DHA YURT BÜLTENİ - 22

Azez'de TSK konvoyuna saldırı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİ'NE UĞURLANDI

Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Kilis’ten karayolu ile havalimanına getirildi. Şehit Koca’nın özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu. Törenin ardından şehit Koca’nın cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN235 tipi hafif nakliye uçağı ile memleketi Çankırı’ya götürülmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Canlı Yayın)

- Cenaze aracından şehidin alınışı

- Askerlar

- Dua okunması

- Protokol

- Şehidin uçağa konulması

- Uçağın Hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,()

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TSK ve ÖSO unsurlarına PKK/PYD'li teröristlerden saldırı: 4'ü Türk askeri 7 yaralı



FIRAT Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de görevli Türk askerleri personeli ve ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 Türk askeri, yapılan müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulasların gelişi

- Acilden görüntü

- Alınan tedbirler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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Kilis'teki askeri birlikler sınıra konuşlandı



KİLİS'te görevli zırhlı askeri birlikler, takviye amaçlı sınır bölgesine konuşlandı.

Kilis merkez ve ilçelerde görevli topçu bataryaları ile zırhlı araçlar ve askeri personel sınır hattına hareket etti. Ardından konvoydaki araç ve personel, sınır hattı boyunca konuşlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri konvoyun hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimi hakkında açıklama yaparak, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’daki darbe girişimini kınadı. Erdoğan, ülkelerin nasıl yönetileceğinin ancak demokratik seçimlerle belirlenebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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Kedi evini yakan şüpheli yakalandı



İZMİR’in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evinin, içinde kedi varken yakılmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde ısınmak için yaktıkları ateşin kedi evine sıçradığını söylediği öğrenildi.

Geçen pazar sabahı Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkı'nda yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedi evinin yakıldığını fark etti. Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden şüphelilerin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Garsonluk yaptığı öğrenilen M.A. (25) gözaltına alınırken, diğer şüpheli B.B.’nin ise dün akşam başka bir suçtan dolayı yakalanarak tutuklandığı belirtildi. M.A.’nın emniyetteki ifadesinde olay gecesi parkta alkol aldıklarını, arkadaşının ısınmak amacıyla sandalye yaktığını ve ateşin kedi evine sıçradığını söylediği ifade edildi.

FOTOGRAFLI

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,()

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Taciz iddiası ilçeyi karıştırdı (2)

TUTUKLANDI

Ardahan'ın Göle ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğu E.Y.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sümmani Çetin (50), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber: ARDAHAN,()

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