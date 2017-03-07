DHA YURT BÜLTENİ - 22

Antalya'da Türkiye, ABD ve Rusya zirvesi (3)

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Suriye ve Irak'taki gelişmlerin ele alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın daveti üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'un katılımıyla 07 Mart 2017 tarihinde Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda; taraflar başta Suriye'de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan genel ve detay görüntüler

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA / ANTALYA, ()

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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de

BAŞBAKAN KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'de iş, sanat, medya ve siyaset dünyasından kadınlarla bir araya geldi. Urfa'da yapılan el işi oyaların hediye edildiği kadınların gününü kutlayan Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındır. Kadın sadece evinde oturacak evin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Kadın, yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıkıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, iki günlük İzmir ziyaretinin ilk gününde kadınlarla bir araya geldi. İş, sanat, siyaset ile medya dünyasından kadınların davetli olduğu ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Dünya Kadınlar Günü Buluşması'na katılan Başbakan Binali Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Partili ilçe kadın belediye başkanları, milletvekilleri eşlik etti. Geceye ünlü sanatçı Petek Dinçöz, Pınar Aylin gibi isimlerde hazır bulundu. Başbakan Binali Yıldırım'a büyük ilgi gösteren kadınlar, fotoğraf çektirmek için büyük çaba gösterdi. Yıldırım'da kadınların fotoğraf taleplerini geri çevirmemeye çalıştı. Gecede kadınlara, Urfa'da yapılan el işi oyalar, hediye edildi.

"MEYDANA İNEN KADINLARIN YÜZDE 51'İ KADIN"

Etkinlikte kadınlara konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kadınların özverisine vurgu yapıp "Cephede savaş olur kadınlarımız en önde. Bakın 15 Temmuz gecesi meydanlara inenlerin yüzde 51'i kadındır. Kadın sadece evinde oturacak evin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Yeri geldiğinde demokrasisine, ülkesine, bayrağına sahip çıkıyor. Evladını da en iyi şekilde yetiştiriyor. Dolayısıyla anneler, bacılar yerine göre anne, yerine göre evlat, yerine göre anneanne, yerine göre çocuk. Hepsi toplumun temel direği, iyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsunö dedi. Sık sık espri yapan Başbakan Binali Yıldırım kadınların her işi başarıyla yaptığını vurguladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Bakan olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ama size de bir bakan var, Başbakan var. O da burada gördüğünüz gibi" dedi.

KADINLARA 15 TEMMUZ ÖVGÜSÜ

15 Temmuz darbe girişiminde, Türkiye'nin yedi düvele kadını, genci, yaşlısıyla milli irade destanının nasıl yazılacağını gösterdiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Onlar genç kuşakların bu ülkede bağımsız yaşamaları için ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için kendilerini feda ettiler. Şerife Boz, hatırlayın bir kamyonun direksiyonuna geçmiş yanına başka bir kadın arkadaşını almış, darbecilere karşı koymak için yollara çıkmış. Bunlar hepimizin zihninde yer etmiş. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tankların üstüne korkusuzca yürüyen kadınların mücadelesini hangi ifadeler tam olarak anlatabilir. O gece 11 kadın kahramanımızı şehit verdik. Milletimiz onları asla unutmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Bakan Özlü: Referandum statükocular ile Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu referandum, statükocular ile Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak" dedi.

Bakan Özlü, Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde Ak Parti’nin eski belediye başkanları, il başkanları ve merkez ilçe başkanlarının da yer aldığı partililerle bir araya gelerek referandum sürecini değerlendirdi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Özlü, Türkiye genelinde durumun çok iyi olduğunu, Yalova'da, Bilecik'te mitinglerin çok güzel geçtiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Bakın arkadaşlar bu bir referandum. Bu bir seçim değil. Burada ya 'evet' oyu kullanacağız ya 'hayır' oyu kullanacağız. Bir milletvekili seçimi değil, bir belediye başkanı seçimi değil. 'Evet' diyecek olanlar Türkiye’nin değişmesini, büyümesini, güçlenmesini isteyenler. 'Hayır' diyecek olanlar da mevcut durumun korunmasını isteyenler, yani statükocu olanlar. Bu referandum, bu halk oylaması statükocular ile Türkiye’nin büyümesini isteyenler arasında olacak. Hiç şüphemiz yok milletimiz bize 'evet' verecek. Bu ortamda tahminler sakıncalı. Fakat büyük bir 'evet' sonucu alacağımıza inanıyorum. Hiç şüphem yok."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı

-Salon

-Bakan açıklama

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Hakkari'de sukast hazırlığı yapan 1 PKK'lı yakalandı



HAKKARİ'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve örgütün üst düzey sorumlusu olan bir kişiden aldığı talimatla bölgede devlet yanlısı kişilere yönelik suikast tarzı eylemler yapmayı planlayan C.K. adlı terörist, polisin yaklaşık 3 ay süren takibi sonucu yakalandı.

Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ele geçirilen bölücü terör örgütü yandaşı C.K. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polisin PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede devlet yanlısı kişilere yönelik suikast tarzı eylemler yaparak halk ve devlet arasındaki bağları koparmak isteyen C.K.'nın yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemecede tutuklandığı belirtilerek şöyle denildi:

"PKK/KCK bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve örgütün üst düzey sorumlusu olan 1 şahsın ilimiz merkezinde ikamet eden PKK/KCK bölücü terör örgütü yandaşı 1 erkek şahsa vermiş olduğu talimat ve göndermiş olduğu mühimmatlar ile ilimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik suikast tarzı eylemler yaptırarak, halk ile devlet arasındaki bağları kopararak ilimiz merkezinde kaos ortamı yaratmak ve Hakkari halkına güçlü olduklarını ispatlamak istediklerine yönelik bilgi edinilmesi üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yaklaşık 3 aydır yapılan yoğun çalışmalar neticesinde bu eylemi yapacak olan şahsın C.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 22.02.2017 günü ilimiz merkezinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet kısa namlulu tabanca, 1 adet bu tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek ve şahsın yapılan ikamet aramasında ise; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 2 adet el bombası, 1 adet kroki, 1 adet kroki üzerinde işaretlenmiş açık adresin yazılı olduğu kâğıt ele geçirilmiştir. C.K. isimli şahsın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan işlemlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün üst düzey sorumlusu tarafından ilimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik eylem talimatları aldığı ve örgütün göndermiş olduğu ve ikametinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen mühimmatlar ile eylemler yapacağı tespit edilmiştir. Şahıs 03.03.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması ve Bulundurulması' suçlarından tutuklanmıştır."

Öte yandın Bağlar mahallesindeki bir köprünün altında yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Köprü altında ele geçirilen mühimmatlarla ilgili yapılan açıklamada ise "İlimiz genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik planlamış olduğu eylemler ile ilgili İlimiz Merkezine mühimmat getirttiği ve bu mühimmatları İlimiz Merkez Bağlar Mahallesi ve Dağgöl Mahallesi arasında kalan köprü üzerine ve dere yatağında gizlendiği şeklinde bilgi edinilmesi üzerine 25.02.2017 günü tespit edilen bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetleri neticesinde; 1 adet roketatar, 5adet RPG-7 roket, 6 adet roket sevk fişeği ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber: HAKKARİ, ()-

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Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli askere gözaltı (2)

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 askerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'mahrem', 'Edirne Subay Abisi', Subay Abisi', ' Sorumlu Abi' 'vurgusu yapılarak, başsavcılık koordinesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma teşkilatı içerisindeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik olarak, Edirne Jandarma Subay Abisi' konumundaki bir şüpheli tespit edilmiş olup, soruşturmanın derinleştirilmesi ile, söz konusu yapıya ait dershanelerde öğretmen olan bu şüphelinin dışında, yine yapıya ait dershanelerde öğretmen olarak görev yapan bir şüpheli ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik mesleği icra edip, KHK ile ihraç olduğu belirlenen diğer bir şüphelinin Tekirdağ ve Silivri 'Jandarma Subay Abisi' oldukları tespit edilmiştir. Jandarma teşkilatı içerisinde, 'Sorumlu Abi' konumundaki örgüt mensuplarının irtibatlı olduğu subayların da belirlenmesi üzerine bu kişiler gözaltına alınmış olup, ikrar içeren savunmalardan tespit edildiği üzere, 'Sorumlu Abi' konumundaki şüphelilerin subaylarla gizlilik içerisinde sohbet adı verilen faaliyetler gerçekleştirdikleri, bu kişilerden kurban, himmet, bağış adı altında para tahsil ettikleri ve bu parayı örgüte aktardıkları belirlenmiştir. Jandarma teşkilatına yönelik tespitler doğrultusunda gözaltına alınan 10 şüpheliye ilişkin olarak, Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nce 6 şüpheli hakkında adli kontrol, 4 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca FETÖ/PDY terör örgütünün ilimizdeki Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler içerisindeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik olarak, 'Edirne Subay Abisi' konumundaki 7 şüpheli tespit edilmiş olup, soruşturmanın derinleştirilmesi ile söz konusu yapıya ait dershanelerde, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapan veya FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin hiç bir kurumda SGK kaydı olmadığı belirlenen 'Subay Abisi' konumundaki bu şüphelilerin ilimiz dahilinde irtibatlı oldukları 16 subay tespit edilmiştir. Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler içerisinde yapıyla irtibatlı subaylar ile 'Sorumlu Abi' konumundaki örgüt mensuplarının ikrar içeren savunmalarından tespit edildiği üzere, Jandarma Teşkilatı ile benzer biçimde, üst düzey gizlilik içerisinde sohbet adı verilen faaliyetleri gerçekleştirdikleri, subaylardan kurban, himmet, bağış adı altında para tahsil ettikleri ve bu parayı söz konusu örgüte aktardıkları belirlenmiştir. Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklere yönelik tespitler doğrultusunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nce 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 17 şüpheli hakkında ise tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

Haber: Engin ÖZMEN / EDİRNE, ()

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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Kula-Eşme Karayolu Aktaş Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bayram Eroğlu idaresindeki 45 K 6816 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Taşdemir (63) idaresindeki 45 K 1828 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Eroğlu, otomobilde bulunan Fatma Eroğlu, Saniye Eroğlu (80), Ayşe Emiri (51) ve diğer araç sürücüsü Taşdemir yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Eroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bayram ve Saniye Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen Fatma Eroğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yedinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()