DHA YURT BÜLTENİ - 23

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (4)

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR



Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, "Mürsel Küçükal'ın cumartesi akşamı ifade değiştirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğüne giderek bilgi almaya gayret gösterdim. Mürsel Küçükal ile asla muhatap olmak istemedim. Onu birileri evimin oraya getirmişti. O esnada bende kızımın mezarlığından gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum, 'O ifade durumunu anlatırmısın' dedim. Bu anın kamera kayıtları da var. Ben hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumların içerisine bulunmadan kızımın adaletinin hakkaniyetinin sağlanması için mücadele ettim ve edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şaban Vatan'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,()

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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili olarak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir'i aradım. TBMM Araştırma Komisyonu'nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim. Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar. Gördüğüm şudur; Yargı, emniyet, adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

'BABANIN İDDİALARINI KANITLAYACAK EN UFAK BULGUYA RASTLAMADIK'

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir. Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı. Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır."

Haber: ANKARA,()

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Ayrıldığı nişanlısının ailesiyle kavga etti: 3 yaralı

KONYA'da İbrahim Emre T., ayrıldığı nişanlısının annesi Havva Y. (46) ile kardeşi Şahin Y.'yi (22) tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaşanan arbede sırasında Emre T. de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Bahçedere Sokakta meydana geldi. İbrahim Emre T., 1 ay önce ayrıldığı nişanlısı Şeymanur Y.'nin evine gitti. Burada İbrahim Emre T. ile Şeymanur Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Çıkan arbede de sırtından ve göğsünden bıçakla yaralanan İbrahim Emre T., tabancayla ateş ederek eski nişanlısının annesi Havva Y.'yi göğsünden, kardeşi Şahin Y.'yi de karnından yaraladı. Yaralı 3 kişi, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların evden çıkartılması

- Ambulansa alınması

- Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,()

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Bitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi



BİTLİS’in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait plastik patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mutki kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bugün kırsal bölgeye "Şehit GK Rıfat Kaya" operasyonu düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda araziye gizlenmiş 300 kilo gıda malzemesi, 500 gram plastik patlayıcı madde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, operasyonlar sürüyor.

Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,()

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