DHA YURT BÜLTENİ - 22

Göçük korkuttu, mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı



ERZURUM’da gün boyu etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, Aşkale ilçesine bağlı Tepsicik köyünde Yıldırım kardeşlere ait evin ahır bölümünde meydana gelen göçükte mahsur kalan 9 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı. Büyükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

Aşkale ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 30 hane ve 120 nüfuslu Tepsicik köyünde Kayhan ve Ömer Yıldırım kardeşlere ait evin ahırla bağlantısını sağlayan bölümü, gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle çöktü. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen göçükte evlerinde mahsur kalan 9 kişi için jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Göçük yaşanan yerde mahsur kalan 9 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı. Ahırdaki bulunan 40 büyükbaşın ise zarar görmediği belirtildi.

Tepsicik Köyü Muhtarı Metin Yıldırım, gün boyu etkili olan yağmur sebebiyle kerpiçten yapılmış binanın çöktüğünü, evde bulunanların tahliye edilirken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanların ise zarar görmeden çıkarıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Göçükten görüntü

-Afad ekibinin çalışmaları

-Genel ve detaylar

-Röp. (Muhtar)

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Malatya'da hastanede silahlı kavga: 6 gözaltı



MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Kurşunların camlara isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan solmadı.

Kavga, gece saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yanlarında bulunan tabancalarla ateş açtı. Tabancalardan çıkan kurşunlar hastanenin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan 6 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 2 tabanca, 4 bıçak ile 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralananın olmadığı ve hastanede paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurşunların isabet ettiği camlar

-Hastaneden genel ve detaylar

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,()

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Bursa'da çocuklarını görmeye giden baba mahallelinin saldırısına uğradı



BURSA'da eşi Halime T.'den ayrılanin eski eşiyle tartışınca mahalle sakinleri alkollü kocaya saldırdı. Arbade sırasında alkollü koca İhsan K. bıçakla yaralanırken, komşulardan birinin ise burnu kırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İhsan K. çocuklarını görmek için ayrıldığı eşinin evine gitti. Eski eşi Halime T.'nin çocuklarını İhsan K.'ya göstermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bağırma seslerine uyanan mahalleli eline aldıkları sopa ve bıçaklarla sokağa döküldü. Eski eşini darp eden İhsan K.'yı gören vatandaşlar, "Hala neden buraya geliyorsun?" diyerek saldırdı. Kendisini kurtarmak isteyen İhsan K.,iddiaya göre eski komşularından Ali D.'nin burnu kırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ali D. is eiddiaya göre belinden çıkardığı bıçakla İhsan K.'yı belinden bıçakladı. Bıçaklanan İhsan K. olay yerinden kaçarak mahalle kıraathanesinde bulunan arkadaşının yanına gitti. Burnu kırılan Ali D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanes'ine kaldırıdı.

İhsan K. ise kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhsan K. ile Ali D. tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastanede bulunan İhsan K.'nın olayı anlatması

- Yaralı İhsan K.'dan görüntüler

- Olay yerinden görüntüler

- Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Serkan AKKUŞ / BURSA,()

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Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi



ADANA'da Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda elektrik kontağından çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın sırasında meydana gelen patlamadan dolayı özel harekat polisi, olası sabotaj saldırısı ihtimaline karşın yönelik çevrede tedbir aldı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda patlama sesleri geldiği yönünde vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, demir makası ile kapısını kesip girdiği okulda incelemelerde bulundu. Yangının, okulun alt katındaki elektrik panosunda çıktığı belirlendi. Bu sırada olası sabatoj ihtimaline karşın özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okulun dış görüntüsü

- Okuldaki polis ve itfaiye ekipleri

- Özel harekat polislerinin gelişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,()

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Bursa'da tarihi eser satıcılarına operasyon



BURSA'da, alıcı kılığındaki jandarma görevlilerine tarihi eser satmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablo da yer aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan obje, heykel, tablo gibi tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine kimliği gizli jandarma personeli tarafından alıcı kılığında şüphelilerle irtibata geçildi. Şüpheli kişiler ellerinde bulunan tarihi niteliğe sahip eserleri satmak isterken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. G.G, İ.Ö, M.S.A, H.Y, M.A,S.S ve G.Y isimli şüphelilerle birlikte aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablonun yanısıra 3 adet cam gözyaşı şişesi, 2 adet toprak gözyaşı şişesi, 5 adet yağdanlık, 4 adet toprak kase, 1 adet toprak küp, 2 adet cam obje, 2 adet toprak bardak, 1 adet toprak heykel, 1 adet toprak küp, 1 adet 30 cm çapında kadın ve erkek tablo, 1 adet 20 cm çapında metal resimli obje, 1 adet toprak sürahi, 2 adet gözyaşı şişesi kapağı, 1 adet gümüş madalyon, 1 adet madeni para, 1 adet yabancı menşeili kitap, 1 adet tepsili kadeh ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Gözaltına alınanlar

-Tarihi eserlerden görüntü

-Şüphelinin konuşması

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,()

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