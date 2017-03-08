DHA YURT BÜLTENİ - 22

Antalya'da yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi

ANTALYA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürümek isteyen kadınlara polis TOMA'larla müdahale etti.

Antalya'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, tarihi Hadrianus Kapısı (Üçkapılar) önünde bir araya geldi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken 'toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) hazır bekletildi. Buradan Kalekapısı Meydanı'ndaki Attalos Heykeline kadar yürümek isteyen kadınlara izin verilmeyen polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Kadınlar, Üçkapılar'da bidondan yaptıkları davulları çalarak halay çekerken, grup temsilcileri ile polis müdürleri arasında yürüyüş konusunda uzun süre görüşme yapıldı. Görüşme sonunda grubun yürüyüş yapmadan basın açıklaması yapmasına izin verildi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ, TOMA'DAN SU SIKILDI

Polis ekipleri, basın açıklamasından sonra kadınlardan slogan atmadan dağılmalarını istedi. Gruptan birkaç kadın şarkı söyleyip slogan atınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. TOMA'dan da kısa su sıkılmasıyla kadınlar kaçışarak farklı yönlere dağıldı. Polis ekipleri, dağılan kadınları uzun süre takip etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Suzan Yazıcı, iç savaş tehdidiyle barış umudunu çalanlara karşı duracaklarını kaydetti. Yazıcı, “Yalanı tehdide katarak rızaya ve kendine mecbur eden babalar, kocalar, sevgililer patronlar, devlet büyükleri, sizlere kocaman bir 'hayır' diyoruz. Liselerde üstü kapatılan taciz ve tecavüze, üniversitelerde ayrımcılık ve flört şiddetine, akademisyenin, öğretmenin cinsiyetçi muamelelerine karşı

susmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Polisin grup üyelerine anons ederken görüntüsü

Çevik kuvvetin önlem alırken görüntüsü

Dövizlerden görüntü

Grubun slogan atarken görüntüsü

Halay çekmeleri

Polisin gruba müdahale etmesi

TOMA su sıkarken görüntü

Grubun dağılırken görüntüsü

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HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Borcunu ödemeyen arkadaşının çalıntı motosikletini yaktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Salih B. 300 lira borcunu vermeyen Çetin K.'nin motosikletini üzerine benzin dökerek yaktı.

İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Salih B. arkadaşı Çetin K.'den 300 lira alacağını nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Salih B. Çetin K.'ye ait motosikleti alarak boş bir arsaya götürüp üzerine benzin döküp yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Salih B. Ve Çetin K.'yı polis merkezine götürdüler.

Salih B., kendisini görüntüleyen gazetecilere “kendisinden 300 lira alacağım vardı. Bizim sokağa geldi tartıştık, bende sinirlerime hakim olamadım motosikleti yaktım, motosikleti yakmasaydım sinir krizinin etkisiyle daha kötü şeyler olabilirdiö diye konuştu. Motosikletin Yenişehir ilçesinden çalıntı olduğunu belirleyen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Motosikletin yanması

Salih B. İle röportaj

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Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-İnegöl/BURSA/()

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İhraç edilen mimar oturma eyleminde kadınlar gününü kutladı

DÜZCE'de, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, işine geri dönmek için başlattığı oturma eyleminin 37'nci gününde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Düzce Sendikalar Platformu, geçen 30 Ocak'ta kentin en işlek noktalarından Spor Sokak girişindeki meydanda oturma eylemine devam eden Alev Şahin'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Mimar Alev Şahin ve arkadaşları sokakta müzik çalarak şarkılar söyledi. Yan flüt çalarak arkadaşlarına eşlik eden Şahin, şöyle konuştu:

"Kadınların uğradığı ayrımcılık ve yaşadıkları eşitsizlik her alanda hüküm sürüyor. Kadınlar, kapitalist toplumda esas olarak mülk sahibi kadını ilgilendiren miras, mülk edinme, seçme-seçilme hakkı gibi konularda kâğıt üzerinde eşit yasal haklara kavuşsalar da, kapitalizmin erkek egemen doğasından kaynaklı olarak cins ayrımcı yasalar ve uygulamalar dünyanın bütün ülkelerinde bugün bile varlığını sürdürüyor. Tüm bu sömürü ve baskıya karşın mücadelenin her alanında öne çıkan kadınlar bugün de Anadolu'nun pek çok ilinde KHK'lar ile haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz ellerinden alınan kamu emekçileri ekmekleri için direniyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oturma eylemi

-Çalan müzikten görüntü

-Alev Şahin'in konuşması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE()

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Eskişehir'de kadınlar yürüdü

ESKİŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 500 kadın yürüyüş yaptı.

Eskişehir Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. 'Kadınlar haykırıyor, başkanlığa hayır diyor' yazılı pankart açan kadınlar çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Sibel Geriş şunları söyledi:

"Bugün 8 Mart, dünyanın dört bir yanında alanlardayız. Birlikte güçlüyüz, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütüyoruz. 158 yıl önce eşit bir yaşam için, hayatımız için, insanca çalışma koşulları için çıktı kadınlar yola. İşçi kadınların grevleriyle başlayan 8 Mart yolculuğu kesintisiz, soluksuz geldi o günden bugüne."

Yapılan konuşmaların ardından kadınlar, Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçi için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Çeşitli sloganlar atan kadınlar, halay çektikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınların yürüyüşünden,

-Basın açıklamasının okunması,

-Saygı duruşunda bulunulması,

-Kadınların halay çekmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Uzman Çavuş Şirin'in acı haberi Çorum'daki ailesine ulaştı

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş 25 yaşındaki Ali Şirin'in memleketi Çorum'un Dodurga İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.

Jandarma uzman çavuş Ali Şirin'in şehadet haberi, Dodurga İlçesi'ne bağlı Dibekli Köyü'nde yaşayan babası Mustafa ile annesi Fatma Şirin'e, askeri yetkililerce verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan Şirin çifti, gözyaşlarına boğuldu, yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine akın etti. Şehit uzman çavuş Şirin'in tek katlı gecekondu olan baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Ailenin 3 çocuğundan biri olan, 2 yıllık uzman çavuş Ali Şirin'in Diyarbakır'da görev yaptığı, bir yıl önce de Hülya Şirin ile evlendiği belirtildi.

'GAM YOK, TASA YOK, İMAN VAR, ŞAHADET VAR'

Şehit uzman çavuş Ali Şirin'in daha önce katıldığı bir operasyon öncesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden, “Gam yok, tasa yok, keder yok, iman var, şahadet var, cennet var, ölmek var, dönmek yokö yazıp paylaşımda bulunduğu görüldü.

Diyarbakır'daki resmi törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na gönderilen şehidin naaşının, bu gece Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda bekletileceği, yarın sabah da köye götürülerek öğle namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şehidin evinden görüntü

- Şehidin fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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