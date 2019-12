DHA YURT BÜLTENİ - 23

Öğrenciler çiğ köfteden zehirlendi



Burdur'da, öğlen yemeğinin ardından rahatsızlanan 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 6'sı taburcu edilen öğrencilerin, öğlen yemeğinde çiğ köfte yedikleri ve bundan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyündeki Halıcılar Ortaokulu'ndan 15 öğrenci, öğlen yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrenciler, öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan öğrencilerin aileleri de hastane önünde toplandı. Öğrencilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 9'unun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği kaydedildi. Öğrenciler, öğle yemeğinde çiğ köfte yediklerini, bu nedenle zehirlendiklerini söyledi.

Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (3)



NEVŞEHİR'DE İŞADAMLARI İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri programının ardından Nevşehir'e geçti. Bakan Albayrak, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından düzenlenen programda Nevşehirli iş adamlarına hitap etti. Albayrak, finansman maliyetlerinde yaşanan normalleşme ve iyileşmenin piyasalarda yeniden son derece avantajlı bir yatırım ortamı sağlamış olduğunu kaydetti. Ülke turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olan Nevşehir'in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomiye çok önemli bir katma değer sağlayacağına inandığını vurgulayan Albayrak, "2018 yılında 2,9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Nevşehir, bu yılın ilk 11 ayında 3,6 milyon ziyaretçi sayısını aştı. İşte bu performans, tüm zorluklara ve engellemelere rağmen yolumuza emin adımlarla yürüyeceğimizin Nevşehir özelinde açık bir kanıtı. Biz de 'Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi' kapsamında bu bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve potansiyelinin büyümesi için gereken tüm desteği vereceğiz. 2023 yılı için '75 milyondan fazla turist 65 milyar dolarlık turizm geliri' hedefine giderken, Nevşehir en önemli taşıyıcılardan biri olacaktır. Ülkemizin potansiyeline duyduğumuz inançla yürüyecek ve kamu - özel sektör işbirliği ile el ele omuz omuza vererek yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin ekonomisini inşa edeceğiz" dedi.

Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis



Manisa'da, boşanma davası açan eşi Sibel Köse'yi (34), çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle vuran ve sağ bacağının diz üstünden kesilmesine neden olan Mustafa Köse'ye, 'konut dokunulmazlığı ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 10 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından konuşan Sibel Köse, "Hakim karşısında bile sürekli sırıtan, şiddete eğilimi olan kişiye bu ceza, bana göre ceza değil" dedi. Köse, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçundan ise ayrıca yargılanıyor.

Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan yazar Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye haziran ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da 1 Haziran'da, 2 çocuğunu alıp, evi terk etti. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. Ancak, 4 gün sonra eşinin peşinden Manisa'ya gelen Mustafa Köse, burada da Sibel Köse'yi rahat bırakmadı. Sibel Köse, polise gidip şikayetçi oldu ve burada yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadaşımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen her şeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı. Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı."

Ardından 10 Haziran'da savcılığa giden Sibel Köse, suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından Mustafa Köse hakkında, 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit', suçlarından Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNE ATEŞ AÇTI

Suçlamalara rağmen tehditlerini sürdüren Mustafa Köse, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. Mustafa Köse, saat 23.00 sıralarında eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı. Saldırgan kaçarken, Sibel Köse, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla saldırgan Mustafa Köse yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köse hakkında, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ, 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Köse'nin 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Sibel Köse ve avukatı ile tutuklu sanık Mustafa Köse katıldı. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de takip etti. Duruşmadaki ifadesinde Sibel Köse, yaşadıklarını anlatıp, boşanma davaları süren eşinden şikayetçi oldu. Sanık Mustafa Köse, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Ben hiçbir şekilde kendisini tehdit etmedim. O gün eve gidip sadece konuştum. Hakaret etmedim. Eve zorla girmedim. Hakkımda verilen olumsuz ifadeleri kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık Mustafa Köse'nin ifadesinin ardından, verilen 5 dakikalık aranın ardından mahkeme hakimi kararını açıklayıp, Mustafa Köse'ye 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' suçundan 5 ay, 'tehdit' suçundan da 5 ay olmak üzere 10 ay hapis cezası verdi.

'VERİLEN BU CEZA, BENİM İÇİN CEZA DEĞİLDİR'

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Sibel Köse, verilen cezayı az bulduğunu belirtip, "Hakim karşısında bile sürekli sırıtan, kendisini bilmeyen, sürekli şiddete eğilimi olan bir kişiye verilen 10 aylık bir ceza gerçekten olacak şey değil. Bu kişinin tüm bu yaptığı tehditler karşısında verilen bu ceza, bana göre ceza bile değil. Ceza daha fazla olmalıydı" dedi.

'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de Kadına şiddetinin her türlü karşısında olduklarını ifade etti.

Tutukluğu devam eden Mustafa Köse'nin, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçundan Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ise gelecek günlerde başlanacak.

Çiftin Yozgat'taki boşanma davaları da sürüyor.

Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi



Aydın'ın İncirliova ilçesindeki 28 mahalle muhtarına İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından 'Oku ve Okut' projesi kapsamında mini kitaplık ve 4'er adet Yörük - Türkmen şiir kitabı hediye edildi.

İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği, 'Oku ve Okut' sloganı ile hayata geçirdiği proje kasamında ilçe genelindeki 28 mahalle muhtarına mini kitaplık hediye etti. İncirliova Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında, kitaplıklarla birlikte 4'er adet Yörük Türkmen şiir kitabı da hediye olarak muhtarlıklara dağıtıldı. Her muhtarlık için özel olarak hazırlanan ve üzerinde verileceği mahallenin ve muhtarın isimlerinin yanı sıra projeyi hayata geçiren ve destek veren kurum ve kuruluşlar ile başkanlarının isimlerinin de yer aldığı 28 mini kitaplığın dağıtımı İncirliova Kültür Park'ta yapıldı. Kitaplık dağıtımına, Yörük kıyafeti giyen İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu'nun yanı sıra İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, İncirliova Muhtarlar Dernek Başkanı Mukadder Yüksel ve muhtarlar katıldı. Projenin mahallelerdeki çocukların kitap okumaları adına önemli olduğunu belirten İncirliova Muhtarlar Dernek Başkanı Yüksel, "Okuma, yazma konusunda belediyemiz her zaman destek veriyor. Muhtarlıklara dağıtılan bu mini kitaplıklarda toplanacak kitaplar ile başta çocuklar olmak üzere mahalleliye okuma alışkanlığı kazandırılacak" dedi. İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Hulusi Genişoğlu da, uzun zamandır düşündükleri projeyi sonunda hayata geçirdiklerini vurgulayıp, "Muhtarlıklarımız, devletimizin halka yakın olan en küçük resmi kurumudur. Muhtarlarımızı, vatandaşlarımız artık borç evrakı getiren postacı gibi görmeye başladı. Aksine muhtarlıklar, halk arasında çok önemli bir yere sahipler. Bugün yaptığımız törende her mahalle muhtarına mahallesinin ve kendisinin isminin de yazılı olduğu mini kitaplık ile 4'er adet Yörük Türkmen şiir kitabı hediye ediyoruz." dedi.

