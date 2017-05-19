DHA  YURT BÜLTENİ-22

Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alındı (2)

GÖKMEN ULU, EVİNDEKİ ARAMANIN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sözcü Gazetesi İzmir muhabiri Gökmen Ulu, İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. İzmir Emniyetine götürülen Ulu'nun, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gökmen Ulu'nun polis aracına bindirilişinden görüntü

- Gökmen Ulu'ya destek verenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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Çanakkale'de 3 kilometrelik araç kuyruğu

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya akın etti. Tatilciler, Kilitbahir Feribot İskelesi'nde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Tatilciler, Ege Bölgesi'nin tatil beldeleri ile Bozcaada'ya gitmek için oluşan uzun araç kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş, Çanakkale-Kilitbahir seferlerinde yaşanan uzun araç kuyruklarını azaltabilmek için her saat başı yapılan seferleri aralıksız olarak yapmaya başladı.

GELİBOLU'DA 1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Çanakkale-Kilitbahir Feribot İskelesi'ndeki uzun araç kuyruklarının yanı sıra, Gelibolu Feribot İskelesi'nde de yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait 4 arabalı vapur, Gelibolu-Lapseki arasında seferlerine devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kilitbahir feribot iskelesinden görüntü

- Araç kuyruklarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE, ()

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Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur ertelemesi (3)

1919 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Samsun'un Atakum İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98'nci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında, 1919 metrelik dev Türk Bayrağı’yla ’Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı.



Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği, bayrak yürülüşü Atakum İlçesi sahil yolu üzerinde yapıldı. Yürüyüşte 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı. İlçede bulunan Çobanlı Sapağı'ndan başlayan yürüyüş sahil boyunca devam ederek Atakum Gençlik Merkezi'nde son buldu. Düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Yürüyüş sonrası Atakum Gençlik Merkezi önünde teşekkür konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bugün hava muhalefeti nedeniyle bazı programlarımız Samsun'da iptal oldu. Gerçekşelitirilmeyen programlar yarın gerçekleşcek. Ben bayrak yürtüyüşünüzden dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bazı hainler istedikleri kadar plan yapsın ya da ne yaparsa yapsın Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse bölemeyecektir" dedi. Etkinlik Bakan Kılıç'ın konuşmasının ardından havai fişek gösterileri, dans gösterileri ve mini konserle son buldu.



Görüntü dökümü

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-1919 metrelik Türk bayrağının açılması

-1919 metrelik Türk bayrakla yürüyüşün gerçekleşmesi

-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın gelişi

-Bir iş yerinden meşale yakılması

-Vatandaşlardan detay

-Detaylar

-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşması

-Diğer detaylar



(Süre: 05.49) - (Boyut: 185 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()

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Derecik'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlanırken, mezun olan lise öğrencilere de kep attı.

Şemdinli'nin Irak sınırındaki Derecik Beldesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine 34. Hudut Tabur Komutanı Binbaşı Hasan Demir, Derecik Ak Parti Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Öğrencilerin yaptığı gösterilerin ardından, mezun olan lise öğrencilerine diplomaları verildi. Tören öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.



Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Marşı'nın okunması

-öğrencilerin gösterileri

-genel ve detay

Haber: Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()



