DHA YURT BÜLTENİ-22

Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)

SELA OKUNDU

İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaşlardan görüntü

-Sela okunmasından görüntü

Haber - Kamera:Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,()

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Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

DİYARBAKIR Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinlikle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce stant açılarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program ilahilerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma canlı yayınla alandaki vatandaşlara dinletildi.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz'da yaşanan ihaneti unutmayacaklarını belirterek, "Bu iman, bu duruş bu devletine milletine bayrağına ezanına sahip çıkan dimdik duruş oldukça hiçbir terör örgütü hiçbir ihanet şebekesi amacına ulaşamayacak inşallah. Bizler asil bir millet olarak tarihin her döneminde hakkı tutup kaldıran, haksızlık karşısında dimdik duran insanlık değerlerini temsil eden ve hiçbir zaman esaret altına girmeyen ve giremeyecek olan bir milletiz. Barışı kardeşliği binlerce yıldır bu topraklarda tesis etmişiz. Bu ihaneti unutmadık, unutturmayacaksınız. Bu ihaneti anlatarak dimdik ayakta bu imanı taşıyacaksınız. Bütün bu ihanet şebekelerinin bu imanlı duruş karşısında yok olduğunu ve yok olacağını biliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Alana gelen vatandaşlar

Jandarmanın açtığı stant

Protokol

İlahi söyleyen grup

Açılan pankartlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının izlenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB

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Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

ŞIRNAK Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta çeşitli programlar düzenlendi. Şırnak Valiliği önündeki alanda düzenlenen programa Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Düzenlen programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. Vali Aktaş, "Şanlı tarihimiz boyunca vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve saadeti için şahadete yürüyen tüm kahramanlarımızı burada bir kez daha minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde bir hain kalkışma, bir alçak darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Bu hain kalkışmayı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ’cü vatan hainleri, milletin silahlarını, bu aziz millete doğrultarak kalleş ve kanlı bir darbe girişiminde bulundular, milletimizi bölmek ve devletimizi yıkmak için saldırdılar. Aziz milletimiz; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde de istiklal ve istikbali için bir kez daha tek yürek, tek bilek olmuş, bedenlerini kalkan yapmış, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olmuştur" dedi.

Görüntü Dökümü

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Etkinliğe katılanlar

Vali Mehmet Aktaş'ın konuşması.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 459 MB

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Edirne'de 15 Temmuz etkinliği

EDİRNE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, valilik tarafından Atatürk Anıtı önünde etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki konuşmasının ardından başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başlayan törende ilk olarak Üç Şerefeli Camii İmamı Sefa Taşkesenlioğlu Kuran-ı Kerim okudu. Törende daha sonra Edirne Belediye Bandosu kahramanlık marşları çaldı. Vali Ekrem Canalp ise Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olanlara Milli Mücadele Madalyaları verdi. Gaziler 45 yıl sonra kendilerine verilen madalyalarla duygu dolu anlar yaşadı.

‘BOMBALAR DA BU MEYDANLARI DAĞITMAYA YETMEDİ, YAĞMUR DA’

Törende konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, 15 Temmuz'da gökten yağan bombaların meydanları dağıtmaya yetmediği gibi, törende yoğun yağışın da vatandaşları dağıtmaya yetmediğini ifade etti. Canalp, “15 Temmuz'da gökten yağan bombalar ve mermiler, milletimizi bu meydanlardan dağıtmaya yetmedi. Bugün 15 Temmuz 2019'da da gökten yağan sağanak yağmur da yine Edirnelileri bu meydanlardan dağıtmadığını görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bu meydan demokrasi meydanıdır, çünkü bundan 3 sene evvel Edirneliler demokrasilerine sahip çıktılar. Bu meydan aynı zamanda Milli Birlik Meydanı’dır, çünkü bundan 3 sene evvel yine Edirneliler bu meydanda milli ruhlarını, duruşlarını, heyecanlarını çok net şekilde gösterdiler" dedi.

Bundan 3 yıl önce devlet içerisinde çöreklenmiş FETÖ'cülerin darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Canalp, hesaba katmadıkları bir şey olduğunu ifade etti. Canalp, "Darbecilerin hesaba katmadıkları bir şey vardı, o da neydi? Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte bu sokaklar, meydanları dolduran milletimizin ruhuydu. Darbecilerin hesaplayamadıkları şey, asil bir ruhla ve cesaretle yoğrulmuş olan etin ve kemiğin çeliği ve demiri ezeceği gerçeğiydi. Darbecilerin hesaplayamadıkları şey bu milletin kemikten iradesiydi, bu milletin yiğitliği ve cesaretiydi. Hesaplayamadıkları şey 1071'de bu milletin ruhu neyse, bugün de bu milletin aynı ruhla yaşıyor olduğu gerçeğiydi" diye konuştu.

