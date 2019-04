DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu (6)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na katıldığı şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, savcılık tarafından sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'de ifade veren Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adliyeden jandarma ekiplerince arka kapıdan çıkarıldı.

Takımı küme düşmesin diye intihara kalkıştı



ADIYAMAN'da TFF 3'üncü Lig'de Adıyaman'ı temsil eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), takımının küme düşme potasına girmesi nedeniyle üst geçitteki korkuluklara çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ikna etti.

Olay, akşam saatlerinde Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan yaya üst geçitindeki demir korkuluklara tırmanan Adıyaman 1954 Spor taraftarı M.Y. (18), ligin bitimine 2 hafta kala 16'ncı sırada yer alan takımın küme düşme ihtimali nedeni ile intihar edeceğini söyledi. M.Y.'yi görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri hazır dururken, itfaiye M.Y.'nin atlama ihtimaline karşın hava yastığı açarak hazır bekledi. Bu sırada polis, M.Y.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Polisin, uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi, M.Y. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile görüşmek istediğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine Vali Pekmez ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin geldi. Üst geçide çıkan Vali Pekmez, M.Y. ile bir süre konuştu. Konuşmanın ardından ikna olan M.Y. üst geçitte bulunan kişilerin yardımıyla korkuluklardan indirildi.

M.Y., ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Antalya'da 23 Nisan fener alayı ile kutladı (2)

BAŞKAN BÖCEK: BEN ANDIMIZLA BÜYÜDÜM

TBMM'nin açılışının 99'uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Haluk Levent Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konseri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi. Konser öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. İlkokul öğrencisi bir kız çocuğu ise sahneye çıkarak öğrenci andını okudu. Kalabalığa seslenen Başkan Muhittin Böcek, okunan öğrenci andına vurgu yaparak, “Ben andımızla büyüdüm. 23 Nisan'la, 19 Mayıs'la, 30 Ağustos'la, Cumhuriyet Bayramı'yla büyüdüm. Bundan sonra hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimseyle kavga etmeden, herkesin derdine derman olacak şekilde yaşayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı da hatırlatan Böcek, “Saldırıyı unutmadık, unutmayacağız" dedi.

HALUK LEVENT, 15 YIL SONRA ANTALYA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Başkan Böcek'in ardından sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, 15 yıldır Antalya'da meydan konseri vermediğini ve burada konser vermeyi çok özlediğini söyledi. 15 yılın sonunda hayranlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu kaydeden Haluk Levent, "Daha yaşlı ve daha çirkin bir adam olarak geldim" diye espri yaptı. Ardından konserine başlayan Haluk Levent, 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi. 20 yıldır söylemek istemediği halde her seferinde bu türküyü söylemek zorunda kaldığını belirten Haluk Levent, "700 sene önce yazılmış ama hala bu topraklardaki insanlara ulaşamamış bir türkü" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Haluk Levent'e meydandaki binlerce kişi de eşlik etti.



Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile tekstil malzemesi yüklü minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Gebze Jandarma Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kürşat Demir yönetimindeki 34 LLM 28 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde ilerleyen Kadir Karslı yönetimindeki 34 DA 4267 plakalı tekstil malzemesi yüklü minibüsü arkadan çarptı. Minibüs devrilirken, savrulan otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, Kürşat Demir ile Kadir Karslı ve eşi Hacer Karslı yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karslı çifti Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Kürşat Demir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

