DHA YURT BÜLTENİ -22

Sumru Yavrucuk, Marmaris'te sahnede hastanelik oldu (RÖPORTAJ EKİYLE)

** YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Sumru Yavrucuk, sahnede zehirlenmesine neden olan olayı şöyle anlattı:

"Sahnede bir kaza diyelim, talihsiz bir kaza. Biz dekorlarımızın arasına, bizim şoförümüzün kişisel, kamyonu ile ilgili kimyasal madde karışmış. Bizim dekorcu arkadaşlarımız da taşırken malzemeleri sahneye çıkartırken, biliyorsunuz turnelerde heyecan oluyor, kaos oluyor. Bizim su bidonlarımız yerine maalesef onları taşımışlar ve kontrol edilmeden onlar bizim bardaklara boşaltılmış. Benim de rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen var. Suyu alıyorum kafaya dikiyorum o mizansende ve o an geldi ve bunu tereddütsüz yaptım. İçtiğim anda büyük bir acı hissettim. Bir şeyin ters gittiğini hissettim. Allah'tan ilk perdenin sonunda oldu. 3 saniye sonra içeriye girdim ve affedersiniz istifra ettim. Bir şeylerin doğru gitmediğini anladım, acı gitmiyordu ağzımdan. Tabii ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık hiç kimse anlam veremedi buna. Aynı şey rol arkadaşımın da başına geldi Rüçhan Çalışkur'un başına da geldi. İkimizde ağzımızda alevlerle çıktık ve ondan sonra oyun çıkışında şoförden öğrendik adblue diye bir madde varmış, ağır vasıtaların yakıtlarının doğaya kazandırmak için yakıcı bir yanıcı bir maddeymiş. Bunun tam bilimsel açıklamasını yapamıyorum kusura bakmayın o kadar çok şey okudum ki bununla ilgili. Sonra hastaneye gittik ve müşahede altına alındık, çünkü organlarda büyük tahribatlar yapan bir maddeymiş. Güzel geçti, bütün hastane seferber oldu bizim için. Açıkçası biraz solunum yolları dışında pek bir problemim yok ve kendimi çok daha iyi hissettiğim için bir engel görmedim bugün sahneye çıkmak için."

Bu arada, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde sahnelenecek 'Leenane'nin Güzellik Kraliçesi' tiyatro oyununun tüm biletlerinin satıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sumru Yavrucuk'un röportajı

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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YUNANİSTAN SINIRINDA DONARAK ÖLEN BİR KAÇAĞIN DAHA CESEDİ BULUNDU

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cesedi bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği belirsiz kaçağın da donarak öldüğü belirlenirken, son 5 günde cesedi bulunan 4'üncü kaçak oldu.

Meriç ilçesine bağlı bin nüfuslu köydeki Yunanistan sınırı cevizlik mevkiindeki çeltik tarlasında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulan köylüler, Jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Yunanistan'ın geri gönderdiği kaçaklardan biri olduğu tahmin edilirken, donarak öldüğü tespit edildi. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kaçağın cesedi Meriç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adasarhanlı Köyü Muhtarı İbrahim Dalkıran, "Yunanistan'a sınır olan köyümüzde çok sayıda kaçak, karşıdan zorla bizim tarafa gönderiliyor. Genelde Afganistanlı kaçaklar geliyor. Bizim köyümüzde önceki gün 2 kaçağın cesedi bulunmuştu. Bugün de bir kaçağın cesedi bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ıslaktı. Köyümüze ıslak gelenler kaçaklar oluyor, dövülmüş olarak gelenler oluyor, evlerimizden kıyafet getirip giyindiriyoruz. Onların bu haline de çok üzülüyoruz" dedi.

5 GÜNDE 4'ÜNCÜ KAÇAK ÖLÜ BULUNDU

Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde son 5 günde 4'üncü kaçağın cesedi bulundu. Birer gün arayla bulunan 3 kaçağın da eksi 6 derecedeki soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kaçakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından parmak izleri ve DNA örnekleri alınarak kimlik tespiti yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meriç İlçe Hastanesi'nden dış detaylar

- Muhtar'ın açıklamaları

- Köylülerle röp.

- Köy kahvehanesinde detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / EDİRNE ()

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EKMEK FIRININDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA AĞABEYİNİ YARALADI, YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ



MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, ekmek fırınında çıkan kavgada M.Ç. (58), ağabeyi ve yeğenini tüfekle ateş açarak vurdu. Baba yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Turan Mahallesi Kurultay Sokak'taki ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi İ.Ç. (64) ve yeğeni Y.Ç. (35) ile fırında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tüfekle İ.Ç.'ye ve Y.Ç.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Y.Ç.'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan baba İ.Ç. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, şüpheli M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin, Yılmaz Çamlıyol’a müdahale etmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralı İsmail Çamlıyol’u ambulansa taşıması

-Genel ve detay

Haber - Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (Manisa), ()

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ERZİNCAN'DA 1 TON 271 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ (3)

** Ele geçirilen eroin miktarı 1 ton 271 kiloya ulaştı

Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR'da yapılan aramada ele geçirilen eroin miktarı 1 ton 271 kiloya ulaştı.

Van'dan İstanbul'a giden H.Ç. yönetimindeki 27 VT 381 plakalı TIR, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Akyazı beldesinde durduruldu. İçerisinde iç yağı ve hayvan kellesi bulunan TIR'da narkotik köpek 'Odin' eşliğinde arama yapıldı. İç yağları arasına saklanmış yaklaşık 1 ton eroin, detaylı çalışmanın ardından 1 ton 271 kiloya ulaştı.

TIR şoförü ile yanındaki R.Y. ve S.Y. gözaltına alınırken, TIR içerisindeki eroinler tek tek boşaltılarak sayım yapıldı. Vali Ali Arslantaş, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu olay yerine giderek inceleme yaptı. Ele geçirilen miktarın uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzincan'da en yüksek oran olduğunu bildiren Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Personeli tebrik ederek, hepsinin gözlerinde öpüyorum. Arslanlar gibi çalıştılar. Erzincan'da şu ana kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınmış en yüksek oran. Çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Uyuturucu tacirlerine ve torbacılarına göz açtırmayacağız" dedi.

POLİS SAYA SAYA BİTİREMEDİ

Narkotik köpeği yardımı Odin ile yapılan detaylı aramada saatler geçtikçe eroin paketlerinin sayısı arttı. Narkotik ekipleri geç saatlere kadar eroin miktarını tespit edebilmek için çalıştı. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()-

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