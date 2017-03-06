DHA YURT BÜLTENİ - 22

Tarlaya gübre dökme kavgası: Amcası ve babasını öldürdü, kuzenini yaraladı

KONYA'da cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan 40 yaşındaki Nevzat Gürbüz, tarlasına gübre döküldüğü gerekçesiyle pompalı tüfekle dehşet saçtı. Gürbüz'ün silahından çıkan saçmalara hedef olan kuzeni Mehmet Gürbüz yaralandı, amcası Osman Gürbüz ve tüfeği elinden almaya çalışan babası Himmet Gürbüz yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Nevzat Gürbüzün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Altınekin İlçesi Oğuzeli Mahallesi'nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Gürbüz'ün evinin de içindi bulunduğu tarlanın bir kısmına iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu Mehmet Gürbüz, hayvan gübresi döktü. Nevzat Gürbüz de kuzeni Mehmet Gürbüz'e, tepki gösterdi. İki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amcası Osman Gürbüz de kavgaya karıştı. Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı.

Bu durumu fark eden Himmet Gürbüz de, müdahale ederek oğlunun elindeki tüfeği almak istedi. İddiaya göre çıkan arbede de Nevzat Gürbüz'ün tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Nevzat Gürbüz de 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçtı.

Ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Himmet Gürbüz ve kardeşi Osman Gürbüz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet Gürbüz'ün ise hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma, cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Nevzat Gürbüz'ün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulanslardan ve hastanenin acil servisinden detay

- Şüpheli Nevzat Gürbüz ile ölen amcası Osman Gürbüz'ün fotoğrafı

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

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Minibüs, TIR ile çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı

HATAY'da minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Antakya İlçesi Reyhanlı Yolu Üzümdalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Tahir Erdem yönetimindeki 31 S 0019 plakalı minibüs, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 31 JN 6752 plakalı TIR ile kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü Erdem ve yolcu konumundaki 7 kişi yaralandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışıp ağır yaralanan minibüs şoförü Erdem'e müdahale edemeyen sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Erdem'i sıkıştığı yerden yarım saatte çıkartabildi. Sağlık görevlilerine teslim edilen Erdem ve diğer 7 yaralı ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Erdem'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ, ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Kaza nedeniyle Reyhanlı Yolu trafiğe kapanırken, ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ise aracını bırakarak kaçtı. Gecenin karanlığından faydalanıp izini kaybettiren TIR sürücüsünü arayan polis ve jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan TIR ve minibüsten görüntü

- Sıkışan minibüs şoföründen görüntü

- Şoförü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışan AFAD ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Yaralılardan birinin sedyeyle alınıp ambulansla hastaneye götürülmesi

- Sıkışan şoförün kurtarılıp ambulansa alınması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,()

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