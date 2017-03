DHA YURT BÜLTENİ-22

Tunceli'de operasyonlar nedeniyle 20 köy yolu kapatıldı



Tunceli Valiliği, il genelinde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle 20 köy ve bu köylerle bağlantılı mezra yollarının ikinci bir emre kadar yaya ve araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesinden çıkarak eyleme hazırlandığı istihbaratının alınması ile birlikte stratejik öneme sahip köy ve mezra yolları kapatıldı. Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Valiliğimizce; İlimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, İlimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda; Tunceli-Pülümür karayolunun Bilgili Mahallesi istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Ternas Mahallesi istikameti, Tunceli-Ovacık karayolunun Gözen Köyü istikameti, Tunceli-Pülümür karayolunun Alacık Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe Gökçek Köyü-Özlüce Mahallesi istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Çalkıran Köyü istikameti, Tunceli Merkez İlçe-Babaocağı Köyü istikameti, Subaşı mahallesi-Kurutlu Mahallesi istikameti, Esenyurt mahallesi-Altınyüzük Mahallesi istikameti, Kürekli Mahallesi-Dikili Mahallesi istikameti, Geyiksuyu Köyü/Hozat karayolu-Sepertek Mahallesi istikameti, Halilpınar Mahallesi-Çemçeli Mahallesi istikameti, Gözlüçayır Köyü-Aliboğazı Bölgesi istikameti, Gözlüçayır Köyü- Aliboğazı Bölgesi istikameti, emişgezek İlçesi Anıl Köyü-Aliboğazı Bölgesi istikameti, Hozat İlçesi Geyiksuyu Köyü-Aşağışevaliler (Çat Vadisi) istikameti, Hozat İlçesi Uzundal Köyü-Kızılmezra Mahallesi istikameti, Pülümür İlçesi-Akdik Köyü istikameti, Pülümür İlçesi Çobanyıldızı Köyü-Çayırlar Mahallesi istikameti, Pülümür İlçesi Kayırlar Köyü-Yoncalık Mahallesi istikameti, iki yönlü olarak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.



Haber: TUNCELİ

Başbakan Yıldırım, Sinop'ta (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM : TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK ESERLER KAZANDIRDIK

Başbakan Binali Yıldırım, Sinop mitinginde İskele Meydanı'nı dolduran yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Sinop'un kararını çoktan verdiğini söyleyen Yıldırım, "Sinop hayırcılara zaten diyeceğini demiş. Sinoplu Diojen ne diyor ‘Gölge etme başka ihsan istemem’ Biz de diyoruz ki muhalefet partileri gölge etmeyin sizden başka ihsan istemiyoruz. Şu Sinop kalesinde Sabahattin Ali ne dedi ‘Dışarda deli dalgalar gelip duvarları yalar, beni bu sesler oyalar, aldırma gönül aldırma, başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma’ Evet biz hiçbir lafa aldırış etmeyeceğiz. İşimize gücümüze bakacağız. Gençler bugüne kadar hep işimize baktık bundan sonra da aynısını yapacağız" dedi.

Ak Parti iktidarının 14 yılda ülküyü çok şey kazandırdığı görüşünü savunan Binali Yıldırım, "Bunlar istemezük tayfasından. Bunlar nerede hayırlı bir iş varsa dilleri alışmış hayır diyorlar. Köprü yapacaksın 'hayır', tünel yapacaksın 'hayır', havalimanı yapacaksın 'hayır', şehir hastanesi yapacaksın 'hayır', bölünmüş yol yapacaksın 'hayır.' Ama bak size bir kopya vereyim o köprüler tüneller yapılınca bu hayırcılar herkesten önce geçer" dedi.

Başbakan Yıaldırım, kendilerinden önce Türkiye'de hükümetlerin ortayala ömürlerinin 17 ay olduğu ileri sürerek, "17 ayda hangi projeyi yapacaksın? Yakakent-Sinop yolunu yapabilir misin, o viyadükleri yapabilir misin?" diye kouştu. Türkiye'nin bugünkü sistemde enerji kaybetitğini, zaman kaybettiğini ileri süren Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar diyorki ‘Zaten güçlüsünüz neden sistemi değiştiriyorsunuz, bırakın olduğu gibi kalsın.’ Biz kendimiz için değil, Erdoğan için değil, her doğan için değiştiriyoruz. Biz gelecek nesiller için değiştiriyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız için bu değişikliği istiyoruz. Bizim dönemimizde cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir sorun yok. Bu gün sorun yok ama geçmişten aldığımız tecrübeler var. Bakın Demirel ile rahmetli Özal arasında rahmetli Demirel ile Mesut Yılmaz arasında ve daha geri gidelim 12 Eylül, darbesinden önce o günün cumhurbaşkanı ile iktidar arasında. 1950-1960 arasında Menderes ve Celal Bayar arasında sürekli sorun çıkmış. Çünkü bu sitem iki başlılığı getiriyor. İki başlı sistem yürümez. Çatal kazık toprağa gitmez."

