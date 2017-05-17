DHA YURT BÜLTENİ-22

Kato Dağı operasyonunun 29'uncu gününde 5 yeni mağara tespit edildi

ŞIRNAK'ın Beytüşebap İlçesi'ndeki İncebel Dağları- Kato bölgesinde 19 Nisan günü başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu 29'uncu gününde sürdürülürken, operasyon kapsamında bugün 5 yeni mağara tespit edildi. Mağaralarda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda silahlı faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilerek kamp, sığınak ve mağaların kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyon 29'uncu gününde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri süren operasyon kapsamında bugün 5 yeni mağaranın tespit edildiğini ve toplam mağara sayısının 53'e ulaştığını belirtti. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi :"İncebel Dağları- Kato bölgesi'nde, 19 nisan'dan bu yana devam eden, "Şehit J.Bnb. Ahmet Karaman-2 Operasyonu"nda, 17 mayıs 2017 günü (bugün), 5 yeni mağara tespit edilmiş, bugüne kadar tespit edilen mağara sayısı 53'e ulaşmıştır. mağaralarda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilmiştir."

Görüntü Dökümü:

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-ele geçirilen malzemeler

-genel ve detay

Haber: ŞIRNAK,()



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Güroymak’ta PKK'ya ait mühimmat deposu ele geçirildi

BİTLİS’in Güroymak ilçesi Yayladere Köyü kırsalında PKK terör örgütüne ait olduğu belirtilen bir depo ele geçirildi.

Bitlis Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon kapsamında, 17 Mayıs 2017 günü saat 10:00 sıralarında Güroymak İlçesi Yayladere Köyü mülki sınırları içinde 1 adet depo tespit edilmiştir. Tespit edilen depoda yapılan kontrolde bölücü terör örgütüne ait 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi makineli tüfek, 3 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 122 adet kalaşnikof mühimmatı, 356 adet Bixi mühimmatı, 47 adet 5.56 mm M-16 Piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet 100’lük mayon şeridi, 1 adet el bombası şarjörlüğü, 1 adet panço, 1 adet jelikan bidon, 1 adet pil bloğu, 4 adet kalem pil, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcının talimatıyla tespit edilen depo kullanılamaz hale getirilmiş, silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()

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Kızını silah zoruyla kaçırıp rehin aldı (2)

KONYA'da ayakkabı tamircisi Ahmet Ü., 1.5 yıl önce boşandığı eşinin yanında kalan kızı 15 yaşındaki H.Ü.'yü, av tüfeği zoruyla otomobiline bindirip kaçırdı. Polisin takip ettiği Ahmet Ü., yakalanacağını anlayınca kent merkezi çıkışında otomobili durdurup silahın namlusunu kızına çevirerek, polislerden ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Ahmet Ü. yaklaşık 2 saat süren rehin alma olayının ardından kızını serbest bırakıp, polise teslim oldu. Konya'da 2 çocuk babası Ahmet Ü., yaklaşık 1.5 yıl önce boşandığı H.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Ahmet Ü., anneleriyle birlikte yaşayan iki çocuğundan biri olan H.Ü.'yü okuldan alıp, 52 EH 388 plakalı otomobiliyle eski eşinin oturduğu merkez Meram İlçesi Tırılırmak Mahallesi'ndeki evine gitti. Ahmet Ü., H.Ö.'yü dışarı çağırıp konuşmak istedi. H.Ö. olumsuz cevap verince sinirlerine hakim olamayan Ahmet Ü., otomobilinde taşıdığı av tüfeğini alıp kızı H.Ü.'ye doğrulttu, 'Konuşmak için gelmezsen kızımı öldürürüm" dedi. H.Ö.'nün yakınları da polise haber verdi.

POLİSİ GÖRÜNCE KIZINI KAÇIRDI

Ahmet Ü., polisin sokağa girdiğini görünce silah zoruyla kızı H.Ü.'yü otomobiline bindirdi. Ardından havaya ateş eden Ahmet Ü., polise, "Gelmeyin, kızımı vururum" dedikten sonra kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi de Ahmet Ü.'nün peşine düştü. Konya- Akören karayolu Bayat Köyü yakınlarında yakalanacağını anlayınca köy yoluna sapan Ahmet Ü., otomobili durdurup aşağı indi. Silahını kızına doğrultan Ahmet Ü., tehditler savurarak ayrıldığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi alırken, psikolog, ailesi ve ayrıldığı eşi olay yerine çağrıldı.

