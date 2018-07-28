DHA YURT BÜLTENİ 22

BOLU'DA DÜĞÜNDE KAVGA: 8 YARALI

BOLU'da, düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polis birbirine saldıran onlarca kişiyi biber gazı sıkarak dağıttı.

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'nda bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün yapan aile bireyleri arasında düğüne gelen misafirlerle ilgilenilmediği gerekçesiyle kavga çıktı. Büyüyen kavga nedeniyle onlarca kişi tekme, tokat ve taşlarla birbirine girdi. Olayda, iki taraftan da toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis, olayları biber gazı sıkarak yatıştırırdı. Taşla ve darp sonucu yaralanan A.Ö., M.D., D.K., İ.K., Ş.Ö., E.Ö., F.K., Z.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın üzüntüsü ile fenalık geçirenlere ise 112 Acil ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaralıların yakınları hastane bahçesini doldururken, toplanan kalabalık polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavgadan görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.40- Boyut: 322.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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KURBAN YÜKLÜ KAMYON AĞAÇLARA ÇARPTI: 1 YARALI

KARABÜK’te, kurbanlık hayvan taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Cemil Kabakçı yönetimindeki 74 BA 811 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sonra boş alanda durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Kabakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyon sürücüsünün ambulansa götürülmesi

-Kamyon ve devrilen ağaçlar

-Kamyon kasasındaki büyükbaş kurbanlıklar

Süre:(02.03) Boyutu:(228 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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AY TUTULMASI KONYA'DA DA İZLENDİ

YÜZYILIN en uzun ay tutulması Konya'da da vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. "Kanlı Ay" olarak nitelendirilen gökyüzü olayını fotoğrafçılar da takip etti.

Dünyanın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü. "Kanlı Ay" olarak nitelendirilen gökyüzü olayının tekrarı 105 yıl sonra görülebilecek. Konya'da da meraklı vatandaşlar ay tutulmasını Akyokuş Seyir Tepesinden izledi. Bu anları fotoğrafçılar da kaçırmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ay tutulması görüntüleri

-Çevreden detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

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Kocaeli'yi sağanak vurdu, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı (5)

BALLIKAYALAR'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE DE KURTARILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrasında Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda mahsur kalan 4 kişilik aile de ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ailenin kurtarılması ile birlikte bölgeden kurtarılan kişi sayısı 24'e ulaştı.

Kocaeli'de etkili olan yoğun yağıştan en fazla etkilenen bölge Ballıkayalar Tabiat Parkı oldu. Bölgede etkili olan yağıştan dolayı mahsur kalan 20 kişi itfaiye ve AFAD'ın çalışmaları ile kurtarılmıştı. Park içerisinde mahsur kalan 4 kişilik bir aile olduğu bilgisini alan ekipler, aileyi bulmak için yaklaşık 3 saatlik bir çalışma yürüttü. Ailenin bulunduğu noktaya ulaşan AFAD ekipleri, Ercan Parmaksız ve ailesini patika bir yoldan geçirerek bota bindirdi. Bot ile tabiat parkının girişine getirilen aile buradan kendi araçları ile ayrıldı.

AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, "Bir anda yağmur çok kötü bastırdı. Sonra doluya yakalandık. Ağaç ararken derenin debisi aniden yükseldi. Orada mahsur kaldık. Tepeye, dağlara çıktık. Ancak öyle kurtulabildik. 4 kişiydik. Saat 6'da başladı. 5 saattir mahsur kaldık. AFAD kurtardı. Sağ olsunlar. İtfaiye de geldi. Bizi dağların arasından geçirdiler. Daha sonra botla karşıya geçirip oradan aldılar. Herhangi bir şeyimiz yok. Hepsine tekrar teşekkür ederim" dedi.

VALİDEN YENİ TWEET

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, daha önce kurtarılan kişi sayısının 20 olduğunu belirterek twitter'dan paylaşımda bulunmuştu. Vali, 4 kişilik ailenin de kurtarılması üzerine yeni bir tweet atarak şöyle dedi:

"Gebze Ballıkayalar bölgesinde mahsur kalan toplam 24 kişi kurtarılmıştır. Başka mahsur kalan kimse bulunmamaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtarılan aile

-Kurtarlan Ercan Parmaksız ile röp.

