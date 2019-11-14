DHA YURT BÜLTENİ - 23

ŞANLURFA'DA CEPHANELİKTE PATLAMA: 14 ASKER YARALI / EKİYLE YENİDEN



ŞANLIURFA’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi, 16'sı asker 17 kişi yaralandı.

Bugün saat 22.50 sıralarında kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın mühimmat deposunda peş peşe patlamalar meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 16'sı asker 17 kişi, kentteki hastanelere götürdü. Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamaların hemen ardından görevlilerin inceleme başlattığı öğrenildi.



'TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI DEĞİL'

Patlama sonrası 20'nci Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Patlamadaki yaralı sayısının 17 olduğunu ifede eden Vali Erin, "Akşam saatlerinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 1 sivil ve 16 askeri personel olmak suretiyle 17 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Gerekli tedbirleri aldık ve çalışmamız devam ediyor. Şu anda herşey kontrolümüz altında. Olayla ilgili sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar var fakat patlama bir terör saldırısı kaynaklı değil. Patlamanın nedeni ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yaralanan sivil vatandaşın ise patlama sırasında tugaya yakın yerdeki evinin balkonunda olduğu ve patlama nedeniyle çevreye saçılan şarapnel parçasının isabet ettiği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı da açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, “Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştırö denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, ()-

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BİLECİK'TE POLİSTEN KAÇAN 3 ŞÜPHELİ İNEGÖL'DE YAKALANDI



BİLECİK'te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheli, kovalamaca sırasında İnegöl'de bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Kazada ise diğer otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 16 EB 807 plakalı otomobildeki 3 kişi, hızla kaçmaya başladı. Bursa-Ankara yoluna giren şüphelilerle polis ekipleri arasında 60 kilometre kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin İnegöl'e girdiği bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli otomobili takibe başladı. Alanyurt'a hızla ilerleyen şüpheliler kırmızı ışık ihlali yapınca, Hüseyin Y.(55) yönetimindeki 16 NV 875 plakalı otomobile çarptı. Kazada 16 NV 875 plakalı otomobilde bulunan Selime Y.(58) ile Emir Y. (12) yaralanırken, şüpheliler ise araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı.

POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüpheli Hakan S.(45), Onur S.(28) ve Ertuğrul İ.'yi (50) yakadı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin de alkollü olduğu tespit edilirken, sürücü Hakan S.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu arada şüphelilerin kaçmaya çalışırken çarptığı otomobilde yaralanan biri çocuk 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),() -

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PSİKOLOJK SORUNLARI OLAN GENÇ İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sezer S.(25) kendini asarak intihar etti.

Olay akşam saatlerinde, Kartepe Ataevler Mahallesi Nihan Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Tek başına yaşayan Sezer S.’den haber alamayan yakınları evine geldi. Eve giren yakınları, Sezer S.’yi tavana iple asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Sezer S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri evde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Sezer S.’nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yaklaşık 20 gün önce trafik kazası geçiren Sezer S.’nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve intihar ettiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olayın yaşandığı evden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),()

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