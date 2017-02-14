DHA YURT BÜLTENİ - 22

Gaziantepspor - Adanaspor maçı sonrası gerginlik

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'un, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında gerginlik yaşandı. İki takım taraftarlarının tekme, tokat ve kemerlerle kavgasında bazı taraftarlar yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor'u Hatira'nin 55'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın Adanaspor lehine verdiği karar sonrası top toplayıcı çocuğun, topu geç vermesine sinirlenen Bekir Yılmaz, meşin yuvarlağı çocuğun üzerine attı. Buna tepki gösteren yedek kulübesindeki Ghilas ile Bekir arasında çıkan tartışmaya diğer oyuncular da katıldı. Sahada yaşanan gerginlik, yöneticilerin araya girmesiyle sona ererken, hakem Cüneyt Çakır, Bekir ile yedek kulübesinden sahaya çağırdığı Ghilas'ı sarı kartla cezalandırdı. Çakır'ın sürdürdüğü maç, Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken, sonuca tepki gösteren Adanaspor'un taraftarları, misafir tribünündeki koltukları söküp sahaya attı. Buna tepki gösteren Gaziantepspor taraftarları ile konuk takım taraftarları arasında kavga çıktı. İki takım taraftarları, birbirlerine tekme, tokat ve kemerlerle saldırdı. Çıkan olaylar polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, bazı taraftarlar yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adana taraftarlarının koltukları atması

- Taraftarların kavga etmesi

- Polisin müdahalesi

- Yaşanan gerginlik

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Eyyüp BURUN, Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Memura indirimli mobilya



MEMUR-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 1 milyon üyenin indirimli mobilya alabileceğini söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz beraberindeki 30 kişilik ekiple Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde açılan Türkiye’de ilk olan Mobiliyum AVM’sini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yanbaz ve beraberindeki ekibi Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han arasında, memurlara mobilya satışında indirim sağlanması konusunda mutabakata varıldı. Protokol, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

YÜZLERCE DEFA EVET DİYORUZ

Ziyarette konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, referandum konusunda değerlendirmede bulundu. Parlamenter sistemin ideal bir sistem olmadığını belirten Yanbaz, "Daha özgür ve istikrarlı bir Türkiye için istikbalinden beklentisinden olan çocuklarımız için elbette evet diyeceğiz" dedi.

KAOSLARI TÜRKİYE’NİN YAŞAMAYACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ

2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra memurların haklarındaki değişimle ilgili değerlendirme yapan Yanbaz, “Sizin özgürlüklerdeki artışınız sizin refah payınızdaki artışınızla eş anlamlılık arz ediyor. 2000 yılları öncesinde memurlarının maaşlarının ödenemeyeceği günlerden, biraz daha istikrarlı bir hükümetle beraber artık bu gün pazarlık payımızın ne alacağımızı konuşacağımız günlere geldik. 2000 yılları öncesindeki ekonomik kaosları Türkiye’nin yaşamayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

1 MİLYON MEMURA İNDİRİMLİ MOBİLYA

1 milyon memur-sen üyesine yönelik mobilya alımında indirimin uygulanacağını ifade eden Yanbaz, “Avantaj kartlar şeklinde bir çalışmamız var. Tüm Türkiye’deki memurlarımızı kapsayacak şekilde bir anlaşma yapmak mümkün olacaktır. Biz biraraya gelir bunun altyapısını oluştururuz. Sözleşmeye dökeriz. Mobiliyum AVM’deki tüm işyerlerinden indirimli alım söz konusu olacaktır. Üyelerimiz için bir avantaja dönüşmesi sevindiricidir. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ise, İnegöl’de ihracat yüzde 55’ini yapan firmaların Mobiliyum AVM bünyesinde olduğuna dikkat çekerek, “400 milyon dolara yakın bir mobilya ihracatı söz konusu. Mobilyada söz sahibi olduğumuz Mobiliyum AVM’miz, Türkiye’nin en büyük STK’sına neler yapabilirizi konuşuyoruz.ö diye konuştu.

MEMURA İNDİRİMLİ MOBİLYA

Türkiye genelinde memurlar anlamında ciddi bir potansiyelin var olduğuna dikkat çeken Han, “Nihai tüketici buraya çok büyük bir fiyat avantajı ile gelebilir. Anlaşmalar yapıldıktan sonra indirimlerimiz olacaktır. İlerleyen günlerde gerekli çalışmaları yaparız. Taksitlendirme de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büro Memur-Sen Başkanı Röportaj, Mobiliyum İnceleme

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()-

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10 aylık Şerife bebek kazada hayatını kaybetti



KONYA'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek öldü, 4 kişide yaralandı.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Tacip Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Özbağrıaçık idaresindeki 50 EL 507 plakalı kamyonet, Ağadivanı Sokaktan çıkan Murat Ceylan idaresindeki 42 SS 175 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanısıra kamyonette bulunan Ayşe Özbağrıaçık, Zeynep Özbağrıaçık ve 10 aylık Şerife Kanyılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulaslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerife bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Murat Ceylan gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, ()-