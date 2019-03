DHA YURT BÜLTENİ-22

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) düzenlenen 'Türkiye’nin Terörle Mücadelesi' konulu konferansa katıldı. Ersoy, "Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi" dedi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansa İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Garnizon Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, ilçe kaymakamları, sivil toplum teşkilatlarının yöneticileri, üniversitenin akademik ve idari personeli, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, "1200 yıllardan itibaren oluşan Haçlı seferleri zihniyeti bizi maalesef bu topraklarda rahat bırakmıyor, bırakacağını da zannetmeyin. Onun için Çanakkale’yi iyi anlamazsak, yalnızca Çanakkale’nin yazdığı destan tarafıyla övünüp, gururlanırsak eksik yapmış oluruz. Çanakkale ruhunu hem kendi açımızdan, hem düşmanlarımız açısından iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen cuma Yeni Zelanda’dan mesaj gönderenler 100 yıl önce de oraya savaşmak için gelmişlerdi" diye konuştu.

BİZE YÜKLENEN MİSYON: BİZİM ABİMİZ SİZ DEĞİL MİSİNİZ ?

Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye’nin gerek bölgede yaşananlara, gerekse 15 Temmuz’da yaşananlarla birlikte daha kararlı bir şekilde terörle mücadele ettiğini belirtti. Ersoy, "Geçenlerde yakaladığımız Afgan göçmenlere arkadaşlarımız ‘Niye geliyorsunuz’ diye sorduğunda, Afganlının verdiği cevap şu ‘Kime gideceğiz. Osmanlı’nın mirasçısı siz değil misiniz? Bizim abimiz siz değil misiniz? Siz de kovacaksınız bizi, biz nereye gideceğiz?’ Bu coğrafyanın Türkiye’ye yüklediği misyon bu, başkalarının da bize çok gördüğü misyon bu. Bu topraklarda bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu mirası kabul etsek de etmesek de, sevenlerimizin gönüllerindeki yerimiz bu. Onların lideri olmak, onların güçlü önderi olmak, onların abisi olmak durumunda bizden bir Türkiye istiyorlar. Ve bu Türkiye’nin mutlaka ve mutlaka bir gün onların yüreğine soğuk sular serpeceğine yürekten inanıyor. Başkaları da bunu gördüğü için ha bire bizimle uğraşıyorlar" dedi.

'SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE ARTIK PKK TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM YAPAMAZ'

35 yıldır bölücü terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Ersoy, "PKK ile mücadele ediyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir taraftan PKK terör örgütü, bir taraftan petrol terör örgütüne karşı, bir taraftan onların uzantısı olan DAEŞ, PKK ve onların uzantısı olan YPG ve benzeri bu ülke için ne kadar kullanılabilecek düşman unsuru varsa, başkalarının vekaletini almış unsur varsa hepsine karşı topyekûn mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi sadece içeride yapıyor olsak, sadece biz bize yapıyor olsak işimiz kolay. Ama Allah’a şükür hem bölgemizde yaşanalar, hem 15 Temmuz’da yaşadığımız o ihanet toplum olarak yeniden irkilmemize, kendimize gelmemize vesile oldu. Daha kararlı, daha azimli, daha inançlı ve çok daha kolektif bir şekilde bu terör örgütleriyle mücadele etmeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada bölücü terör örgütüne karşı devletimiz çok güzel bir başarı yakaladık. Sınırlarımız içerisinde artık PKK terör örgütü eylem yapamaz, mağaralardan çıkamaz, silahlı kuvvetlerimizle ve güvenlik güçlerimizle hiçbir şekilde çatışamaz hale geldi. Şehirlerimizde, köylerimizde hayat normale döndü. Artık güvenlik nedeniyle yerleşime kapalı hiçbir köyümüz, yolumuz ve hayvancılığa, tarımcılığa kapalı hiçbir yerimiz yok. Hepsinde devletimiz var ve hakim olup, etkili bir şekilde varlığını hissettiriyor. Artık Mardin’imizde, Şırnak’ımızda, Hakkari’mizde, Siirt’imizde, Diyarbakır’ımızda gece gündüz fark etmez sokaklardayız, kamuya açık alanlardayız. Bu alanda çok güzel bir başarı yakaladık" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu da Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’e günün anısına plaket takdim etti.

EDİRNE'DE ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

EDİRNE'de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Edirne Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Aralarında Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan'ın da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi

Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanıp, Talatpaşa Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Trafiğe kapalı alanda kortej halinde önde dev Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde yürüyen grup, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Edirne Belediye Bandosu, burada Çanakkale ile ilgili türküler okudu.

PATRONUNUN OTOMOBİLİNİ ÇALIŞTIRAN GENÇ, İŞ YERİNE GİRDİ: 2 YARALI



BURSA'da patronunun otomobilini çalıştıran A.Ç. (17), aracın kontrolünü kaybederek şans oyunları dükkanına daldı. Dükkan önünde oturan kişiyi de otomobilin altına alarak içeri fırlatan A.Ç. olayın ardından kaçtı. Kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Hanlar bölgesinde bulunan dükkanda çalışan A.Ç. patronunun 43 YC 501 plakalı otomobiline binerek kurcalamaya başladı. Araç kullanmayı bilmeyen A.Ç. iddiaya göre otomobili çalıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki şans oyunları dükkanının önünde oturan bir kişiyi altına alıp dükkana girerek durabildi. Kaza sırasında işyerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından işyerinde bulunan bir kişi ile otomobilin altında sürüklenerek ağır yaraylanan kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, müşterilerde iş yeri sahibine yardım ettikten sonra oyun oynamayı sürdürdü.

'İLK DEFA OYNAMAK İÇİN GELDİM, KONSANTRASYONUM BOZULDU'

Kaza anında işyerinde şans oyunu oynadıklarını belirten bir kişi, "Ben ilk defa 6'lı ganyan oynamak için geldim. İçimden bir ses ganyan oynamam gerektiğini söyledi. Tam kuponu dolduruyordum ki doğa üstü bir şey olsa gerek, tüm konsantrasyonum bozuldu. Deprem etkisi yaratan bir şey oldu. Araç bayii’ye girdi. Şoka girdik. Yaşlı amca aracın altında kalmıştı. Biz de arabayı geri alarak amcayı çıkardık. Ambulansa haber verdik." dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