Başbakan Yıldırım, mutlaka milletten iradesini alan tek bir irade olması gerektiğini söyleyerek, “Şimdi bir tek adam terhanesi tutturmuş gidiyorlar. Efendim tek adam olacak. Allah aşkına soruyorum ey Sinoplular. Sinop’ta bir tane belediye başkanı var. Bu yetmez diyorlar, iki tane olsun, hatta 3 tane seçelim diyorlar. Bunlar bu ara HDP ile çok sıkı fıkıydılarya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Onlar da hayır grubundan, HDP’de hayır grubundan, bunlardan hayır gelmez. Kardeşim istiyorsanız eşbaşkan seçin. Kılıçdaroğlu madem başa çıkamıyor, 7 seçime girmiş, 7'sini de kaybetmiş, yerinde durmaya devam ediyor. Yorulduysa yanına bir yedek genel başkan daha seçsin, bizim itirazımız olur mu olmaz. Biz ne diyoruz vatandaş kime yetkiyi verdiyse onu tanırö dedi.

Başbakan Yıldırım, daha hızlı işleyen, daha kaliteli bir sistemi hayata geçirmek istediklerini dile getirerek, “Bakın bu sisteme kimler karşı çıkıyor bir bakın. PKK, DEAŞ, FETÖ karşı çıkıyor ve diyorlar ki ‘Aman aman ha hayır verin evet çıkarsa biz bittik diyorlar’ bunlar bitecekler, bitecekler. Ne yaparsa yapsınlar bu memleketten çekip gidecekler. Bu ülkenin güvenliğini geleceğini karartmaya güçleri yetmeyecek. Bu sistemde yeni sistemle en çok da bizim terörle mücadelimiz güç kazanacak. Kurumlarımız arasında güçlü işbirliği olacak. Eskerimiz polisimiz korucumuz içinde daha uyumlu bir çalışma olacak. FETÖ’nün inine girdik hiç müsümaha göstermeden göz açtırmadan mücadelemiz devam edecek. Terörist başı FETÖ gelecek hesap verecek. Bölücü örgütle de mücadalemiz aynı şekilde devam edecek. Bu sistemle 21’inci yüzyıl, evel Allah Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. Türkiye’yi muassır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız ve bu güzel ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağızö diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla 8 Mart'ta görüşecek ( Yeniden)



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le telefonla görüşerek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programlarına izin verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, 8 Mart'ta Almanya'da mevkidaşıyla bir araya geleceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve İl Başkanı Rıza Sümer ile Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, basına kapalı toplantıda partililerle bir araya geldi. Cuma namazını Korkuteli'nde kılan Çavuşoğlu, cami çıkışında çocuklara çeşitli hediyeler verdi, 'Mevlüt Çavuşoğlu ile Dünyayı Geziyorum' adlı boyama kitabını dağıttı. Fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Çavuşoğlu, Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi konferans salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, ülkenin menfaatini her platformda koruduklarını anlatarak, Türkiye'nin insanı yardımda yılda 3.9 milyar dolarla dünya birincisi olduğunu söyledi. Korkuteli İlçesi'ndeki imam hatip lisesinin ihalesini yaptıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Ben bunu söyleyince 'nasıl olur da Dışişleri Bakanı sadece imam hatibi savunur' diyorlar. Sadece imam hatipleri savunmuyorum. Milletimiz hangi okulu istiyorsa onun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin hayal etmediği branşlarda liseler açıyoruz" dedi.

