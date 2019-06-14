DHA YURT BÜLTENİ - 22

Yaylada yıldırım isabet eden 2 kişi helikopterle kurtarıldı

VAN'ın Çatak ilçesindeki Sarıgül Yaylası'nda, koyun otlatırken yıldırım isabet eden Hamdi Bal ve Murat Sevim, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis tarafından kurtarılarak, Sikorsky tipi polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, saat 17.20 sıralarında Çatak ilçesine bağlı Eliaçık Mahallesi'ndeki Sarıgül Yaylası'nda, meydana geldi. Yaylada koyun otlatan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e, etkili olan sağanakla birlikte yıldırım isabet etti. Yaralanan Bal ve Sevim, bölgede bulunan yakınları ile 155 polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde Sikorsky tipi polis helikopteri havalandı. Helikopterle birlikte UMKE ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen helikopter, yaylada güvenli bir bölgeye iniş yaptı. Ekipler, yaralı olan Hamdi Bal ve Murat Sevim'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra helikoptere aldı. Yaralı Bal ve Sevim polis helikopteri ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-UMKE ekipleri, olay yerinde yaralılara müdahale etmesi

-İniş yapan helikopter

-Sedye ile helikoptere taşınan yaralılar

-Yaralı yakınları

-Helikopterin içinde yaralıya müdahale edilmesi

-Detaylar

-İniş yapan helikopterden indirilen yaralılar

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, ()

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Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, baraj kenarında bir arkadaşı ile alkol alan İsmail T. (24), husumetlisi Remzi Ç. (30) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Babasultan Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail T., bir arkadaşı ile birlikte baraj kenarına giderek alkol almaya başladı. Bu sırada husumetlisi olan Remzi Ç., otomobili ile baraj kenarına gelerek, belindeki tabancayla İsmail T.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden İsmail T., kanlar içinde kaldı. Yaralı genç, arkadaşı tarafından otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İsmail T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Vurulan gencin hastaneye getirilişi

-Hastane detay

Süre: 0.34 Boyut: 64 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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İslahiye’de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra gök gürültüsüyle aniden başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara girerken kendilerini trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe merkezi

- Gök gürültüsü ve yağmur

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-)

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FETÖ'den aranan şüpheli, 3 yıl sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 3 yıldır, 4 ayrı mahkemece aranan A.G. (47), Kahramanmaraş'ta jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan A.G.'nin Saçaklızade Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Diyarbakır Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 1 Ocak 2016, Elbistan Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Temmuz 2016, Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliğinin 2016 ve Silvan Sulh Ceza Hakimliğinin 2016 tarihli yakalama kararı bulunan A.G., saklandığı adreste jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.G., burada yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- A.G.'nin adliyeden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

- Jandarma aracından indirilmesi

- Hastaneye alınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi, Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Milyon TL maliyetle yenilenen Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı. Ersoy, buradaki açılışın ardından, 2019 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, marina ve yatların ödül törenine katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 16 buçuk Milyon TL hibe desteği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de 6 Milyon 718 Bin TL yatırımı ile toplamda 23 Milyon 218 bin TLöye yenilenen ve günde 12 bin metreküp arıtım kapasitesine ulaşan Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Ersoy'a, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, 18, 19, ve 22'nci dönem CHP Gaziantep milletvekili ve eski turizm bakanlarından Abulkadir Ateş'in yanı sıra daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ERSOY: "ÇOK AKILLI BİR YATIRIM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'nin turizmde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Yatırımlar gerçekleştirilirken, turizm yatırımlarıyla koruma dengesi de gözetilerek gerekli olan altyapı yatırımlarını da aynı paralellikle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda yüzde 70'i bakanlığımız, yüzde 30'u Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile karşılanan bu yatırım güzel örneklerden bir tanesi. Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi son haliyle 2030'lu, 2040'lı yıllara kadar ihtiyacı karşılayabilecek hale geldi. Bu tesis çok akıllı bir yatırım. Her şeyden önce kademeli bir şekilde yapıldı. Günde 12 Bin metreküp arıtım kapasitesi olmakla birlikte bunlar 3 bin metreküplük kademeler halinde yapılıyor. Yani ihtiyaca göre kademeler açılıyor, ihtiyaca göre kapatılıyor. Bu işletme verimliliği de sağlıyor. Atık Su Arıtma Tesisi'nde son çıkış sisteminde ultra viyole sistemi yapıldı. Bu sistemin avantajı atık suyun iyi bir şekilde filtre edilerek, yeşil alanların da sulanmasında kullanılabilmesidir. Bununla birlikte hem atık sudan kurtulmuş oluyorsunuz, hem de suyun kısıtlı olduğu alanlarda su ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz" dedi.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Bakan Ersoy tesisi gezerek bilgiler aldı.

"5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM GEREKİYOR"

2014-2019 yılları arasında Muğla ilinde 308 Milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde toplam 1 Milyar 424 Milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Başkan Gürün, Muğla'ya yapılması gereken altyapı yatırım miktarının 5 Milyar TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Muğla Valisi Esengül Civelek de, Ölüdeniz'in turizmde cazibe merkezlerinden birisi olduğunu belirerek şunları söyledi:

"Turizmin neden olduğu mevsimsel nüfus hareketlilikleri atık su yönetimlerini de etkilemektedir. Nitekim 2003 yılında Ölüdeniz için yapılan Atık Su Arıtma Tesisi, yoğun nüfus artışı nedeniyle ihtiyacı karşılayamamıştır. Bu nedenle 2035 yılı öngörüsü ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın mali yardımları, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün finansal katkıları ile Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi revize edilerek Fethiye ilçemize kazandırılmıştır" dedi.

MAVİ BAYRAK'TA HEDEF BİRİNCİLİK

Ersoy, Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışının ardından, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen ve 2019 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj, marina ve yatların ödüllerinin dağıtıldığı törene katıldı. Törene, Vali Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da katıldı.

Ersoy, bir marinada gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Biz turizm gelirlerimizin büyük çoğunluğunu güneş, kum ve denizden alıyoruz. Bunu 2023 yılına kadar çok çeşitlendireceğiz. Dünyada mavi bayrak sayısı olarak 3'üncü sıradayız. Ülkemizde Antalya 1'inci, Muğla ise 2'nci sırada bulunuyor. Dünyada 1'inci sıraya yükselmek istiyoruz. Bu ulaşılmaz bir hedef değil. Çok hızlı yükseliyoruz. Türkiye turizm konusunda belli bir eşiği aştı ve yüksek rakamlara ulaştı. Çalışmalarımızın karşılığını almamız gerekiyor. Turizm gelirlerinin de aynı oranda yükselmesini hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buradaki programın ardından, havayoluyla kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tesisin açılışından görüntü

- Bakan Ersoy'un konuşmasından görüntü

- Mavi bayrak töreninden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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