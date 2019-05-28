DHA YURT BÜLTENİ - 22

Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı



ADANA'da O.Ö. (17), annesi ile tartıştığı öne sürülen babası İbrahim Ö.'yü (39) bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan O.Ö., saklandığı bir bakkal dükkanında polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı. Çok kan kaybeden İbrahim Ö., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin birkaç yüz metre uzağındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. O.Ö.'yü Emniyet Müdürlüğü'ne götüren ekipler, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Evin dış görüntüsü

- Evin dışındaki polislerden görüntü

- Olay yeri inceleme polislerin çalışması

- Evin içindeki polisten görüntü

- Sokaktaki polis, bekçi ve vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Fındık fabrikasında yanan kablolar paniğe neden oldu



DÜZCE’de, fındık işleme fabrikasının idari binasının 4’üncü katında kabloların yanması sonucu çıkan dumanlar paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, 3 işçi dumandan etkilendi.

Gece saatlerinde, Düzce Kapıcı Köyü mevkiinde bulunan bir fındık işleme fabrikasının idari binasının 4’üncü katından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede kablolarda yanma olduğunu tespit etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri binaya dolan dumanları tahliye etti.

Yangına müdahale etmek isteyen 3 kişi ise dumandan etkilendi. İşçiler, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin fabrika içinde görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin dumanlara müdahale görüntüsü

112 Acil Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenleri götürürken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

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Muhtarın minibüsüne okul önünde saldırı: 2 ölü, 2 yaralı (3)

ÖLDÜRÜLEN KORUCUNUN KARDEŞLERİ İZMİR'DE GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda, aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın (57) öldüğü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış'ın da yaralandığı saldırının İzmir'de aile içi kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

EŞİNİN KARDEŞLERİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, HASTANEDE ÖLDÜ

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi 655 sokakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Hayrettin İkilik'in tartıştığı eşi S.İ.'yi darp etmesi aile içinde huzursuzluğa neden oldu. İddiaya göre S.İ., durumu Diyarbakır'ın Hazro aynı zaman güvenlik korucusu olan ağabeyi Hasan Bıkmış'a eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Bunun üzerine Hasan Bıkmış, kardeşleri M.B.(18) ile M.B.'yi (22), İzmir'e gönderdi. Kız kardeşlerinin evine gelen M.B.(18) ile M.B.(22), çıkan tartışmanın ardından enişteleri Hayrettin İkilik’i sopayla döverek hastanelik etti. Olayda ağır yaralanan Hayrettin İkilik, 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan İkilik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pide ustası olan 3 çocuk babası İkilik’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili İkilik’in eşi S.İ. ile eşinin kardeşlerini gözaltına alındı.

İZMİR’DEKİ CİNAYET DİYARBAKIR’A UZANDI

Hayrettin İkilik’in ölümünün ardından Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Meşebağı Köyü'nde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüs silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) yaşamını yitirirken, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Saldırı ile ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri olayın İzmir'de oturan aile yakınları ile ilgili olduğunu belirledi. Silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada İzmir'de darp edildikten sonra yaşamını yitiren Hayrettin İkilik'in, Hazro ilçesinde oturdukları belirlenen kardeşleri S.İ ve K.İ. ile S.İ.'nin iki oğlunun şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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ATV’nin altında kalarak öldü

SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde, 65 yaşındaki Ahmet Göksu dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde, Ferizli Göktepe Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Ahmet Göksu dağ yolunda hakimiyetini kaybettiği ATV aracının takla atması sonucu altında kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Göksu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Göksu’nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ferizli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Aziz GÜVENER / FERİZLİ(Sakarya),()

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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı



MALATYA'da, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet B. (21), vücuduna isabet eden mermiyle yaraladı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet B. vücuduna isabet eden mermi nedeni ile yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet B., otomobille Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, boş kovanı toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis kaçan şüpheliyi tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,()

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