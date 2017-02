DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bakan Soylu, Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar (2)

MİLLET BU SİSTEMİN BEDELİNİ ÖDEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katıldığı Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı'nın ardından Ak Parti'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şarkısı eşliğinde toplantı salonuna giren Bakan Soylu, partililerle birlikte türküye eşlik etti. Daha sonra partililere seslenen, mevcut sistemi eleştiren ve değişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, "Bu sistem bilmenizi istiyorum ki, milleti sürekli mahkûm etmeye çalışan, kafasında 'ülkeyi biz yönetiriz', 60'ta kurdukları sistemle kah yargıyla, kah Anayasa Mahkemesi ile kah elindeki birtakım güçlerle, bazen silahla, bazen terörizmle, anarşizmle, bazen medya patronlarıyla bizi istediği noktaya getirmeye çalışan içeriden ve dışarıdan, 'biz sizi yönettirmeyeceğiz' diyen bir anlayışın sahipleri tarafından kurgulandı. Bu millet bu sistemin bedelini ödedi. Ne zaman ki, Recep Tayyip Erdoğan denilen, bu milletle hareket eden bir anlayış çıktı, bilmenizi istiyorum ki; o'nu da devirmeye, kumpas kurmaya çalıştılar ama millet bırakmadı" dedi.

'HADİ ET DE GÖREYİM SENİ ŞİMDİ ÖZERKLİK'

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini örnek göstererek ortaya çıkan sonuçları da değerlendiren Bakan Süleyman Soylu, "Hep beraber 7 Haziran'ı hatırlayalım. O terör örgütünün uzantılarının, siyasi uzantılarının o afralarını, şımarıklıklarını, 'Özerklik ilan edeceğiz' hadi et de göreyim seni şimdi özerklik. Hadi et de görelim. 7 Haziran'la 1 Kasım arası neredeyse hepimiz düşündük; 'Yarın ne olacak, acaba bunlar bizim ülkemizi ne hale getirecekler, bölecekler mi, parçalayacaklar mı? Hangi tezgâhın içerisine bizi düşürecekler? Yaptıkları, uluslararası toplantılarda meydana getirdikleri sözler, anlattıkları ne olacak. Bu millet 7 Haziran'da bu ülkenin hangi zillete düşürülebileceğini gördü ve değerlendirmesini yine ortak aklıyla meydana getirdi. 'Size fırsat sağlamayacağız, size bu ülkeyi böldürmeyeceğiz' dedi. Bizi, ülkemizi mahkûm etmek istediler. Bütün bunların tamamını bu millet gördü. Şimdi bambaşka bir sürece doğru gidiyoruz, hem de farklı bir anlayışla beraber" şeklinde konuştu.

'BU SİSTEM TÜRKİYE'Yİ TAŞIYAMIYOR'

Türkiye'nin büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını, ancak mevcut sistemin Türkiye'yi taşıyamadığını ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:

"Türkiye eski Türkiye değil. 3 bin dolarlık bir Türkiye değil. Türkiye 10 bin dolarlık bir Türkiye. Türkiye'nin ekonomisi büyüdükçe, işleri büyüdükçe, bilmenizi istiyorum ki; burada çok daha hem hızlı, hem etkin, hem de doğru karar alabilme yeteneğine sahip olan bir anlayışa ihtiyaç var. Bir taraftan bakanlığı, bir taraftan milletvekilliği, ben söylüyorum beceremiyorum, yetiştiremiyorum. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Önümüzde neredeyse, bugün kendi şahsım olarak söylüyorum; bir tane mesele var ve hepsini takip edip çözmemiz lazım. Milletin lehine çözmemiz lazım, ama artık bu sistem Türkiye'yi taşıyamıyor. Bir taraftan darbe üreten bir sistem, bir taraftan bürokrasinin içerisine bizi mahkum eden sistem. Bir taraftan da yasamayı, yürütmeyi her şeyi birbirine karışmış, her şeyi, herkesi birbirinden sorun haline getirmiş bir sistemin adıdır."

'ŞU AN AK PARTİ'DEKİ ANKETLER YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE'

Ak Parti'nin 2002 seçimlerinden beri oylarını arttırdığını ifade eden, Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Ak Parti 2002'de yarışa kaçla başladı yüzde 34. Peki bugün kaç, yüzde 50'nin üzerinde. Şu andaki anketler AK Parti'de yüzde 50'nin üzerinde. Peki, AK Parti yüzde 34'ten 50'ye gelirken havadan mı bu insanları aldı da kendi yanına koydu. Yok, köprü yaptı, köprüden herkes geçti. Engellileri kucakladı onun partisine bakmadı. Hastane yaptı, şehir hastaneleri yaptı, herkes “Allahımıza çok şükürler olsun onurlu bir şekilde buradan istifade ediyoruz" dediler. Türkiye'de siyasetin dışında kalmış olan insanlar vardı, aynen bizim gibi. 'Gelin bu çatının altında hizmet edin' dedi. Yani kollarını böyle açtı, böyle tutmadı. Siyaseti kutuplaştırmadı, tam tersi siyasette kendi alanı dışındaki herkesle bir uzlaşma sağlamaya çalıştı. Peki, CHP ne yaptı?25-24, 25-24. Biri 34'ten 50'ye çıkıyor, birisi bir adım ileri, bir adım geri. Daha iki, üç adım ileri atamadı. Hiçbir şekilde atamadı, çünkü ihtiyacı yok. Çünkü ağababaları tepside onlara iktidar sundular. Sizin oya ihtiyacınız yok, sizin millete, köylüye, esnafa, şalvarlılara, kasketlilere ihtiyacınız yok, biz size iktidarı veririz' dediler. O eski Türkiye'deydi, yeni Türkiye'de millet var, millet var, millet var.

