DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bursa'da 7 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı (2) - yeniden

MAHSUR KALANLAR SU İSTEDİ

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde iddiaya göre define aramak için açtıkları kuyuda mahsur kalan 7 kişinin kurtarılması amacıyla saat 20.00 sıralarında çalışma başlatan AFAD ekibi, kuyudakilerden ses gelmesiyle umutlandı. Ekiplerden su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi.

KAYMAKAM SEYİTOĞLU: MAHSUR KALANLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ

AFAD ekipleri kuyuda mahsur kalan definecileri kurtarmak için kuyunun içine girerken, bütün imkanları seferber ettiklerini belirten İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, "Dikkatli ve özenli bir şekilde mahsur kalanlara ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Seyitoğlu, 8 kişi olduğu düşünülen kişilerin kaçak kazı yapmak için Elbeyli Köyü'nde kuyuya girdiğini belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu 7 kişinin ilk etapta kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma söz konusu. Amacımız vatandaşlarımız yaşamsal bir sıkıntı yaşamadan dışarı çıkarılması. Muhtemelen mağarada kendilerine ait mazotla çalışan bir jenaratör ya da metan gazı olabilir. Kendilerinin bu konuda maruz kaldıkları konu ne tam anlamıyla bilmiyoruzö dedi.

Hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmaların koordineli bir şekilde sürdüğü kaydeden Suat Seyitoğlu, "Bir kişi kurtulunca ekiplere haber vermiş. Şu anda bölgede yağmur yağıyor. Burası zor bir alanda. Ancak arazi araçlarıyla tüm ekipler olay yerine ulaştı. İdari anlamda çalışmalar Valimizin talimatları ve koordinasyonunda yürütülüyor. İnşallah mahsur kalanlara ekiplerin kendi güvenliğini alıp ulaşmak ve tahliye etme amacındayız" diye konuştu.

BİR DEFİNECİ 4 SAAT SONRA KURTARILDI

Bu arada kazdıkları kuyuda mahsur kalan 7 defineciden 1’i, ekiplerin 4 saat süren çabaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, halen kuyuda rehin olan 6 kişinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi

-Olay yerinden detaylar

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- Kurtarılan bir kişinin sedye ile ambulansa taşınması

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-İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu açıklaması

-AFAD ekiplerinin kuyuya inmesi

-AFAD ekiplerinin kuyuya hurtumla hava vermesi

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU - Berktuğ ÖNCÜ / İZNİK(Bursa),()

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Öykü Arin'e nakil, bu akşam (2)

MİNİK ÖYKÜ'YE İLİK NAKLİNİN TAMAMLANDI

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik naklinin ilk aşaması tamamlandı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ve ekibi tarafından yapılan naklin ardından Öykü Arin, kemik iliği transplantasyonu odasına alındı. Naklin ikinci aşaması olarak Öykü Arin, 28 gün steril ortamda gözetim altında tutulacak ve iliğin uyup uymadığı da bu dönemde belli olacak.

Anne Eylem Yazıcı, yaptığı açıklamada, heyecanlı bir sürece girdiklerini, naklin tutmasını umutla beklediklerini söyledi. Naklin kampanyanın bittiği anlamına gelmediğine belirten Yazıcı, "Çünkü yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir ya da hastalık tekrar edebilir. Kampanyamız devam edecek. Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız. Öykü Arin için inşallah 18 Nisan yeni doğum günü olur" dedi.

Nakli gerçekleştiren çocuk hematolojisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek ise Öykü Arin'in tedaviye çok uyumlu olduğunu ve kamuoyuna mutlu bir haber vermek istediklerini söyledi.

Baba Çağdaş Yazıcı ise bütün yakınlarıyla büyük bir heyecan ve umutla sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİ: ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin tamamlanmasından sonra annesi Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kendisinden toplanan kök hücrelerin kızına naklediğini belirten Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İLİŞ SAVAŞI DENİLEBİLECEK SÜREÇ YANACAK'

"Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da betaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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*- Öykü Arin'den görüntü

Haber-Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA,()

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Hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu öldü



ANTALYA’nın Serik ilçesinde, arazide hayvan otlatan Süleyman Kocasarı (76), yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, 4 küçükbaş telef oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Serik’e bağlı Yanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Kocasarı'nın, arazide hayvanlarını otlattığı noktaya yıldırım düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede Süleyman Kocasarı’nın yaşamını yitirdiği, 4 küçükbaşın da telef olduğu belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Süleyman Kocasarı’nın cansız bedeni, morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya),()

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Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahveye giren aracın altında kalarak öldü (5)

TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre kullandığı kamyonun freninin boşalması sonucu kahvehaneye giren ve meydana gelen kazada Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan Özcan Çataldirek (55), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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