REFERANDUMA DOĞRU

Tarihi bir referandum sürecine gidildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'nin geleceğine yönelik bir karar verme sürecindeyiz. 'Hayır' diyenlere de saygımız var. Her şeye rağmen saygımız var. Anayasa paketi ile maddeleri dürüstçe anlattılar mı? Hep iftira, hep negatif, hep manipülasyon. 'Hayır' diyenlere karşı saldırı yapıldığını gördünüz mü? 'Evet' diyen sanatçı ve sporcuların nasıl linç edildiğini gördünüz. En ağır şekilde hakaret etmeye başladılar. Bilkent Üniversitesi'nin yorumlarına baktım, 'evet' diyenler için 'Sizin gibi insanların bu üniversitede ne işi var, siz buraya layık değilsiniz' diyorlar. Antalya'da kendine aydın diyen Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde bana 'Nasıl olur da başı kapalı kadınlar araba sürüyor, otellere gidebiliyorlar' diyor. Hanımefendi dedim' Allah parayı sadece size mi verdi, başı kapalı olanlar çalışamaz, onlar layık değil mi' dedim. Çaylarını bile içmedim, kalktım gittim. Böyle utan verici bir anlaşış olur mu? 'Evet' diyorsan dünyanın en kötü insanısın. Hiçbir şeye layık değilsin. İyi üniversiteye gidemezsin. Ben bugün Avrupa'ya, 'Türkiye ikinci sınıf değildir, siz bizim patronumuz değilsiniz' diye anlatmaya çalışıyorum. Ama kendi ülkemde bu azınlık, millete hakaret ediyor. Bundan utanıyoruz."

"İSTİKRAR İÇİN İDEAL SİSTEM"

Başkanlık sisteminin Türkiye'de ilk defa ortaya çıkmadığına değinen Çavuşoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oyunun belli olmasına rağmen bu sistemi savunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkenin geleceğini hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çocukluğumdan beri mevcut sistemden dolayı yaşanan krizleri gördüm, yaşadım. Ülkemin kimler tarafından nasıl sürüklendiğini gördüm. Bu sistemin istikrar için ideal sistem olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SİSTEM UZLAŞIN DİYOR"

Yeni sistemde milletvekili sayısının 600 çıkarılacağını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, nüfusun artmasının bu zorunlu kıldığını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Millete doğrusunu sunmamız lazım. Milletvekillerini daha yakından tanırsanız derdinizi daha rahat anlatırsınız. Gençlerle ne derdiniz var anlamadım. Birçok ülkede seçme ve seçilme yaşı 18. Gençlere ve kadınlara çok güveniyoruz. Seçimler 5 yılda bir yapılacak. İnsanlar 5 sene seçimle değil geçimle uğraşsınlar. İcraat peşinde koşsunlar, hem denge olur hem de sık sık seçim olmaz. Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih etme gibi bir şey yok. Cumhurbaşkanı meclisi seçime götürdüğü zaman kendisini de seçime gidiyor. Kimse kimseye keyfi davranamaz. Sistem uzlaşın diyor, kendi aranızda kavga etmeyin diyor."

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİDERİ ERDOĞAN"

Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan daha güçlü lider olmadığını ileri süren Çavuşoğlu, "Onun söylediği her şeyin milletin hayrına olduğunu biliyoruz. Erdoğan'dan daha fazla güçlü bir lider yoktur. 15 yılda her seçimde oyunu artıran başka bir lider yok. Cumhurbaşkanımız da fani, seçilirse iki dönem seçilecek. Hani diktatörlük, halkımız kimi seçiyorsa o cumhurbaşkanı olacak. Bu sistem aslında Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'ye lazım. Sistemi sigorta altına almamız lazım" dedi.

"CHP'NİN İÇİNDE DHPK-C'Lİ VAR"

Bu sistemde MHP'nin en kilit noktada olacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, MHP'nin destek vermediği hiç kimsenin cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bu yeni sistemle Anayasa'daki çelişkileri kaldıracağız. Cumhurbaşkanı'nın bu kadar yetkisi varsa sorumlu bir cumhurbaşkanı haline getireceğiz. Bu çelişkiler düzeltmek Türkiye'nin geleceği için elzem. Millet kimi isterse onu getirir. Elimde yetki varken ülkemin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini planlamak zorundayım. CHP'nin içinde PKK'yı sevenler de çok, DHKP-C'li olanlar da çok. DHKP-C bugün PKK ile birlikte askerimize, polisimize karşı savaş veriyor. Biz onları temizliyoruz ama CHP'nin için ön seçimle gelmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. Dolayısıyla onların da PKK, DHKP-C'liler gibi 'hayır' demesi son derece doğaldır. Ama yine de saygımız var. PKK neden 'hayır' diyor, çünkü bu sistemle Türkiye'yi bölemeyecekler. Bir sürü terörist grup 'hayır' konusunda birleşti. DEAŞ da 'hayır' diyor. Türkiye balyoz gibi bunların tepesine bindiği için 'hayır' diyor. Yabancı ülkelerde 'hayır' diyor. Biz her 'hayır diyene terörist demiyoruz. Ama tüm hainler 'hayır' diyor."

