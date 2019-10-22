DHA YURT BÜLTENİ-23 

Roket saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (3)



HAVALİMANINDA UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit Piyade Er Zekeriya Altunok için Iğdır Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Enver Ünlü, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Şeref Öngay, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, 5’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, şehit eşi Vildan, annesi Nurgül, baba Mustafa Altınok'ın katıldığı törende, ambulansla havalimanına getirilen şehit cenazesi katafalta konuldu. Saygı duruşu sonrası şehit askerin özgeçmişi okundu.

Havalimanındaki törende konuşan 5’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, "Hudut bir ülkenin namusudur. Şehidimizde hudutta vatan bekçiliği yaparken kalleş bölücü terör örgütünün hain kurşunuyla şehit olmuştur. Şehidimiz evli ve 2 çocuk babasıdır. Bu ülkeyi vatan hainleri asla bölemeyecekler. Birlik ve beraberlik içindeyiz” diye konuştu. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Mustafa Tekin’in yaptığı dua ile tören devam etti.

Şehit askerin cenazesi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konuldu. Şehit askerin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kayseri’ye gönderildi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Liselilerin parkta bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta, lise öğrencisi Emre Aslıvar (16) ile arkadaşı Ö.A. (16), parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklandı. Kalbine bıçak darbesi alan Aslıvar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, hafif yaralı Ö.A. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K., iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Emre Aslıvar ile arkadaşı Ö.A.'nın yanına geldi. B.K., bir süre iki arkadaşla konuştu. Parkta 3 kişinin konuşması sırasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken B.K., yanındaki bıçakla Ö.A. ile Emre Aslıvar'a saldırdı. Aslıvar, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanırken, Ö.A. ise sağ koluna aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 2 çocuğu ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aslıvar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Aslıvar'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Ö.A. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan B.K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından B.K., yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan olayı duyarak, parka gelen Emre Aslıvar'ın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ambulansın görnütüleri

-Ekiplerin çalışması

-Arkadaşlarının üzüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme (4)

YILMAZ VE NAZLIER DE TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonla gözaltına ve bu sabah İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılan Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz ile Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz ve Nazlıer, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde 'terör örgütüne üye ve terör örgütü propagandası' suçlamalarıyla tutuklandı.

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Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Kayseri Kalesi'ne çıkarak intihara kalkışan A.Ö (26) polis tarafından ikna edildi.

Kalenin surlarında A.Ö.'yü görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, A.Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri de A.Ö.'nün atlama ihtimaline karşı yerde önlem aldı. Polisin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla A.Ö. ikna edilerek, kaleden indirildi. A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()

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Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar



Karabük’te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı. Belder, beraberindeki arkadaşıyla birlikte tüm zorlukları aşıp 1,5 saat sonra cihazına kavuştu.

Cemil Belder ve arkadaşı, Karabük’ün tanıtım filmini hazırlanma çalışması kapsamında drone ile Bolkuş mevkiine geldi. Bolkuş köyü mevkiinde tünelden çıkan trenin orman ve Filyos Irmağı manzarası eşliğindeki yolculuğunu görüntüleyen drone, uçurumdaki ağaca takılı kaldı. Belder, cep telefonundaki koordinatlar yardımıyla cihazın tam yerini tespit ederek harekete geçti. 2 arkadaş, uçuruma tırmandı ve drone'u takılı olduğu yerden aldı. Arkadaşlar bu sefer uçurumdan aşağıya doğru hareket etti. Arkadaşlar, bir süre ise gök gürültüsüyle birlikte sağanağa yakalandı. Cihazın zarar görmemesi için yelekle üzeri örtüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tehlikeli yolculuk ve yıldırımın düşme anı ise Belder’in cep telefonuna yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tehlikeli yolculuk

-Ağaca takılı olan dronun alınması

-Dronun yelekle üzeri örtülmesi

-Yıldırımın düşme anı

-Arkadaşların geldikleri araca ulaşması

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

