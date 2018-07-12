DHA YURT BÜLTENİ-22

BASKETBOLUN DUAYEN İSMİ HAKYEMEZ VEFAT ETTİ (2)

Antalya’da yaşamını yitiren Doğan Hakyemez’in, geldiği hastanede kalp krizi geçirince tıkalı 4 damarına stent takıldığı, yoğun bakıma alınan Hakyemez’in kalbinin ikinci kez durması üzerine ameliyata alındığı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, fenalık geçiren eşi Filiz Hakyemez hastanede tedaviye alındı. Hakyemez’in sağlık durumunu hastane bahçesinde yakından takip edenlerden biri olan Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, acı haberi almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Türk basketbolunun önemli bir ismini yitirdiğini anlatan Yasak, “Basketbola önemli hizmetleri olan bir ismi kaybettik. Derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doğan Hakyemez ağabeyimiz diğer adıyla ‘Dodo’yu yitirdik. Kendisiyle çalışma imkanı bulmuştuk. Çok üzüntülüyüz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Kendisi örnek biriydi. Sözün bittiği yerdeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Hakyemez’in cenazesinin İstanbul’a götürülerek toprağa verileceği belirtildi.

SPOR DÜNYASINDA 'DOĞAN HAKYEMEZ' ÜZÜNTÜSÜ

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hakyemez'in yaşamını yitirmesinin ardından spor dünyası büyük bir üzüntü yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, birçok spor kulübü ve spor dünyasının önemli isimleri taziye mesajları paylaştı.

Paylaşılan mesajlar şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden, eski milli sporcu ve Milli Takım eski menajeri Doğan Hakyemez'in geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"A Milli Erkek Basketbol Takımımızın eski oyuncularından ve yöneticilerinden Doğan Hakyemez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Eski milli basketbolcu ve milli takım eski menajeri, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Türk basketbolunun duayen ismi, eski oyuncumuz Doğan Hakyemez'in Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk Basketbol Camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız."

FENERBAHÇE

"Türk basketbol tarihinin önemli isimlerinden biri olan, ülke basketboluna sayısız hizmetlerde bulunmuş, Kulübümüzde de bir dönem görev yapmış, milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

BEŞİKTAŞ

"Milli basketbolcu, Basketbol Milli Takım eski menajeri, basketbolun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

ANTALYASPOR

"Türk basketbolunun duayeni Doğan Hakyemez’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 2016-2017 sezonunda Antalyaspor Basketbol Takımımızda Genel Menajerlik görevi de yapmış olan Doğan Hakyemez’e Allah’tan rahmet, spor camiası ve kederli ailesine başsağlığı dileriz."

ANKARAGÜCÜ

"Türk basketbol camiasının duayen isimlerinden Doğan Hakyemez’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Türk spor kamuoyuna ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

ANADOLU EFES

"Antalya'da tedavi gören basketbolun efsane isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

PINAR KARŞIYAKA

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden, 1985-86 sezonunda takımımızda oynamış olan, Doğan Hakyemez’in kaybının acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Pınar Karşıyaka ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, basketbol camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz."

BANVİT

"Türk basketbolunun önemli isimlerinden Doğan Hakyemez’in vefat haberini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Banvit Basketbol Ailesi olarak, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk basketboluna başsağlığı diliyoruz."

HİDAYET TÜRKOĞLU

"Basketbolumuza hem sporcu hem de yönetici olarak uzun yıllar başarıyla hizmet eden, değerli büyüğüm Doğan Hakyemez ağabeyimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere; sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim."

ERGİN ATAMAN

"Çok çok üzgünüm! Malesef Doğan ağabeyimizi kaybettik. Öz abim kadar sevdiğim cok değerli bir insandı Doğan Hakyemez. Birlikte yaşadığımız birçok anıyı geride bırakıp ansızın gitti. Mekanı cennet olsun."

CEDİ OSMAN

"Türk basketbolunun efsanesi, çok önemli bir değerimizi, Doğan Hakyemez'i kaybettik... Başımız sağ olsun..."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Soner Yasak'ın açıklamaları

- Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / Antalya ()

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BARAJ GÖLÜ KENARINDA ÇALIŞAN KEPÇE, SULARA GÖMÜLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki İsabeyli Baraj Gölü kenarında çalışan kepçe, toprağın kayması sonucu sulara gömülürken, kepçe operatörü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında İsabeyli Baraj Gölü kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Arazi çalışması yapan Ersin Aygün yönetimindeki kepçe, toprağın kayması sonucu baraj gölüne devrildi. Kepçe sulara gömülmeden kısa bir süre önce Aygün kabinden çıkarak kendisini kurtarırken, 10 tonluk kepçe ise baraj gölünün sularına gömülerek gözden kayboldu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, balıkadamlar ise 30 metre derinlikteki kepçeyi çıkarmak için keşif yaptı. Kepçeyi kurtarma çalışmalarının keşfin tamamlanmasının ardından başlayacağı öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsabeyli Barajı'ndan görüntü

- Kepçenin baraj içerisine düştüğü yerden görüntü

- Çevre sakinlerinin kısa açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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