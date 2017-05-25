DHA YURT BÜLTENİ-22



İzinsiz gösteriye polis müdahalesi; 18 gözaltı



HATAY’da açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasını prosto etmek için eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Eğitim-Sen Hatay Şubesi üyeleri, KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Saray Caddesi Künefeciler Meydanı’nda toplandı. Polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba dağılmaları için anosta bulundu. Yapılan uyarıya rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından eylemi sürdürmek isteyen, aralarında kadınların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Sürücünün 0.56 promil isyanı

ANTALYA’da 0.56 promil alkollü otomobil kullanırken yakalanan 23 yaşındaki Burak G., polise zor anlar yaşattı.

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 12 bin 965 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katılımıyla, 6 bin 238 hassas noktada ‘Türkiye Güven Huzur-6’ uygulaması gerçekleştirildi. Saat 20.00’de başlayan uygulama kapsamında Antalya’da da 5 merkez ilçede 34 noktada yaklaşık 1000 polis görev aldı. Hassas noktalarda uygulama yapan polisler vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken araçlar üzerinde de trafik polisleri denetim gerçekleştirdi.

0.56 PROMİL İSYANI

Otomobillerde detaylı inceleme yapan polisler, trafiğe uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladı. Sürücülere uygulanan alkol denetiminde ise Burak G., otomobiliyle uygulamaya takıldı. Sadece 1 bira içtiğini öne süren Burak G.’nin 0.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırı 0.6 promil aştığı için cezai işlem uygulanan G., uzun süre polislere ceza yazmaması için dil döktü. Burak G., “Ağabey ceza yazma. 1 bira, 0,6 promil fazladan çıktı bir yudum ya sonuçta. Biz genciz sonuçta bir şey yapın. 100 promil çıkmadı ki. Askere gideceğim zatenö dedi.

BİRA ŞİŞELERİYLE POLİS ARACINA VURDU

İkna çabalarına aldırış etmeden rapor tutan polis ekipleri, G.’ya alkollü araç kullanmaktan 1080 TL ceza yazıp ehliyetine de el koydu. Cezayı fazla bulup iyice sinirlenen Burak G., otomobilindeki iki bira şişesini alıp resmi polis aracına vurunca polis ve G. arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kaçarak uzaklaşan ve bir süre sonra geri gelen G. hırsını kendi otomobilini tekmeleyerek çıkarmaya çalıştı. Otomobil çekiciyle otoparka çektirilirken G. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uygulamadan detay

-Polisin otomobillerde inceleme yapması

-Yoldan geniş plan detay

-Burak Güldalı alkol muayenesi

-Burak Güldalı ile polis arasındaki diyaloglar

-Güldalı’nın alkol şişelerini polis aracına vurması

-Güldalı’nın kendi otomobilini tekmelemesi

-Güldalı’nın kaçarak uzaklaşması

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

516 MB/4.37 DK

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu Batman etabı yapıldı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı bugün Batman'da gerçekleştirildi. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Batman etabında, sporcular, 35 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Mardin'den sonra Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun yapıldığı Batman'da, 6 ülkeden toplam 160 sporcu, Turgut Özal Bulvarı'nda pedal çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonun ikinci ayağının startını Vali Ahmet Deniz verdi. Büyük erkekler, genç erkekler, master ve yıldız erkekler kategorilerinde düzenlenen ve 10 turda 35 kilometrelik parkurda yarışan sporcuları merak edenler, günün büyük bölümünü bulvarda yarışı izleyerek geçirdi.

Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik görevlileri kuş uçurtmadı. Turnuvayı Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül ve kurum yöneticileri de ilgiyle takip etti. Yarışmanın başında yoğunluk nedeniyle bisikletçiler bir an çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bazı sporcular, kazayı sıyrıklarla atlattı.

35 Kilometrelik parkur sonunda Büyük erkeklerde Kocaeli Brisaspor'dan Abdülkadir Kelleci birinci olurken, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay ikinci, Torku Şekerspor'dan Sinan Onat Yılmaz ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde Kapadokya Spor kulübünden Ahmet Örencik birinci, Kocaeli Brisaspor'dan Halil İbrahim Doğan ikinci, Konya Gençlikspor'dan Ahmet Törün üçüncü oldu. Master dalda ferdi sporcu Nevzat Kıral birinci, Tekirdağ Gençlikspor'dan Mutlu Erçevik ikinci, Bolu Gençlik Merkezi'nden Volkan Arslan da üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Konya Gençlikspor'dan Ramazan Dağlı birinci, Konya Taşkentspor'dan Fatih Deniz, Konya Taşkentspor'dan Hamza Duran üçüncü oldu.

Birinci olan sporculara altın ödülleri Vali Ahmet Deniz tarafından verilirken, yarışmanın sonunda 200 öğrenciye de bisiklet armağan edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Müsabaka öncesi görüntüler

-Sporcularla röportaj

-Bisikletçiler yarışırken

-Birinci ile röportaj

-Ödüller verilirken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()