"YARGININ AYARI KAÇTI"

Konuşmasında 15 Temmuz darbe sürecine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yargının tarafsız ve bağımsız olması lazım. FETÖ'cüler bu yargının ayarını bozdu. Yargı Pensilvanya'daki, hasta, hain, sapık kişilere bağımlı olmamalı. Tarafsızlığı tesis etmemiz lazım" diye konuştu. Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumla gerçekleşecek değişiklikleri anlattı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NI TELEFONLA ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Korkuteli'nden sonra Elmalı İlçesi'ne geçti. Burada önce partisinin ilçe başkanlığı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu; ardından esnafı da selamladı. Çavuşoğlu, Elmalı programı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le telefonla görüşerek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programlarına izin verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüşmesine ilişkin, basın danışmanı aracılığıyla gazetecilere bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesinde mevkidaşına, "İptaller kabul edilemez" dediği ifade edildi. Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili de 8 Mart'ta Almanya'da mevkidaşıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş: Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığında birleştiler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı adına, bazı çevrelerin terör örgütleriyle işbirliği yapmaya yöneldiğini söyledi. Ataş, "Bu çevreler ve Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyenler, işbirliği yapıyorlar" dedi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Kayseri Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Hülya Nergis, Ak parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 16 Nisan'da önemli bir referandum olduğunu belirterek, "Ne gereği vardı, parlamenter sistemimiz var, değişikliğe ne gerek vardı' diyorlar. Ancak geçmişte koalisyon dönemlerini çabuk unuttular. Böyle koalisyonlar döneminde hizmet üretilebilir miydi? Üretilemedi de. Ak Parti 2001'de çok kısa bir sürede kuruldu ve 2002 yılından bu yana ülke yönetimine geçti. Bundan dolayı sizleri kutluyor, tebrik ediyorum" diye konuştu.

2002 Türkiyesi ile bugünün Türkiye arasında bir kıyaslama yapan Ataş, şunları söyledi: "2002 Türkiyesi, ekonomisini yönetemeyen, dışarıdan ekonomist ithal etmek üzere bir ekonomisti getirdiler. Yazarkasaların atıldığı, fert başına milli gelirin 3 bin dolar civarında olduğu bir Türkiye vardı. Şimdi milli geliri 10 bin doların üzerinde olan, inşaat sektöründe Çin'den sonra ikinci olan bir Türkiye inşa ettiniz. Dünya ile rekabet edebilen üretimiyle güçlü Türkiye'yi siz inşa ettiniz. Eskiden hastanelerde insanlarımız rehin alınırken, şimdi hemen hemen tüm ilçelerinde 5 yıldızlı otel konforunda hastaneler inşa ederek, hizmet kalitesini artırdınız. Bugün Türkiye'nin hemen hemen tüm büyük şehirlerinde şehir hastaneleri inşa ederek, vatandaşların kaliteli hizmeti almasına siz imkan verdiniz. 16 yılda yapılamayan Bolu tünelinin belki 100 katını biz 15 yılda yaptık. Artık füzesini, helikopterini, denizaltısını yapan bir Türkiye var. Ancak siz bunları yaparken eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla birileri sizlere engel olmaya kalktı. E-muhtıra ile vesayet odakları, eski Türkiye'deki alışkanlıklarını Ak Parti'ye karşı yapmaya kalktılar. Yargının içindeki vesayet odakları da Ak Parti'yi kapatma davası açtılar. Taksim Gezi Parkı'nda eylem yapan insanların çadırlarını kimler yıktı? O insanlara kimler tazyikli sular sıktı? Emniyet içindeki FETÖ mensupları, bu kışkırtmaları yaptılar. 17-25 Aralık girişiminde bulundular. Ancak başarılı olamadılar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vardı. Yeni bir sisteme neden ihtiyaç olduğunu anlıyor musunuz?" Ataş, 7 Haziran'dan sonraki ilk sabah, 8 Haziran sabahı bir endişe ile uyandığını belirterek, "O sabah bir kaos dönemine, istikrarsızlık dönemine uyandığımızı hissetmiştim. O dönemin ekonomik olarak kaybı 100 milyar TL olarak hesaplanıyor. Ancak 1 Kasım'da çok şükür ki o istikrarsız dönem bitti. Ancak durmadılar ve 15 Temmuz'da ordunun, adliyenin, polisin içine yerleştirilmiş hain FETÖ örgütünün mensupları vardı. 15 Temmuz'da bu hainler topyekün Türkiye'yi işgale kalkıştılar. Ancak milletin lideri, başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan, 'milletime gidiyorum' diyerek meydanlara, halkın içine gelmiştir. Çok şükür ki milletimiz de meydanlarda tanklara, toplara, uçaklara, helikopterlere karşı koymuştur. Hep birlikte bu hain darbe girişimini püskürtmenin hazzını hep birlikte yaşadık. 1960'taki darbede bir şey yapamamanın acısını yaşayan milletimiz, 15 Temmuz'da o eski Türkiye artıklarına, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz' demiştir" ifadelerini kullandı. Mustafa Ataş konuşmasının arasında salondakileri, 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki şehitler için birer Fatiha okumaya davet etti. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı adına, bazı çevrelerin terör örgütleriyle işbirliği yapmaya yöneldiğini belirten Ataş, "Bu çevreler ve Türkiye'nin gelişmesini engellemek isteyenler, işbirliği yapıyorlar" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ise, Türkiye'nin çok önemli bir siyasi kırılmadan geçtiğini belirterek, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildir. Bölgemizin dengelerini alt üst edecek bir hareketti. 16 Nisan da sadece tek bir partinin seçimi değildir. Ak Parti ve MHP kadrolarıyla birlikte " iye konuştu.

