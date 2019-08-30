DHA YURT BÜLTENİ - 23

Bursa'da, CHP'li Kaftancıoğlu'nun katıldığı toplantıda, partililer birbirine girdi



BURSA'da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı, partinin Yıldırım İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıya yöneticiler arasındaki kavga damga vurdu. Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Recep Bayram, Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'a mikrofon atıp hakaret edince tartışma çıktı. Salondakilerin de dahil olduğu arbede sırasında Kaftancıoğlu, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Toplantıya ara verilirken, Akkuş ve Bayram, polise birbirinden şikayetçi oldu.

CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nca Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen örgüt toplantısına, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından toplantının soru- cevap kısmına geçildi. Bu sırada Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep Bayram, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'tan söz istedi. İddiaya göre söz alan Bayram, Akkuş'a hakaret edip, elindeki mikrofonu fırlattı. Bunun üzerine salondakilerin bir kısmı Bayram'ın üzerine yürüdü ve çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Salondakilerin birbirine girdiği kavga sırasında Kaftancıoğlu, tarafları sakin olmaya davet etti ancak başarılı olamadı.

Toplantı, arbede nedeniyle yarıda kesilirken, Canan Kaftancıoğlu, salonu terk etti. Bu sırada, Kaftancıoğlu'ndan arbede nedeniyle özür dilendi. Taraflar güçlükle sakinleştirildi.

CHP İL BAŞKANI, CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından, İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Ertuğrulgazi Polis Karakolu'na giderek, kendisine hakaret ettiğini ve mikrofon fırlattığını belirttiği Meclis Üyesi Recep Bayram'dan şikayetçi oldu. Bayram'ın da Başkan Akkuş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Taraflar ifade verirken, Akkuş'un, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağı bildirildi.

AKKUŞ: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na () açıklama yaptı. Akkuş, ''Biz şikayetimizi bulunduk. Bu kişinin partimizin meclis üyesi olması ve yaptığı hareketlerin parti tüzüğümüzdeki maddelerde karşılığı var. Karşılığı doğrultusunda biz gereğini yapacağız. Biz İl Başkanlığı olarak karar mercii değil, sevk merciiyiz. Bana o hareketleri yapan arkadaşımız, CHP'nin ilke ve değerlerini bilen bir arkaşımız olmadığı görülüyor. Biz tüm ilçelerimizde örgüt toplantılarımızı yaptık. Sorunu olan arkadaşlarımız hiyerarşik yapıyı bilmediğinden dolayı büyük bir hata yapmıştır. Bununda tüzükte karşılığı vardır. Gereken yerlere şikayetleri yaptık, polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk.'' dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Salondan genel görüntü

- Yapılan konuşma ve verilen tepki

- Kavga çıkması

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- Hüseyin Akkuş röportaj

- Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kayseri yönüne giden 44 PS 853 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen 34 TR 2674 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Nesimi Takmaz'ın (34) hayatını kaybettiği belirlenen kazada yaralanan Sevda, Diyar, Devran, Derman Ali Takmaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile hafif ticari araçtaki Ramazan Evik ve Yüksel Tungaç yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Araçlardan görüntü

- Yaralıların çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB

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Yüksekova'da kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol çalışması sırasında dağdan kopan kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yüksekova'ya 30 kilometre mesafedeki Onbaşı Köyü'ne bağlı Ağılcık Mezrası'nda meydana geldi. Özel firmaya ait iş makinelerinin mezra yolunda yaptığı yol çalışması sırasında, dağdan kopan kaya parçaları çalışanların üzerine yuvarlandı. Olayda yaralanan işçiler Mirza Özbeğ ve Fatih Şen, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüksekova Devlet Hastanesi

-Hastaneye gelen ambulans

-Ambulanstan indirilen yaralılar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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İzmit'te Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı törenlerle kutlandı (2)

KORTEJDE 30 METRELİK TÜRK BAYRAGI AÇILDI

İzmit’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İzmit Belediyesi tarafından Zafer Korteji düzenlendi. İzmit Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Türk Bayrakları ve marşlar eşliğinde Kültür Tepesi’ne yürüdü. Kortej esnasında 30 metrelik Türk Bayrağı açıldı. Burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okuyan kalabalık daha sonra programın sona ermesiyle dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Belediye önünde toplanma

- Halk oyunları gösterisi

- Kortejin yürüyüşe geçmesi

- 30 metrelik bayraktan görüntü

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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