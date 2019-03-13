DHA YURT BÜLTENİ-22

DİYETİSYEN FERYA İLE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADAKİ DEHŞET KAMERADA - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ VE EK BİLGİLERLE YENİDEN)



İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonrasında iki otomobilin çarpıştığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan ile Hikmet Kahramantürk'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobille çarpıştıktan sonra savrularak yolda yürüyen Bertan'a çarma anı, saniye saniye yeraldı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana gelen kazada, iddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden 35 AT 3766 plakalı otomobil sürücüsü, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü belirsiz otomobil, kaldırımda yürüyen Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, beton direğe çarpan araçtaki 2 kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. Ferya Bertan'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olduğu öğrenildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Bu arada kırmızı ışık ihlali sonrasında iki otomobilin çarpıştığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden ve ışık ihlali yapan otomobil, bir başka otomobille çarpıştık sonra savruluyor. Kontrolsüz sürüklenen otomobil, ardından yol kenarındaki Ferya Bertan'a çarptıktan sonra beton direğe çarparak duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM (Güvenlik kamerası)

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- Trafik lambaları bölgesinde araç geçişleri

- Kırmızı ışık yanması

- Aracın geçmesi

- Diğer araçla çarpışıp kazaya neden olması

Haber: Taylan YILDIRIM-Alper KORKMAZ / İZMİR ()

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İŞ MAKİNESİ PARÇASININ ALTINDA KALAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

BURDUR'da çalıştığı mermer ocağında iş makinesinin ucundan kopan kovanın altında kalan işçi Niyazi Bozkurt (31) ağır yaralandı.

Burdur merkez Kocapınar köyünde özel bir şirkete ait mermer ocağında saat 17.30 sıralarında iş makinesinin hidrolik koluna takılı olan kovası yerinden koparak işçilerden Niyazi Bozkurt’un üzerine düştü. Sol bacağı kovanın altında kalan Niyazi Bozkurt için diğer işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Niyazi Bozkurt, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Niyazi Bozkurt burada yapılan ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane dış görünüş

- Ambulans

- Ambulansa bindirilirken

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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AKŞENER: MHP'YE DE AK PARTİ'YE DE OY VEREN İNSANLARIMIZ KARDEŞİMİZDİR (3)

ERZURUM'DAN AYRILDI

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililerle bir süre sohbet etti. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz ve beraberindeki heyetle birlikte merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi taş mağazalar semtine giden Akşener esnafı ziyaret etti. Gezisini, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binasına giderek sürdüren Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Bir süre sonra buradan çıkan Akşener, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz'un koordinasyon merkezine gitti. Burada da partililerle bir süre görüşen Akşener, günün yorgunluğunu merkez Aziziye ilçesindeki bir lokantada yemek yiyerek attı. Akşener bir tanıdığının evini de ziyaret ederek saat 20.00 uçağı ile Ankara'ya döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taş mağazalar semtinde esnafla sohbet ederek fotoğraf çekilmesi

-Tarihi Erzurum kongre binasını gezmesi

-Kongre binasında yetkilireden bilgi alması

-Seçim koordinasyon merkezini gezmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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MARMARA ADASI'NDA YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU, 6 KİŞİ KURTARILDI



BALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında mucur yüklü bir gemi fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu. Sahilden 50-60 metre uzaklıkta karaya oturup yan yatan gemideki 6 personel, sahil Güvenlik botu ile yakındaki balıkçı teknesinin yardımıyla kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mucur yüklü gemi akşam saatlerinde şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenerek karayla oturdu. Sahilden 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi yan yatarken, büyük bölümü de sulara gömüldü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bu arada telsizden çevredeki balıkçı teknelerine de çağrı yapıldı. sahil güvenlik botu ve çevrede bulunan bir balıkçı teknesinin olay yerine gelerek yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat, kurtarılarak limana getirildi. Gemicilerin yaralı olan 1 kişi, burada bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gemideki mürettebatın kurtarılması

Süre: 1.39 Boyut: 15 MB

Haber-Kamera: Taygun ERTAN/BALIKESiR-

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