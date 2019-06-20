DHA YURT BÜLTENİ-22

Önce iki kişiyi, ardından da kendisini yakalayan polisi bıçakladı



ADANA'da, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen İbrahim T. (25), kavga ettiği Saim Kayakıran ile araya girmek isteyen Mustafa Tekeli’yi bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından babası tarafından hafif ticari araçla kaçırılan şüpheli, kendilerini yakalayan polis ekibindeki bir memuru da bıçakla boynundan yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi Vefa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucunun etkisinde olan İbrahim T., yolda karşılaştığı Saim Kayakıran ile tartışmaya başladı. Olayı gören Mustafa Tekeli de kavgayı ayırmak için yanlarına gitti. Yanında taşıdığı bıçak ile önce Kayakıran’ı, ardından da Tekeli’li yüzünden ve boynundan yaralayan İbrahim T., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan yaralılardan Tekeli’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İbrahim T.'nin ismi henüz öğrenilemeyen babası tarafından hafif ticari araç ile olay yerinden kaçırıldığını tespit eden polis, kaçış güzergahlarında önlem aldı.

2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda aracı durduran polis ekibi, şüphelileri gözaltına almak istediği sırada İbrahim T., aynı bıçakla görevli memurlara saldırdı. Bir polis memurunu boynundan yaralayan şüpheli, ekiplerce kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Boynundan hafif şekilde yaralanan polis memuru ise ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim T. ve babası, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü

- Polislerin çalışmasından görüntü

- Yaralı polisin tıp merkezinden çıkartılışı

- Yaralı polisin ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Şüpheli İbrahim T.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüpheli İbrahim T.'nin polis aracına bindirilmesi

Süre: 02'47" Boyut: 312 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu



KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.

Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel sularında sürüklenen park halindeki otomobil, dere yatağına uçtu. 2 eve su basarken, köyün sokaklarında çamur ve balçık oluştu. Çoğu tarla sular altında kalırken, 2 sokakta meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dere yatağından otomobilden detay

Haber: Ali Rıza ETCİ / ERMENEK - KARAMAN ()

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46’ncı 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' başladı



MERSİN’in Silifke ilçesinde, bu yıl 46’ncısı düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' törenle başladı.

Mersin'de, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler kapsamında, Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kaymakam Şevket Cinbir, Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, oda başkanları, STK temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar, stadyumdan Anıt Meydanı’na kadar kortej eşliğinde yürüdü. Yol boyunca alkışlarla desteklenen kortejde İzmir Marşı söylendi.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Türkiye’de 46 yıldır aralıksız kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin diğer festivallerden farkı, ülke içerisinde kutlanan 3’üncü büyük festival olmasıdır. Bu yıl kutlamayı hedeflediğimiz festival etkinliklerimiz arasında masa tenisi, satranç ve futbol turnuvaları, amatör ses yarışması, sanatçı konserleri, batırık ve yoğurt yarışması yer almaktadır" dedi.

Kaymakam Şevket Cinbir ise daha önceki organizasyonlara katkı sunanlara teşekkür ederek festivalin hayırlı olmasını diledi.

Protokol üyeleri konuşmaların ardından 3 pare top atışı eşliğinde festivalin açılış kurdelesini kesti. Törende dans gruplarının gösterisi de büyük beğeni topladı. Festival 23 Haziran'da sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok’un konuşması

- Kaymakam Şevket Cinbir’in konuşması

- Açılış kurdalesinin kesilmesi

- Folklor gruplarının gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 4'39" BOYUT: 63.6 MB

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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