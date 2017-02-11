DHA YURT BÜLTENİ - 22

İzmir'de 'Huzur Türkiye Uygulaması'

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Huzur Türkiye Uygulaması İzmir'de de havadan, karadan ve denizden yapılan denetimlerle yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Huzur Türkiye Uygulaması' İzmir'in tüm ilçelerinde gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 834 polis, 13 jandarma ve 25 sahil güvenlik personeli görev yaptı. Ayrıca uygulamaya 3 sahil güven botu ile 3 polis botu da denizden katıldı. 1 polis helikopteri ise havadan uygulamaya destek verdi.

Uygulamada kent genelinde toplam 8185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Araçlarda ve adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 4 av tüfeği, 136 mermi, 19 gram bonzai, 2 tombala makinesi ele geçirilirken, çalışma izni olmayan 6 yabancı uyruklu kadın da gözaltına alındı. Sürücülere toplamda 79 bin 816 TL, eğlence mekânlarına ise yaklaşık 120 bin TL para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafik uygulamasından görüntü

- Alkol uygulamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY-İZMİR,()

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Adana'da 1500 polisle 'Huzur' uygulaması

ADANA'da 1500 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 12 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği uygulamaya, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Özel Harekât, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinden 1500 polis katıldı. Ana caddelerde ve kent giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında polisler, durdurdukları araçları özel eğitimli detektör köpeklerle aradı. Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleşen uygulamada, 20 sabit noktada 750 araç kontrol edilirken, 34 araca farklı sebeplerden 17 bin lira para cezası kesildi, 5 araç da trafikten men edildi. 1750 kişiyi sorgulayan polisler, 12 aranan şahsı yakaladı. Kent genelinde 6 bölgede çok sayıda eğlence ve umuma açık mekânlarda da arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 300 gram esrar ele geçirdi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uygulama noktasında araçlarda arama yapan polisler

- Şüphelenilen araçları uygulama noktasına sevk eden trafik polisi

- Detektör köpek ile araçlarda arama yapılması

- Polis helikopterinin havadan destek vermesi

- Umuma açık mekânlarda arama yapan polisler

- Uygulamayı yöneten Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın polislerin çalışmalarını yerinde izlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-ADANA,()

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Konya'da huzur operasyonu

KONYA'da bin polis ve jandarmanın katılımıyla yapılan huzur uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Türkiye Güven Huzur Operasyonu' kapsamında bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, şüpheli araçlar ile kişiler arandı. Çok sayıda kişinin GBT sorgulaması yapıldı. İşyerleri denetlendi, çalışanlar ve müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı. Uygulama kapsamında aranan 10 kişi gözaltına alındı.

23 araca 14 bin 778 lira para cezası kesilirken, 5 araç ise trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 1 ruhsatsız tabanca ile 12 mermi, 5 gram esrar ele geçirildi. Bir işyeri kapatılırken, 10 işyerine ise canlı müzik, sigara, konsomatris çalıştırmak, kimlik bildiriminde bulunmamak ve sigortasız işçi çalıştırmak gibi suçlardan toplam 224 bin 720 lira ceza kesildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK/KONYA,()

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