AİLESİ İKNA EDEMEDİ

Gelen Ahmet Ü.'nün babası İsmail Ü., oğluna yaklaşık 15 metre yaklaştı, silahı indirip, torununu bırakmasını istedi. Annesi Hatice Ü. de "Kara kuzum gel yapma" diye eylemine son vermesini istedi. Olay yerine gelen boşandığı eşi H.Ö. de güvenlik gerekçesiyle araçtan indirilmedi. Ahmet Ü. bir süre sonra kızını otomobiline bindirip, yeniden kaçmaya çalıştı. Ancak yaklaşık 500 metre gittikten sonra otomobilini durdurdu, bir polisi yanına çağırdı.

Otomobile binen polis memuru, Ahmet Ü. ile konuşup ikna etti. Yaklaşık 2 saat sonra eylemine son veren Ahmet Ü., kızını bırakıp, polise teslim oldu. H.Ü., ağlayarak ailesinin yanına koştu.

Gözaltına alınan Ahmet Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Ahmet Ü.'nün kızını rehin alması

- polisin ikna etmeye çalışması

- Anne ve babasını ikna etmeye çalışması

- Polisten detay

- Rehin alınan kızdan detay

- Ahmet Ü.'nın kızıyla birlikte tekrar kaçmak istemesi

- Yolda durup polis çağırması

- Kızını serbest bırakması

- Kızının koşarak annesinin yanına gelmesi

- Ahmet Ü.'nün gözaltına alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA,()

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Bandırma Kuşcenneti Festivali başladı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl 28’incisi festival kortej yürüyüşü ile başladı.

Bandırma’da her yıl geleneksel Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl 28’incisi düzenlendi. Yağan yağmura rağmen yurt dışından gelen halk oyunları toplulukları ve tiyatro ekipleri ile vatandaşlar festivale ilgi gösterdi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Tüm, Namık Havutça ve vatandaşlar belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüş yaptılar. Festival açılışında konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, “ hoşgörünün kenti Bandırma’da her rengin kendi güzelliğini özgürce sunabildiği bir güne tanıklık ediyoruzö diye konuştu. Kaymakam Günhan Yazar ise konuşmasında “Bandırma kültür sanat şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyor, bu yeter mi ? Yetmez. Sanatı ve sanatçıyı halkla buluşturacak insanlara ihtiyaç var. Bizim belediyemizde bu işi yapıyorö dedi.

KAFESLER SERGİSİ AÇILDI

28. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında dünyada eserleri en çok satılan sanatçılar arasında yer alan Bubi’nin “Kafeslerö sergisi Bandırmalı sanatseverlerle buluştu. Vatandaşların ilgi gösterdiği “Kafeslerö sergisi 17-26 Mayıs tarihleri arasında Belediye Kültür Sanat Merkezi Galeri Salonu’nda sanatseverlerin gösterimine açık olacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Festival kortej yürüyüşü

-Kaymakam Günhan Yazar

-Belediye Başkanı Dursun Mirza

-Detaylar

SÜRE : 4.15 dakika BOYUT: 284 mb

Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), ( )

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Saygun Quartet, büyüledi

MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Saygun Quartet, performansı ile dinleyenleri büyüledi.

Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde gerçekleşen konsere Mersinliler büyük ilgi gösterdi. Konser öncesi konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, 16’ncısı gerçekleşen festivale ilgininin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Yağcı, konuşmasının ardından kilisenin ruhani reisi Fransua Dondu’ye günün ansına bir teşekkür plaketi verdi. Fransua Dondu ise, müziğin, toplumu ve insanları, inanç, milliyet ayrımı yapmadan bir araya getirdiğini dile getirerek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kemancı Deniz Toygür Conus ve Özge Özerbek, viyola sanatçısı Yağmur Tekin, viyolonselci Yusuf Çelik’ten oluşan Saygun Quartet sahneye çıktı. Konserde dünyaca ünlü besteciler Beethoven ve Mendelshon'un eserlerini seslendiren Saygun Quartet, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Görüntü Dökümü

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- Kilisenin dış görüntüsü

- Kiliseye gelenlerden görüntü

- Kilisenin tabelasından görüntü

- Kilisede konseri izleyenlerden görüntü

- Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın konuşması

- Rahip Fransua Dondu'nun konuşması

- Sanatçılar sahneye gelirken

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 326,86 MB SÜRE:04'07"

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()



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Gaziantep'te Mustafa Ceceli konseri

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıkan Mustafa Ceceli, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ücretsiz halk konseri düzenlendi. Kamil Ocak Stadyumu'ndaki konserde sahneye çıkan Mustafa Ceceli, seslendirdiği şarkılarla tribünleri dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Ceceli, 1 saat boyunca sahnede kaldı.

Ceceli, gördüğü yoğun ilgiden dolayı sevindiğini söyleyerek konsere katılanlara teşekkür etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kanserin sonunda Ceceli'ye çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konser alanı

- Mustafa Ceceli'nin sahne alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP,( )

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