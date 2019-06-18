DHA YURT BÜLTENİ-22

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Eski Çekerek yolu üzerinde meydana geldi. Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otobüsten görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,()

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Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen ve 4 bin metrekarelik alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü. Çalışma sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, hazırda bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Söndürülen kısımlarda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küçük çaplı devam eden yangına 8 itfaiye aracı ve 2 tanker ile müdahale etmeye devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmasının sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye erlerinin çalışması

- Dumandan etkilenen itfaiye erinin ambulanstaki görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / TARSUS(Mersin),()

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DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde tarlasını süren Ahmet Gözüsarı (71), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kızyusuflu köyünde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı sürmek için evden çıkan ancak akşam dönmeyen Ahmet Gözüsarı'yı merak eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları yaklaşık 5 metre uzaklıkta traktörün devrildiğini fark etti. Yamaçtan aşağına inen köylüler, Gözüsarı'nın traktörün altında olduğu görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Gözüsarı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gözüsarı'nın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Vatandaşların görüntüsü

- Traktörün görüntüsü

- Vatandaşların traktör etrafındaki görüntüleri

- Cesetin ambulansa konulması ve 112 ekiplerinin görüntüleri

- Jandarma araçlarının görüntüleri

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),()

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Kırıkkale-Yozgat karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

KIRIKKALE’nin Delice ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale-Yozgat karayolu, trafiğe kapandı.

Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Delice ilçesinde sele neden oldu. Sel suları ve çamurun birikmesi sonucu Kırıkkale-Yozgat karayolu, çift yönlü araç geçişine kapandı. Yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Delice Belediye Başkanvekili Coşkun Ünal, yolu açmak için tüm ekipleri görevlendirdiklerini belirterek, “Özel idare ekipleri, AFAD ekipleri çalışmalarımıza destek oluyor. En büyük sevincimiz, tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Delice Belediyesi olarak yol normal şekilde trafiğe açılana kadar kesintisiz çalışmalara devam edeceğizö ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yolu açma çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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Burdur'da yağmur etkili oldu (2)

VALİLİKTEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kentte etkili olan yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Kışla ve Aydınlıkevler mahallelerinde 12 evi su bastığı belirtildi. 3 evin eklentileri, bahçeleri ile bodrum katlarının da su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, Necatibey Mahallesi'nde ise 10 küçükbaş hayvan mahsur kaldığı, ayrıca Ağlasun ilçesi Çamlıdere - Yumrutaş köyleri arasındaki yolun da dere taşması nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı.

Şehir merkezine metrekareye 15 ile 29 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burdur Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 araç ve 44 personel, AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2 araç ve 4 personel ile yağıştan etkilenen yerlere müdahale edilmiştir. Karayolları 134. Şube Şefliği tarafından Burdur - Antalya Karayolu Büğdüz kavşağı ve Kurna Köyü kavşağında yağış sebebiyle menfezden yol üzerine taşan selin getirdiği çamur tabaka 3 araç ve 9 personelin çalışmaları ile temizlenerek yol trafiğe açılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından Ağlasun ilçesi Çamlıdere – Yumrutaş Köyleri arasındaki yolda meydana gelen dere taşması neticesinde zarar gören yola 4 araç ve 4 personel ile müdahale edilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da 2 araç ve 3 personel ile saha taraması yapılmıştır. Ekipler yarın da araziye çıkılarak hasar tespiti yapacaktır. Meydana gelen aşırı yağış sonucunda ilgili kuruluşlar, gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda hızlı ve etkili şekilde olaylara müdahalede bulunmuştur. İlimizde başkaca bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın duyarlı olmasında fayda bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: BURDUR,()

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TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yolu kapattı

BOLU'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi. Yola saçılan hurdalar nedeniyle yolun 3 şeridi kapanırken, bir cip ise hurdalara çarptı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Güngör idaresindeki 06 BFH 062 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refuje çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü olan hurdalar yola saçıldı. Bu sırada aynı yöne giden Sani Polat yönetimindeki 35 AV 3869 plakalı cip ise yoldaki hurdalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan hurdalar TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinin 3 şeridini de kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, Karayolları ekipleri yola dökülen hurdaları toplamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazaya karışan araçlar

-Yoldaki hurdalar

-Trafikten görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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Düğünlerini yağış nedeniyle erteleyecek olan çifte belediyeden düğün hediyesi



BURSA'nın İnegöl ilçesinde bu akşam açık alanda düzenlenecek düğünle dünya evine girecek olan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Eğlencenin iptalini planlayan çifte belediyeden destek geldi. İnegöl Belediyesi, kapalı pazar yerini düğün salonuna dönüştürerek çifte tahsis ederken, düğüne katılan Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, gelin ve damatla çiftetelli oynayarak mutluluklarına ortak oldu.

İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi'nde oturan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, evlerinin bulunduğu sokakta düğün yapmak için hazırlık yaptı. Yakınlarını davet eden genç çift, akşam saatlerinde aniden yağan sağanak nedeniyle düğünü iptal ettirme kararı aldı. Ancak, durumdan haberdar olan İnegöl Belediyesi yetkilileri çifte düğün hediyesi olarak kapalı mekan tahsis etti. Kapalı pazar yeri, belediye personelinin çabasıyla masa ve sandalyeler konularak düğün salonuna dönüştürüldü. Nazar ve Haydar Ilgar çifti, İnegöl Belediyesinin desteğiyle dünya evine girdi. Çiftçin düğününe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da gelin ve damatla birlikte çiftetilli oynarak, mutluluklarını paylaştı.

'MUTLULUKLARINA ORTAK OLMAK İSTEDİK'

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Akşam üzeri yaşanan yağış nedeniyle aile bizi ziyaret ederek bir istekte bulundu. Açık havada düğün yapamayacaklarını söylediler. Bizde Belediye Başkanımız Alper Taban'ın izniyle Merkez pazaryerimizi tahsis ettik. Bizlerde mutluluğunuza ortak olalım istedik. Evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruzö dedi.

Damat Haydar Ilgar ise, "Bugün yağış nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kalacaktık. Belediye Başkanımız bize Pazar yerini tahsis etti ve düğünümüzü yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruzö dedi. Gelin Nazar Ilgar da, belediyeye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- genel görüntü

-oyunlar

-açıklamalar

-detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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