'BU ARAZİDE AY YILDIZLI BAYRAK DALGALANACAKTIR'

Türkiye'nin önünde bir fırsat olduğunu ve hedeflerine doğru gitmesi gerektiğini de ifade eden Bakan Soylu, "Aşağıdaki coğrafyamızda yangın var. Avrupa ne ortak bir anayasa yapabildi, ne ortak para birimine girebildi, ne de büyüme hızını devam ettirebildi. Şu anda kaos içerisindeler. Amerika bir şekilde 'şu anda ne yapacağım' endişesi taşıyor. Şimdi fırsatıdır, 14 yıl birinci sıçramayı yaptık. Şimdi herkes kendi işiyle meşgul olurken biz hedeflerimize doğru gitmeliyiz. Enflasyon, işsizlik, faiz yüzde 5'in altına ancak böyle bir iradeyle girer. Biz dünyanın en pahalı arazisinde oturmak istiyoruz, oturuyoruz. Gezi olaylarını çıkarmalarının sebebi bu araziyi ucuzlaştırmaktır ve ele geçirmektir. 17-25 Aralık'ın sebebi, bu araziyi ucuzlaştırmaktır ve ele geçirmektir. Bu araziyi onlara vermeyeceğiz, bu arazide ay yıldızlı bayrak dalgalanacaktır" dedi.

Bakan Süleyman soylu daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Bakan Süleyman Soylu'nun Ak Parti'de konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

-Süleyman Soylu'nun müzik eşliğinde türküye eşlik ederken görüntüsü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Ali YAZAN-ORDU,()

=================================

İnegöl'de zincirleme kaza; 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 2 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi'nde meydana geldi. Uğur D. yönetimindeki 16 KKK 03 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Refik M. yönetimindeki 16 B 8921 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan 16 KKK 03 plakalı otomobil, aynı yöne giden 62 yaşındaki Mehmet K. yönetimindeki motosikletle çarpışıp büfeye daldı. Kazada 3 sürücü de yaralandı. Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle büfede ve yanındaki aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Kaza yeri genel görüntü

-Kaza yeri yaralıların görüntüleri

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

===========================

Minibüs alev alev yandı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde elektrik kontağı sonucu motoru tutuşan minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekibi yanan aracı söndürdü.

Olay akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Pekşenler mevkiinde meydana geldi. Cemal S. idaresindeki 81 EA 133 plakalı minibüsün motoru elektrik kontağı sonucu alev aldı. Sürücü araçtan inerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Aracın motor kısmı büyük hasar gördü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında kavşakta İsmail Can idaresindeki 54 B 8470 plakalı otomobil ile Yener Girgin idaresindeki 54 DJ 320 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, kaldırıldıkları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

-Yanan araçtan görüntü,

-Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-ADAPAZARI(Sakarya),()

==========================

Öldürülen genç, gasp şüphelisi çıktı (2)

7 KISIYE EV HAPSİ

Yahya Kırlangıç'ın öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan zanlılar, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Haber: Fatih KARACALI / ADANA,()

========================

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9'u tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,()

=========================

2 kişiyi bıçaklayan Suriyeli montundan yola çıkılarak yakalandı

KONYA'da tramvay durağı gişelerinde 'kart basmama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralan Suriyeli şüpheliler giydikleri monttan yola çıkılarak tramvay durağında yakalandı.

Olay, 18 Şubat günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz Kaya, gişelerden kart okutmadan tramvay durağına girmek isteyen Suriyeli 2 kişiyi uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında F.O. sırtından, Oğuz Kaya ise karın boşluğundan bıçaklandı. Durumları ağır olan yaralılardan F.O., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaya ise Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüphelileri belirlemek için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler çevredeki işyerleri ve tramvaylarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, verilen eşgaller doğrultusunda şüphelilerden 16 yaşındaki Mehdi H.'yi tramvay içerisinde bulunan kameralardan tespit etti. Yapılan görüşmelerde şüphelinin sürekli tramvay kullandığını belirleyen ekipler olay günüde aynı montu giyen Mehdi H.'yi tramvayda yakaladı. Mehdi H.'nin verdiği bilgi doğrultusunda diğer şüpheli 15 yaşındaki Mustafa A.'da tramvay durağında yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

=========================