhu yeniden canlandıralım diyorum" dedi.

Vali Davut Gül ise yapılacak olan etkinliğe katılımın önemine dikkat çekerek, kutlamalar içerisinde 100 yıllık gelişimin görüleceğini söyledi. Vali Gül etkinlikte farklı duyguların yaşanacağını belirterek, "Etkinlikler kapsamlı çalışılmış. Bazen kurtuluş olacak kutlamamız lazım. Kutlamalar içerisinde hüzün var coşku var üzüntü var. Hem direniş hem kurtuluş hem de yükseliş var. Bunları beraber yaşayacağız. Gelecek sene TEKNOFEST Gaziantep'te yapılıyor. Bu şu anlama geliyor. Bizim büyüklerimiz imkansızlıklar içerisinde direniş yaparken, şimdi savunma sanayisinin gelişmiş teknolojileri bu şehre gelmiş olacak. Bir anlamda da 100 yıl içerisinde nereden nereye geldiğimizi de görmüş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve Sivil Toplum Kuruluşları yetkililerinden etkinlik ile ilgili görüş ve önerileri alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Programa katılanlar

-Davut Gül'ün konuşması

-Fatma Şahin'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-()

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Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi

Kocaeli'nin Yusuf Özdemir, 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı. Özdemir, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği atmacaya "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? İşte adamı böyle yakalarlar" dedi. Atmacanın o anlarda gözlerini büyüterek Özdemir'e baktığı görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Özdemir daha sonra atmacayı saldı.

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde, Yusuf Özdemir bir süre önce, çalıştığı yerin bahçesine güvercin kümesi kurdu. Yaklaşık 1 ay önce Özdemir'in güvercinleri, bir atmaca tarafından saldırıya uğramaya başladı. 20 güvercini, atmaca tarafından öldürülen Yusuf Özdemir, kuşlara saldıran atmacayı tuzak kurup, yakaladı. Bacağından ipe bağlanan atmacayı cep telefonuyla görüntüleyen Yusuf Özdemir, hayvana, "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? Güvercinlerimi mi yedin sen? İşte adamı böyle yakalarlar, hadi uç da göreyim seni. Nasıl da iri iri bakıyor. Seni yaramaz seni, hadi uçabiliyorsan uç" dedi. Atmacanın Özdemir'in söylediklerinin üzerine suratına bakıp, gözlerini büyütmesi ilgi çekti

Özdemir, atmacayı patronuna verip, İstanbul'a götürttü. Atmaca burada serbest bırakılırken, Özdemir'in çektiği görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Özdemir'in görüntüleri ve atmaca ile konuşması kullanıcıları eğlendirdi.

'HAYVANA ZARAR VERMEYECEK TUZAK KURDUM'

Güvercinlerine dadanan atmacanın yaklaşık 20'sini öldürdüğünü söyleyen Yusuf Özdemir, "Bu atmaca, geçen seneden bu yana başımıza musallat olmuştu. Geçen sene de 6- 7 tane güvercinimizi kaptı. Bir sürü tuzak kurduk ama yakalama konusunda başarılı olamadık. Bu sene de musallat olmaya başladı 20 güvercinimi daha yedi. 28 güvercinimden 8 tane güvercinim tek kaldı. Yeniden tuzak kurduk sonunda yakalamayı başardık. Hayvana zarar vermeden misina ile tuzak kurmuştum. Yakaladıktan sonra patronuma verdim ve İstanbul civarında bir yere bırakmasını söyledim. O da aldı atmacayı İstanbul yakınlarında bir yerde doğaya bıraktı" dedi.

Atmacayı yakaladıktan sonra kendisiyle sohbet ettiğini ifade eden Yusuf Özdemir şunları söyledi:

"Atmacayı yakalamakta çok zorlandım, beni baya zorlamıştı. Ben atmacayı yakaladıktan sonra espri olsun diye sohbet ettim. Sonuçta bu doğanın bir parçası, ona bir şey yapamayız, kızamayız. Yakaladım hayvanı ve başka yere gönderdim. İnşallah bir daha bu tarafa gelmez."

Görüntü Dökümü

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-Yusuf Özdemir'in ölen güvercinleri göstermesi

-Geriye kalan güvercinlerin çatıdaki görüntüsü

-Yusuf Özdemir ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),()

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Sapanca'da 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' açıldı



Sakarya'daki Sapanca ilçesinde, bulunan Sapanca İlkokulu'nda 'Tasarım- Beceri Atölyeleri' açılışı törenle gerçekleşti. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir çocukların atölyelerde ihtiyaç duyacakları becerileri geliştireceklerini söyledi.

Sapanca İlkokulu'nda 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' düzenlenen törenle hayata geçti. Tabiat Bakımı Atölyesi, Salon Sporları Atölyesi, Minder Sporları Atölyesi, Ahşap ve Metal Atölyesi, Yaşam ve Beceri Atölyesi ile Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi açılışına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve daire müdürleri katıldı.

Vali Nayir, açılış törenindeki konuşmasında, "Çocuklarımız daha neşeli bir vaziyette birbirleriyle uyum içinde hayatta ihtiyaç duyacakları becerileri burada geliştiriyorlar. Artık yeni trendimiz bu; okullarımızı aynı zamanda atölyelerle donatarak hayata daha hazır fertler yetiştirmeye çalışıyoruz. Görüyoruz ki öğretmenlerimizde istekli, çocuklarımız da severek bu atölyelerde en iyi şekilde istifade etmeye çalışıyorlar" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un '2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklamasıyla beraber orada yerini alan 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' ile ilgili bizde ilimizde ekip kurduk ve bu atölyelerin amacını ve hedefini arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Şu anda ilimizde 79'un üzerinde atölyemiz var. Burada gayemiz, çocukları sadece sınava değil hayat başarısına hazırlamak, soru çözen değil, sorun çözen çocuk yetiştirmek ve hepsinden önemlisi sorunlu değil, sorumlu gençler yetiştirmek istiyoruz. İlimizde çocuklarımızın üzerinde yaptığımız araştırmalarla öğrencilerin öğrenmesine olan etkilerini araştırarak hem atölyelerin sayısını, hem de öğretmenlerimizin yetkinliğini arttırma noktasında çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sınıflardan detay

-Öğrencilerden detay

-Vali Ahmet Hamdi Nayir röp.

-Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş röp.

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/SAPANCA(Sakarya), ()