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DHA YURT BÜLTENİ-23

Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdi ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Alper Alhan (35) yaşamını yitirdi. Alhan'ın olay yerinde çalan cep telefonunu...

GÜNDEM 10.11.2019, 22:28
DHA YURT BÜLTENİ-23

Kamyonetin çarptığı motosikletli, öldü; çalan telefonunda acı haberi polis memuru verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Alper Alhan (35) yaşamını yitirdi. Alhan'ın olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, arkadaşına acı haberi verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Alanya D-400 yolu Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Alper Alhan yönetimindeki 07 LUE 68 plakalı motosiklete, iddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Alhan, yola savrulurken, kamyonet  sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper Alhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin inceleme yaptığı sırada Alper Alhan'ın cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan arkadaşına Alhan'ın kaza geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini söyledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Alper Alhan'ın cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yerinden görüntüler
Motor, cenaze, telefon görüşmesi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () 

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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.

Konya-Karapınar yolunda Karapınar yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 120 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada da tepki topladı.

Görüntü dökümü:
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- Sürücünün yüzüstü motosiklet kullanması

Haber-Kamera: KONYA ))

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İzmir Devlet Opera ve Balesi’nden 10 Kasım’da ‘Ata’ya Ağıt’ 

İZMİR Devlet Opera ve Balesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yıldönümünde, Orhan Öner Özcan’ın ‘Her 10 Kasım’ adlı 'Atatürk İçin Ağıt'ı Elhamra Sahnesi’nde sunuldu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışın 81’inci yıldönümünde, Orhan Öner Özcan’ın ‘Her 10 Kasım’ adlı 'Atatürk İçin Ağıt'ı sunuldu. Elhamra Sahnesi’nde gerçekleştirilen anma gösterisi, İzmir’de ilk kez sahnelendi. Atatürk’ün ölümü üzerine bestelenmiş tek klasik eser olan ‘Her 10 Kasım’, Orhan Öner Özcan’ın müziği, Murat Göksu’nun metni ile hazırlandı. Dört solist, orkestra ve koro için yazılmış olan eser, 11 bölümden oluşuyor. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimlerinin şiirsel bir dille anlatıldığı ‘Her 10 Kasım’, eserin bestecisi Orhan Öner Özcan yönetiminde sunuldu. Soprano Birgül Su Ariç, mezzosoprano Eda Çapanoğlu, tenor Oğuz Çimen ve bariton Volkan Şen’in solist olarak görev aldığı eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu eşliğinde gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Gösteriden genel ve detay görüntü

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Nazilli'de, Atatürk için 25 kazan keşkek dağıtıldı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında Mevlüdü şerif ve dualar okundu. Çok sayıda vatandaşa 25 kazan keşkek dağıtıldı.

Nazilli ilçesine bağlı Dallıca Mahallesi'nde muhtarlık tarafından düzenlenen etkinlikte, mahalle meydanında imece usulüyle 25 kazan keşkek hazırlandı. Yeni Sinan Camii İmam hatibi Bilal Ekinci tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlüdü şerifin ardından misafirlere hazırlanan keşkekten dağıtıldı. Ayrıca, imam Bilal Ekinci Atatürk ve şehitler için dua okudu. Mahalle muhtarı Mustafa Ali Uçar, "Biz böyle bir etkinlik düzenleyerek ülkemizi kurtaran Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ümüzü anmak istedik. Vatandaşlarımız hem keşkeklerini yediler, hem de Atatürk’ümüz ve şehitlerimiz için Yeni Sinan Camisi İmamı Bilal Ekinci tarafından Mevlüdü şerifi dinleme imkanı buldular. Bizim bu etkinliğimiz inşallah örnek olur ve başka yerlerde de yapılır. Biz aldığımız karar doğrultusunda bu etkinliğimizi geleneksel hale getirip her yıl düzenleyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Dallıca Mahallesi meydanından detay görüntüler. 
-Keşkek dağıtımından görüntüler. 
-Yeni Sinan Camisi İmamı Bilal Ekinci’nin Mevlüdü şerif okumasından ve yaptığı duadan görüntüler
-Keşkek yiyen ve dua dinleyen vatandaşlardan detay görüntüler
-Dallıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Ali Uçar’ın konuşması      

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), () 

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