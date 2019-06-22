DHA YURT BÜLTENİ-22

HAVUZA DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ IRAKLI ÇOCUK BOĞULDU



SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında, İlmiye Mahallesi'ndeki Süha Fazlı Villaları'nda meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı Abwandoor ailesi, site içerisinde yakınlarıyla vakit geçirirken. çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra küçük çocuğun yanlarında olmadığını fark eden aile, Almuktar'ı aramaya başladı. Almuktar'ı sitenin yüzme havuzunda hareketsiz yatarken gören aile, havuza girerek çocuğu çıkartıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Almuktar ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan Abwandoor'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Sapanca Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulanstan indirilen çocuğun görüntüsü

-Yakınlarının hastanede görüntüsü

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),()

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ŞEHİDİN KARDEŞİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan (20) hayatını kaybetti. Barış Erdoğan'ın, 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Barış Erdoğan’ın ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti.

Barış Erdoğan’ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AĞABEYİ 8 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞ

Öte yandan, Barış Erdoğan’ın ağabeyi Abdülkadir Erdoğan'ın, 8 yıl önce vatani görevini yaptığı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen Barış Erdoğan'ın hastaneye getirilişi

-Hastanede toplanan cenaze yakınları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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BALKONDAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ BUĞLEM, AĞIR YARALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek 2'nci kattaki 4 metre yükseklikteki balkondan düşen Buğlem Ç. (8), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Uncu Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Dedesini görmeye giden Buğlem Ç., 2'nci kattaki balkona çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Buğlem Ç., 4 metre yükseklikten yere düşerek, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Buğlem Ç.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buğlem Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Nişanda havaya ateş açan kişi kalp krizi geçirdi, kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü



AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, Cemil K.'nın (54), nişan töreninde tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet eden Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) yaşamını yitirdi. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil K. ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana geldi. Nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Satılmış AKKAŞ / ÇAY(Afyonkarahisar),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı



ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Deniz Çelik (10) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Çayırgülü köyü mevkiinde meydana geldi. Murat Çelik yönetimindeki 44 BM 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen 62 AK 212 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobildeki 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Deniz Çelik, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çelik'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nursel ŞENGEZER / KARAKOÇAN(Elazığ),()

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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 2 arkadaş öldü



İZMİT'te, uyuşturucu madde kullandıktan sonra ayrılan iki arkadaştan Ş.B.K., evinde ölü bulundu, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İki arkadaş B.S. ve Ş.B.K., iddiaya göre, gece saatlerinde birlikte uyuşturucu madde kullandı. Daha sonra Ş.B.K. Yüce Rıfat Sokak'taki evine, B.S. ise aynı mahallede, Şehit Ali Sokak'taki arkadaşına misafirliğe gitti. B.S., sabah saatlerinde rahatsızlanınca, arkadaşları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.S. ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu sırada, aynı saatlerde Ş.B.K.'nın arkadaşları evine gitti. Arkadaşları, Ş.B.K.'nın hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ş.B.K.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ş.B.K.'nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli)()

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Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden E.K., G.A., M.A. ve Z.B. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: ZONGULDAK,()

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