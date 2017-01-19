DHA YURT BÜLTENİ - 22

Karın ağırlığına dayanamayan eczanenin tentesi çöktü

KONYA'da kar birikintisi nedeniyle bir eczanenin tentesi çöktü. Gündüzleri onlarca kişinin altından geçtiği tentenin gece vakti çökmesi olası bir üzücü olayı önledi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemal Sonkaya'ya ait eczanenin tente kısmında kar birikintisi oluştu. Karın ağırlığına dayanamayan tente büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında tentenin altından kimsenin geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sonkaya şunları söyledi: "Bir haftadır böyle birşey olacağını bekliyorduk. İlgili yerlere haber verdik ama muhatap bulamadık. Gündüzleri işyerine onlarca kişi geliyor. Dükkanın önünden geçenler hariç. Allah korusun gündüz olsaydı bu olay facia olabilirdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çöken tenteden detay

- Kemal Sonkaya ile röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

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Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yangın 3'ü ağır 11 yaralı (GENİŞ HABER)

ADANA'daki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nin çocuk koğuşunda çıkan yangında, 6'sı çocuk, 5'i ceza infaz koruma memuru 11 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nin çocuk koğuşunda meydana geldi. İddiaya göre, koğuşta kalan çocukların çıkardığı yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden ceza infaz koruma memurları yangına müdahale edip, itfaiyeyi aradı. Bu sırada duman altında kalan yaşları 14 ile 18 arasındaki çocuklar da koğuştan tahliye edildi. İtfaiyenin 2 araçla müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklar ve cezaevi görevlileri, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, yaralıların bulunduğu hastanelere gelerek bilgi aldı.

VALİ DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bir koğuşta 6 hükümlü ve tutuklu kalıyor. Bunlar bir yangın çıkartıyorlar. Bunun üzerine 5 kamu görevlimiz de müdahale ediyor. Şu an 11 yaralımız var. Bunların hepsi dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutuklulardan 3'nün durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumu çok iyi. Kamu görevlilerimizin durumu iyi."

Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, dumandan etkilenen 3'ü ağır 11 kişinin tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cezaevinin girişinden görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Cezaevinden çıkan itfaiye araçlarından görüntü

- Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış görüntüsü

- Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın hastaneye gelişi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın hastaneye gelmesi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 12 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Adana-Aksaray Karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Mehmet Pıtır yönetimindeki 06 FU 0364 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden 32 yaşındaki Celal Aşık yönetimindeki 38 GJ 128 plakalı yem kırma makinesi yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini kopup şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından yoluna devam eden otobüsün şoförü, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurup kaçtı. Kazada, kamyon şoförü Celal Aşık hayatını kaybetti, otobüsteki 28 yolcudan 12'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Niğde ve Bor'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Celal Aşık'ın cenazesi, sıkıştığı yerden 2 saatlik çalışmaya çıkarılarak morga kondu. Kaçan otobüs şoförünü bulmak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri detay

- Celal Aşık'ın cenazesinin çıkartılma çalışmaları

- Kaza yapan otobüsten detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ-KONYA,()

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Freni boşalan park halindeki TIR Bursa-Ankara Karayolu'na daldı

BURSA'da park halindeyken freni boşalarak Bursa-Ankara Karayolu'na giren TIR'ın herhangi bir araca çarpmaması olası bir faciayı önledi. Bariyerlere çarparak alt yola kısmen sarkan TIR, vinçle kaldırıldı.

Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Esenevler kavşağında meydana geldi. Murat Topçu, 05 DJ 946 plakalı TIR'ı Yiğitler Mahallesi 201. sokağa park ederek yanından ayrıldı. Bir süre sonra freni boşalan TIR yokuş aşağı hareket etmeye başlayarak Bursa-Ankara Karayolu'na doğru ilerlemeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen TIR yola çıkarak bariyerlere çarptı ve alt yola kupa kısmı sarktı. Bu sırada yoldan geçen başka araç olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Bursa-Ankara Karayolu Ankara gidiş istikametini trafiğe kapattı. Hasar gören TIR olay yerine çağrılan vinçle TIR kaldırılırken, belediye ekiplerinin temizlik işlemlerinden sonra yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sarkan TIR'dan görüntüler

-TIR'ın vinçle kaldırılması

-Kapanan yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()

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