BAKAN AKDAĞ’DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Diyarbakır' da 16 Ocak’ta teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan’ın Trabzon’un Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Bakan Akdağ şehit ailesine taziye dileklerini iletti, çevredeki vatandaşlarla selamlaştı.

Şehitlerin adı Yalova’da okullarda yaşayacak



Yalova’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında kapatıldıktan sonra imam hatip ortaokulu ile liseye dönüştürülen ve darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polis memuru Kübra Doğanay ve Zeynep Sağır’ın isimlerinin verildiği okullar bugün tören ile açıldı.

Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde aynı kampüs içerisindeki okulların açılış törenine Kübra Doğanay’ın annesi Hikmet Doğanay ile Zeynep Sağır’ın eşi Oktay, oğulları Doğukan ve Emir Sağır katıldı. Okulların açılış kurdelesini Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Özgür, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Tosun, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, eski Yalova Milletvekili Temel Coşkun, kaymakamlar ve şehit aileleri birlikte kesti. Şehit Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Şehit Polis Memuru Zeynep Sağır’ın eşi Oktay Sağır eşiyle gurur duyduğunu söyledi. Darbe gecesinde eşiyle son görüşme anını kürsüde anlatan Sağır, “Eşim darbe kalkışmasının haberini benim yanımda aldı. Görev mahiyeti böyle durumlarda söylenmez çünkü. Acil toplanın çağrısıyla. Eşim telefonu kapatır kapatmaz ilk sözü, yumruğunu sıkarak, 'tüfeğim, hücum yeleğim tüm mühimmatım büromda dolabımda hazır' oldu. Ardından, 'depoya gidip vakit kaybetmeyeceğim' dedi. Ben o an eşimle gurur duydum. Umarım sizler de gurur duyarsınızö dedi. Törende konuşma yapan Kübra Doğanay’ın annesi Hikmet Doğanay duygu dolu anlar yaşadıktan sonra, “Allah herkese böyle hayırlı bir evlat nasip etsinö dedi. Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da yaptığı konuşmada, “Bugün iki kıymetli kadın şehidimizin ismini taşıyan okullarımızın açılışını yaptık. Bu okullarımızı devraldığımızda ilimizin ihtiyacını tespit ettik. Biri kız imam hatip ortaokulu diğeri ise kız imam hatip lisesine ihtiyacımız vardı. Bu okulları bu şekilde açtık. Bu okulda okuyan öğrencilerimiz de onların izinden gitsinler, onları rol model alsınlar istedikö dedi.

Cumhurbaşkanına sosyal medya hakaret iddiasıyla ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Yanık hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Bodrum Polis Merkezi'ne giderek, iki saat süreyle ifade veren Yanık'ı, partililer yalnız bırakmadı.