Türk milletinin asla vatanını terk etmeyeceğini de sözlerine ekleyen Vali Canalp, “Darbeciler ve onların uluslararası uzantıları şu gerçeği kaçırdılar. Türk milleti bu vatanı terk etmez, vatanını savunur. Bu millet, vatanı söz konusu olduğunda canını seve seve verir. Şunu her zaman hatırlamak zorundayız, bizim birliğimizin kaynağı dirliğimizdir. Biz bir olduğumuz zaman çokuz, çok olduğumuz zaman güçlüyüz ve güçlü olduğumuz zaman özgürüz. Cenabı Allah bu milleti hiçbir zaman özgürlüğünden mahrum bırakmasın, bu milleti her zaman için birlik, bütünlük, güç içerisinde bıraksın" dedi.

Öte yandan Edirne'nin simgesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'ne de 15 Temmuz anısına 'Birliğimiz Daim Olsun' mahyası asıldı. Mahya Edirne'nin her tarafından izlendi

Görüntü Dökümü:

Kalabalıktan genel

Bayrak sallayanlar

Yağmurdan detay

Kur'an okunması

Kahramanlık marşları seslendirilmesi

Cumhurbaşkanı konuşması ekrandan detay

Yağmurdan korunan detay

Kıbrıs gazilerine madalya verilmesi

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın konuşması

Konserden detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

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Bursa'da, 'Bayrak ve Demokrasi' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Bursa'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 'Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşe, Bursa protokolünün yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında Heykel Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen anma töreni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam etti. Yapılan gösterilerin ardından Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

'KARDEŞLİK NOKTASINDA AYRIŞMAYALIM'

Meydanda vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Hain darbe kalkışmasının bu yıl 3'üncü senesi. Bu vesileyle 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O kalkışmada yaralanan 2 binden fazla vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz gecesi, demokrasiye, devlete, devlet işlerine ve yürüyen sisteme karşı illegal bir kalkışma yaşandı. Milletin paralarıyla alınan silahlarla, milletin okullarında okuyup milletten rütbe alan bir kısım FETÖ terör mensupları devleti ele geçirmeye çalıştı. Ben askerlerimize ve polislerimize teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimizin, vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı inançlı yürekleri sayesinde kalkışma bertaraf edildi. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Biz G20 ülkesiyiz. Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biriyiz. Herşeyi tartışalım, farklı konularda ayrışalım fakat birlik, beraberlik ve kardeşlik noktasında ayrışmayalım. Bu tabloyu Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz akşamı olduğu gibi, her zaman muhafaza edelim" dedi.

'MİLLETİMİZ, KARANLIK GECEYİ AYDINLIĞA ÇEVİRDİ'

Vali Canbolat ise, "FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir. Millet olarak vermiş olduğumuz mücadele, ezelden beri hür yaşayan ve hür kalmayı karakter haline getiren bu aziz milletin hiç bir vakit işgallere ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net göstergesidir. 15 Temmuz milletimizin tıpkı Çanakkale'de, istiklal harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek tek bilek olup, kökü nerede olursa olsun bu millete ve ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumadır. Aziz milletimiz o gece vermiş olduğu mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun, neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten detaylar

-Platformdan detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması

-Vali Yakup Canbolat'ın konuşması

-Genel detaylar

Süre: 5.29 Boyut: 615 MB

Haber: Semih ŞAHİN-Merve KIZILKAYA -Kamera: Gürkan DURAL/BURSA, ()

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Gaziantep'te acil serviste ‘menejit’ karantinası

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yüksek ateş şikayeti ile Devlet Hastanesi'ne götürülen 72 yaşındaki Ö.Y., menenjit hastalığı şüphesiyle Gaziantep’e sevk edildi. Hastanın sevkinin ardından Acil Servis karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde oturan Ö.Y. akşam saatlerinde yakınları tarafından yüksek ateş şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Ö.Y. menenjit şüphesiyle Gaziantep Doktor Ersin Aslan Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın sevkinin ardında Acil Servis'te tedavi gören hastalar dışarıya veya diğer servislere alınırken, acil servis karantinaya alındı.

Görevli personel maske takarak koruyucu kıyafetler giyerken, tedavi için gelen hastalara karantina uygulandığı söylendi. Bazı hastalar menenjit karantinası nedeniyle hastaneye girmeden geri dönerken, bazı hastalar ise riske rağmen tedavi olmak için acil servise girdi.

Acil servis ile diğer servislerin ilişkileri kesilirken, serviste mikroba karşı dezenfekte çalışmaları başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye Devlet Hastanesi

- Acil servis girişinde ağzı maskeli güvenlik görevlileri

- Acile gelen hastaların uyarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:213 MB

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