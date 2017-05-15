DHA YURT BÜLTENİ-22

Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralandı (2)



VALİLİK AÇIKLADI: YARALI ASKER TABURCU EDİLDİ

Tunceli Valiliği, 1 askerin yaralanmasıyla ilgili akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, askerin tedavisinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Tunceli ili Nazımiye ilçesi Dokuzkayalar bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyon kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile kısa süreli sıcak temas sağlanmış olup, çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz hafif şekilde yaralanmış, Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup gerekli müdahale ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Teröristlerin tahmini kaçış güzergahları Fırtına Obüsü ile ateş altına alınmış ve bölgede operasyona devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

PÜLÜMÜR'DE EL YAPIMI PATLAYCI BULUNDU

Tunceli Valiliği'ndan yapılan bir başka açıklamada ise Pülümür İlçesi kırsalında basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca terörist unsurları yakalamak/etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, 15 Mayıs 2017 günü İlimiz Pülümür ilçesi 2119 Rk. Tepe bölgesinde başlatılan 'Şehit Uzm. J. V. Kad. Çvş. Osman ÖZ-94' operasyonu kapsamında devam eden arama/tarama faaliyetleri esnasında plastik kutu içerisine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulunmuştur. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."

Haber: TUNCELİ, ()

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Kamyon alev alev yandı

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde motor kısmı tutuşan kamyon alev alev yandı.

Olay, D-650 Karayolu'nun Dereköy mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PSK 26 plakalı hafriyat kamyonunun motoru tutuştu. Sürücü aracı yolun sağına çekerek aşağıya indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-kamyonun yanması

-cep telefonu görüntüleri

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), ()

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Çanakkale'ye hasta nakli yapan ambulans devrildi



ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, hasta nakli yapan ambulans, aynı yöne seyir halinde olan bir otomobille çarpışması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Tepeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yenice Devlet Hastanesi'nden Çanakkale Devlet Hastanesi'ne hasta nakli gerçekleştiren Mehmet Arslan yönetimindeki 17 GC 796 plakalı ambulans, aynı yöne seyir halinde olan Gürhan Baştan idaresindeki 17 GA 989 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, devrilen ambulanstaki hastayı Çanakkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Polislerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Rögarda mahsur kalan 5 köpek yavrusu 1 saatte kurtarıldı

Adıyaman’da, TOKİ konutlarının bahçesindeki kırık bölümden girdikleri rögarda mahsur kalan 5 yavru köpek, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Konutların bahçesindeki rögarda köpek sesleri duyan Şevket Kollu, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri,rögardaki küçük bir kırık bölümden içeri girip çıkamayan yavru köpekler için seferber oldu. Ekipler, murç ve balyozla betonu kırıp yavru köpekleri kurtardı. Sağlıklı oldukları belirlenen yavru köpekler, çalışma boyunca olay yerinden ayrılmayan anneleri tarafından beslenmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Logarda sıkışan yavru

- Betonun kırılması

- Köpek yavruları çıkartılması

- İtfaiye erleri köpekleri annesinin yanına bırakması

- Köpekler annesinden beslenmesi

- Vatandaşlar ile röp.

- Ağlayan köpek yavruları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()