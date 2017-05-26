DHA YURT  BÜLTENİ-22



Tendürek Dağı'nda çatışma: 4 şehit, 29 terörist öldürüldü (3)



AĞRI VALİLİĞİ: 4 ŞEHİT, 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ağrı Valiliği, Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 3 uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı. 29 terörisitin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi ile Van'ın Çaldıran İlçesi arasında PKK'lı teröristlerin yol kesip, 3 TIR'ı yakmaları üzerine, bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Harekat kuvvetleri, Tendürek Dağı'nda yuvalanan 29 teröristi, etkisiz hale getirdi. Çatışmada, 3 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu." Çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisinin tedavileri sürerken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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TIR'ın dorsesinden taşan raylara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

KARABÜK’te, TIR dorsesinden 6 metre 70 santim dışarıya taşan raylara çarpan otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Yüksel ve eşi 51 yaşındaki Nurgül Ekinci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Hamzalar Köyü mevkisinde meydana geldi. 78 BP 189 plakalı TIR'ın sürücüsü 54 yaşındaki Mustafa Güdüş, Karabük yönüne giderken yol kenarındaki haddehaneye girmek için dönüş yaptı. Bu sırada arkadan gelen Yüksel Ekinci yönetimindeki 14 KJ 190 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesinden 6 metre 70 santim arkaya taşan ve dönüş sırasında henüz yolda olan raylara çarptı. 24 metre uzunluğundaki raylardan birisi, otomobilin üst tarafını arka koltuğa kadar giyotin gibi kesti. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yüksel ve eşi Nurgül Ekinci ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti otomobilden çıkartarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Otomobilin üzerindeki ray, iş makinesi yardımıyla çıkartıldı. TIR'ın dorsesindeki raylar 6 metre 70 santim dışarıya taşmasına rağmen ışıklandırma gibi bir önlem almayan sürücü Mustafa Güdüş gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilin üzerindeki rayın kaldırılması

-TIR ve dorsedeki raylar

-TIR sürücüsü röp.

-Sürücünün jandarma tarafından götürülmesi

-Otomobil ve yoldan görüntü

Süre: 3.56 Boyut: 178 MB

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Konya'da kafelere 'şok' asayiş uygulaması

KONYA'da 100 polisin katılımıyla kafelere 'şok' asayiş uygulaması yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 40 ekip ve 100 personelin katılımıyla merkez Selçuklu İlçesi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan 10 kafeye 'şok' asayiş uygulaması yapıldı. Çevik Kuvvet ve Narkotik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, cadde tamamen araç trafiğine kapatıldı. Aynı anda girilen kafelerde 600 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Aranan 1 kişi gözaltına alındı. 10 kafeye ve tütün mamulü içen 14 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Maliye ve Zabıta ekipleride kendi açısından denetimlerini gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü:

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- Kafelerden detay

- Polislerin çevrede aldığı önlemler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Domuz leşi, insan cesedi sanıldı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, deniz kıyısında bulunan başsız cesedin bir insana ait olduğunu zanneden çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin denizden çıkardığı cesedi hastaneye sevk etti. Burada yapılan incelemelerde cesedin dumuz leşi olduğunu belirlendi.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Poyraz Koyu yakınlarında meydana geldi. Koya yanaşan tur teknesindeki turistler, kıyıya yakın noktada deniz dibinde bir ceset fark etti. Uzun süredir denizde olduğu tahmin edilen cesedi gören turistler durumu jandarma ve Bodrum Deniz Kurtarma ekibine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, savcının talimatı ile cesedi denizden çıkardı. İlk olarak bulunan cesedin insana ait olduğu sanıldı. Ceset, Bodrum Milta Marina'daki Sahil Güvenlik noktasına getirilerek cenaze aracına alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen cesedi inceleyen savcı ve doktor, cesedin domuza ait olduğunu belirledi. Birbirine bağlı olan kemikler nedeniyle domuzun elleri ve kollarının bağlanarak denize atıldığı anlaşıldı. Domuz leşi, yapılan incelemenin ardından, ekipler tarafından belirlenen alana gömüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ceset torbasından görüntü

- Cesedin tabuta konulmasından görüntü

- Cesedin cenaze aracına bindirilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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'A Passage to Bollywood' danslarıyla büyüledi

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali'nin kapanışında sahneye çıkan Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu'nun gösterisi, büyüledi.

'A Passage to Bollywood' adlı dünya turnesi kapsamında Yenişehir Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan efsane grubu izlemek isteyen Mersinliler, gösteriye büyük ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü Hindistan asıllı Avusturalyalı kareograf Ashley Lobo'nun imzasını taşıyan gösteri, Mersin'de Hint rüzgarları estirdi. Bollywood fimlerinin de dans kareografilerini hazırlayan Lobo'nun sahneye taşıdığı gösteride yer alan 22 kişilik genç ve yetenekli dans grubu, performansıyla gönülleri fethetti. Hızlı ve eğlenceli müziğe karşı koyamayan izleyiciler de oturdukları yerde dans etti. Gösterinin sonunda salonu dolduranlar, genç dansçıları uzun süre alkışladı. Bunun üzerine dansçılardan bir grup, seyircilerin arasına inerek birlikte dans etti. Seyircinin coşkusu konser sonunda da devam ederken, topluluk fuayede alanında hayranlarıyla buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'TÜRKLER ÇOK SICAK'

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lobo, "Normalde Bollywood şovları bir parçadan diğer parçaya geçen arka arkaya dansların olduğu gösteriler olur. Burada ise siz bir Boollywood filmi izliyor gibi olacaksınız. Bir hikaye üzerine kurulmuş bir gösteri. Türkiye'de İstanbul'a gitmiştim, Mersin'e ilk defa geliyorum. Türkler çok sıcak insanlar. Dün otelde Türklerle birlikte dans ettik. Mersin'e ve böyle bir festivale davet edildiğimiz için çok mutluyuz. Festivalin kapanışında bulunmak güzel, Mersin de çok güzel bir sahil kenti, herkese teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kültür Merkezinden görüntü

- İzleyenlenlerden görüntü

- Dansçılar dans ederken

- Danslardan genel ve detay görüntüler

- Kareograf Ashley Lobo ile röp.

- İzleyicilerin dansçıları alkışlaması

- Dansçılar salona inerken

- Dansçılar izleyicilerle dasn ederken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05'55" BOYUT: 469 MB

Haber: İbrahim MAŞE- Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN, ()