Haluk TURGUT-Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/GEBZE (Kocaeli), ()

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BOLU'DA DÜĞÜNDE KAVGA: 8 YARALI

BOLU'da, düğünde gelin ve damat yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polis birbirine saldıran onlarca kişiyi biber gazı sıkarak dağıttı.

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'nda bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün yapan aile bireyleri arasında düğüne gelen misafirlerle ilgilenilmediği gerekçesiyle kavga çıktı. Büyüyen kavga nedeniyle onlarca kişi tekme, tokat ve taşlarla birbirine girdi. Olayda, iki taraftan da toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis, olayları biber gazı sıkarak yatıştırırdı. Taşla ve darp sonucu yaralanan A.Ö., M.D., D.K., İ.K., Ş.Ö., E.Ö., F.K., Z.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın üzüntüsü ile fenalık geçirenlere ise 112 Acil ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaralıların yakınları hastane bahçesini doldururken, toplanan kalabalık polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavgadan görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.40- Boyut: 322.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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KURBAN YÜKLÜ KAMYON AĞAÇLARA ÇARPTI: 1 YARALI

KARABÜK’te, kurbanlık hayvan taşıyan kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karabük-Safranbolu çevre yolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Cemil Kabakçı yönetimindeki 74 BA 811 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 ağaca çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sonra boş alanda durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Kabakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kamyon sürücüsünün ambulansa götürülmesi

-Kamyon ve devrilen ağaçlar

-Kamyon kasasındaki büyükbaş kurbanlıklar

Süre:(02.03) Boyutu:(228 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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AY TUTULMASI KONYA'DA DA İZLENDİ

YÜZYILIN en uzun ay tutulması Konya'da da vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. "Kanlı Ay" olarak nitelendirilen gökyüzü olayını fotoğrafçılar da takip etti.

Dünyanın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü. "Kanlı Ay" olarak nitelendirilen gökyüzü olayının tekrarı 105 yıl sonra görülebilecek. Konya'da da meraklı vatandaşlar ay tutulmasını Akyokuş Seyir Tepesinden izledi. Bu anları fotoğrafçılar da kaçırmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ay tutulması görüntüleri

-Çevreden detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

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Kocaeli'yi sağanak vurdu, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı (5)

BALLIKAYALAR'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE DE KURTARILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrasında Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda mahsur kalan 4 kişilik aile de ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ailenin kurtarılması ile birlikte bölgeden kurtarılan kişi sayısı 24'e ulaştı.

Kocaeli'de etkili olan yoğun yağıştan en fazla etkilenen bölge Ballıkayalar Tabiat Parkı oldu. Bölgede etkili olan yağıştan dolayı mahsur kalan 20 kişi itfaiye ve AFAD'ın çalışmaları ile kurtarılmıştı. Park içerisinde mahsur kalan 4 kişilik bir aile olduğu bilgisini alan ekipler, aileyi bulmak için yaklaşık 3 saatlik bir çalışma yürüttü. Ailenin bulunduğu noktaya ulaşan AFAD ekipleri, Ercan Parmaksız ve ailesini patika bir yoldan geçirerek bota bindirdi. Bot ile tabiat parkının girişine getirilen aile buradan kendi araçları ile ayrıldı.

AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, "Bir anda yağmur çok kötü bastırdı. Sonra doluya yakalandık. Ağaç ararken derenin debisi aniden yükseldi. Orada mahsur kaldık. Tepeye, dağlara çıktık. Ancak öyle kurtulabildik. 4 kişiydik. Saat 6'da başladı. 5 saattir mahsur kaldık. AFAD kurtardı. Sağ olsunlar. İtfaiye de geldi. Bizi dağların arasından geçirdiler. Daha sonra botla karşıya geçirip oradan aldılar. Herhangi bir şeyimiz yok. Hepsine tekrar teşekkür ederim" dedi.

VALİDEN YENİ TWEET

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, daha önce kurtarılan kişi sayısının 20 olduğunu belirterek twitter'dan paylaşımda bulunmuştu. Vali, 4 kişilik ailenin de kurtarılması üzerine yeni bir tweet atarak şöyle dedi:

"Gebze Ballıkayalar bölgesinde mahsur kalan toplam 24 kişi kurtarılmıştır. Başka mahsur kalan kimse bulunmamaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtarılan aile

-Kurtarlan Ercan Parmaksız ile röp.

Haluk TURGUT-Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/GEBZE (Kocaeli), ()

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