DHA YURT BÜLTENİ - 22

Ankara'da minibüs, 2 otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



ANKARA'da ışıklı kavşağa kontrolsüz giren minibüsün 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çarpışma anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Mesnevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alev Anıl'ın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobil, Mesnevi Caddesi ile Kuzgun Caddesi'nin birleşimindeki kavşakta sola döndüğü sırada, arkadan gelen Bekir Bilgen yönetimindeki 06 BBY 870 plakalı minibüs, 06 DM 2465 plakalı otomobille Oğuzhan Kılınç'ın hakimiyetindeki 06 BU 6868 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin etrafa savrulduğu kazada sürücüler Alev Anıl, Oğuzhan Kılınç ve Bekir Bilgen ile minibüsteki yolculardan D.I. yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Kılınç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, Mesnevi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alev Anıl'nın kullandığı 06 DM 2465 plakalı otomobilin sola dönmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen minibüsün iki otomobile birden çarptığı görüldü. Hurda yığınına dönen 3 araç çekiciyle yoldan kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı

- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- Araçlardan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ev sahibi yapma ümidiyle 12 milyon TL'lik vurgun



ANKARA'da, 64 aileyi ev sahibi yapma umuduyla dolandırıp 12 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Çetenin lideri Ergün Kalay, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları ev sahibi yapma ümidiyle dolandırdığı tesbit edilen çekte elemanlarına takibe aldı. Polis, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda çetenin, kooperatif dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik yaptığını belirlediği çete elemanlarına operasyon başlattı. Ankara, İstanbul ve Isparta'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çetenin lideri olduğu saptanan Ergün Kalay ile 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda çete lideri Ergün Kalay’ın, iflas durumunda olan ve inşaatı yarım kalmış, belediye tarafından yıkım kararı bulunan kooperatiflerin boşluklarından yararlandığı ortaya çıktı. Ayrıca kendisini kooperatif başkanı olarak tanıtan Kalay'ın, kooperatife ait daire anahtarlarının 3 ay içerisinde teslim edileceği güvencesini verdiği tespit edildi. Kalay, hisse devri protokolü, kooperatif karar defteri gibi sahte belgeler düzenleyerek hisse devri ve satış yaptığı öğrenildi.

AYNI EVİ SATARAK 12 MİLYON TL VURGUN

Suç örgütüne yeni üyeler bulmaları konusunda çete elemanlarına talimat verdiği anlaşılan Kalay'ın, gazete ve internet sitesi üzerinden kooperatifle ilgili satış ilanı verdiği tespit edildi. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişiye, çetenin aynı evi sattığı saptandı. Planlı ve sistematik bir yöntemle olayları bir düzen içerisinde gerçekleştiren çetenin, bu yöntemle yaklaşık 12 milyon TL vurgun yaptığı öğrenildi.

ELEBAŞI TUTUKLANDI

Suç örgütünün elde ettikleri bu haksız kazanç ile lüks bir hayat sürdükleri ve dolandırdıkları kişilerin paraları ile otobüsler aldığı anlaşıldı. 64 aileyi dolandıran çetenin lideri Ergün Kalay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evlere yapılan operasyondan görüntü

- Gözaltına alınan zanlılardan görüntü

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sağanak yağmurda balkon çöktü



İZMİR'in Konak ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sırasında bir evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, balkonun çökmesi mahalle sakinlerinin korkmasına neden oldu.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi 1010 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Velit Özer ve ailesinin yaşadığı 2 katlı evin zemin katında bulunan balkon, sağanak yağışın ardından büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri ve Özer ailesi dışarıya çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, Özer ailesi durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Özer ailesinin yaşamış olduğu evde incelemelerde bulundu.

Bu arada olay anında evde olduklarını ifade eden Velit Özer, "Biz içerideydik, aniden bir gürültü geldi bomba sesi gibi, çıktık bir baktık duvar olduğu gibi aşağıya düşmüş. Birden bire oldu, o anda merdivenlerden bir çocuk iniyormuş aşağıya, tam aşağıdaki arabanın olduğu yere vardığında çökmüş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden görüntü

-Çöken balkondan görüntü

-Moloz parçalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir kahvehane önünde oturan 33 yaşındaki Ozan Sarısaç kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5362 Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Ozan Sarısaç, kahvehanenin önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi 35 PN 280 plakalı bir otomobille kahvehanenin önünden geçerken pompalı tüfekle ateş açtı. Sarısaç, yüzüne ve ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Sarısaç'a ilk müdahalede bulundu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarısaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, pompalı tüfekle saldıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kahvehanede çalışma yaparken, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de iş yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, silahlı saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kahvehaneden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Manyas Gölü'ne balık avına çıkan kişiden haber alınamıyor



BALIKESİR Manyas Gölü'nde sabah saatlerinde balık avına çıkan Birol Dayı'dan (43), gece yarısına kadar haber alınamadı. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri, Dayı'yı bulmak için gölde arama çalışması başlattı.

Manyas ilçesi kırsal Kocagöl mahallesinde oturan Birol Dayı, sabah saat 11.00 sıralarında kendisine ait olan kayık ile Manyas Gölü'nde balık avına çıktı. Dayı, akşam saatlerinde eve dönmeyince hayatından şüphe eden ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Dayı'yı bulmak için arama çalışması başlattı. JAK ekipleri Dayı'ya ulaşamayınca arama çalışmalarına AKUT ve itfaiye ekipleri de katıldı. Dayı'ya henüz ulaşamayan ekipler, gölün çevresindeki arama çalışmalarını genişletti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Süleyman ÖZAYDIN / MANYAS(Balıkesir),()

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