Aynı zamanda bilgisayar programcısı olan CHP Bodrum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Yanık (29) hakkında bir süre önce, Facebook'taki çeşitli tarihlerdeki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ileri sürülüp, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Yanık'ı ifade vermeye çağırdı. Yanık, bugün öğle saatlerinde avukatı Emine Yenilmez Aydoğan ile Bodrum Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. İki saat süreyle ifade veren Yanık'a polis merkezine gelirken, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Muğla Kolları Başkanı Tufan Yakar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye yaklaşık 200 kişilik bir grup eşlik etti. Polis merkezinden çıkışta bir açıklama yapan Yanık, "Sosyal paylaşım sitelerinden yaptığım açıklamalarla ilgili birisi şikayette bulunmuş bu yönde ifademi aldılar. Sonuçta bir muhalefet partisinde siyaset yapan biriyim. Bu nedenle eleştiri hakkımı kullanıyorum. Eleştiri hakkımı ve özgürce düşüncelerimi paylaştım. Kimseye hakaret etme niyetim olmadığı gibi hakarette de etmedim" dedi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen de tam da referandum aşamasında bu tür şikayetlerin yoğunlaşmasının çok doğru bulmadıklarını belirtip, "Ancak polis arkadaşlar da bunun rutin bir şey olduğunu referandum ile ilgisi olmadığını belirtti. Sadece şikayet üzerine ifade aldıklarını, büyütülecek bir şey olmadığını ve gözaltı kararı olmadığını söyledi" dedi. Yanık, daha sonra beraberindekilerle parti binasına geçti.

O öğretmene cinsel istismardan 87 yıl hapis cezası



Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki bir ilkokulda 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Yakup K. 87 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saruhanlı İlçesi'nde bulunan Neval Yaralı Milli Egemenlik İlkokulu'nda sınıf öğretmei Yakup K., iddiaya göre, yaşları 7-8 arasında olan kız ve erkek çocuklara sınıfta ders işlerken cinsel istismarda bulundu. Yakup K. geçen yıl ocak ayında tutuklandı. Yakup K. hakkında Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün 4'üncü duruşması görüldü. Yakup K.'nın avukatları, müvekkillerinin beraatını talep etti. Yakup K. da son savunmasını yaparak, öğrencilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia edip, "Benim mezun ettiğim öğrencilerin yüzde 80'i, mezun olduktan sonra bana gelip, benimle bağ kurmaya devam etmiştir. Taciz edilen bir çocuğun öğretmenini ziyaret etmesi söz konusu olamaz. Ben öğrencilerime öğretmen şefkati dışında bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık Yakup K.'nın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 12 öğrencinin her biri için 'Çocuğun cinsel istismarı suçundan' toplamda 87 yıl hapis cezası verdi. Olayı başından bu yana takip eden Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adına konuşan Semiha Hasgör, çocuk istismarına asla sessiz kalmayacaklarını belirtti.



Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA

========================================================

Gaziantep'te, gazetecilerin konutları kurayla belirlendi

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle kentteki gazetecilere yönelik yapılan toplu konutların sahipleri, düzenlenen kura ile belirlendi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle Beykent Mahallesi’nde basın mensupları için yapılan 350 konut için kura töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda yapılan kura çekiminde konuşan GGC Başkanı İbrahim Ay basın mensupları için yapılan 350 konutun TOKİ'nin yapmış olduğu en üst seviye konutlar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Toplu konutları gezdiğimizde gördük Bu konutlar Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yapmış olduğu konutların en üst seviyesindedir. Bu konutlarda işçiliğe önem verilmiş kaliteli malzeme kullanılmış her şey detaylı bir şekilde düşünülmüştür. Bu projenin gerçekleşmesinde en büyük desteği sizlerden aldık, aramıza nifak sokak isteyenler oldu ama biz bunlara kulağımızı tıkadık duymazdan geldik. Toplu konut projesi kolay meydana gelmedi. Bu proje meydana gelirsek yaşadıklarımızı yazsak emini olun bir kitap olur. Biz saygı duyduk doğru bildiğimizi yaptık ve mutlu sona ulaştık, bugün o mutluluğu sizinle paylaşıyoruz. Toplu konut sektörümüzün en önemli ihtiyaçlarından biriydi. Gaziantep sanayisiyle, ticareti ile kültürü ile gastronomisi ile her gün büyüyün bir şehir. Biz bu değişime ayak uydurmak ve kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu salonda bugün muhabirinden tutun dağıtıcısına, matbaacısına kadar bunların arasında hiçbir ayrım yapmadan her gelenin faydalandığı bir proje oldu. Projemiz hepimize hayırlı olsun, mutluluk içinde oturmak nasip olsun." İbrahim Ay'ın konuşmasının ardından dairelerin belirleneceği kura çekimine geçildi.



