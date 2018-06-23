DHA YURT BÜLTENİ -22

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (2)

KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAATTİR SÜRÜYOR

Kömür üretimi yapılırken tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte mahsur kalan maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven'i kurtarmak için TTK'ya ait tahlisiye ekipleri maden ocağında 4 saattir kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ocak önünde ise maden işçilerinin mesai arkadaşları ve aileleri endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri de ocak önünde ambulanslarla hazır bekletiliyor.

Göçükten son anda kurtulan ve şoka girdiği öğrenilen işçilerden Ferdi Oral ise yer altından çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,()

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)

VALİ ÇINAR: İŞÇİLERE ULAŞILDI, DURUMLARI İYİ

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, maden ocağı önünde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'ndan bilgi aldı. Ocak önünde açıklamalarda bulunan Vali Çınar, şöyle dedi:

"2 işçimize ulaşıldı. Durumları gayet iyi. TTK Genel Müdürü işinin başında takip ediyor. Birazdan işçileri çıkaracaklar. TTK'nın bu kazalarla ilgili kurtarma ekibi var. En iyi en tecrübeli ve en profesyonel ekibi. Herkes işinin başında. Bütün kurumlar burada. Allah beterinden saklasın."

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı İsa Mutlu ise işçilerle sesle iletişim sağlandığını söyleyerek, "Sağlık durumlarının iyi olduğu sesle iletişim sağlandığı haberlerini aşağıdan alıyoruz. İnşallah kısa zamanda da onların dışarı çıkarılmasını bekliyoruz. Allah bize böyle kazalar bir daha göstermesin. Aşağıda temsilci arkadaşlarımız da var. Ne kadar süreceği konusunda bir şey söylemek doğru olmaz. Doğa ile mücadele ediyorsunuz yer altında. En kısa sürede çıkartılırlar arkadaşlarımız inşallah. Tahkimat yapılarak son derece güvenli şekilde arkadaşlarımızı göçükten almak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,()

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Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (3)

ÇAVUŞOĞLU MEMLEKETİNDE GECE MİTİNGİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Alanya'da Payallar Toptancı Hali'nde saat 22.00 sıralarında vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Mevlüt Çavuşoğlu bölgede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i eleştirdi. "Bu millet gerçekleri görüyor" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi anketlerde de çakılmaya başladılar. Ama gerçek darbeyi 24 Haziran'da milletimiz verecek" dedi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NU DA ELEŞTİRDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu da eleştiren Çavuşoğlu, "Bakıyoruz Temel Efendi de, geçmişte camileri ağıra çevirenlerle omuz omuza vermiş maalesef. Bunu kim zorladı? İki milletvekilliği için bu davanın onuru böyle çiğnetilmez. İki milletvekili için yapamazlar bunu. Çünkü öteki tarafa 10 milletvekili kazandırıyor. Kim zorladı, ne için yaptırdı, amaç ne? Herkes bu soruları soracak. Kim Türkiye'yi geleceğe götürebilir, kim dik durabilir, kime Türkiye'yi emanet edebiliriz, Türkiye'nin ekonomisini kime emanet edebiliriz, Türkiye'nin eğitimini kime emanet edebiliriz, Türkiye'nin dış politikasını kime emanet edebiliriz? Ülkede sağlığı, yaşlıları, engellileri, çocukları, yetimleri kime emanet edebiliriz? Herkes bu soruları sormaya başladı. Ne zaman, 1 haftadır. Çünkü milletimiz bu seçimin en kritik seçim olduğunu görüyor" diye konuştu.

Alkışlar eşliğinde kürsüden inen Çavuşoğlu, bekleyen kalabalıkla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

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Afyonkarahisar'da taksi sürücüsü sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptı

AFYONKARAHİSAR'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan taksi sürücüsü İlyas K.'nın (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşının yaralandığı kaza anı ise cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntüde, Nazik Y.'nin "Aşkım yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı duyuluyor.

Afyonkarahisar'dan 03 T 0016 plakalı taksiyle Antalya'ya seyreden İlyas K. ve yanındaki arkadaşı Nazik Y. (37), sosyal medya hesabından canlı yayına başladı. "Antalya yolculuğu başlasın" başlıklı canlı yayın sırasında İlyas K., Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İlyas K. ve yanında Nazik Y. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Nazik Y. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine, İlyas K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobilin parçaları yola dağıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için parçaları yoldan temizledi. Kazada, otomobildeki taksi maketi de dağılan parçalar arasında bulundu.

Diğer yandan Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kaza anı ise canlı yayın yapan İlyas K.'nin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşıyla müzik dinleyen İlyas K.'nin canlı yayın sırasında gelen yorumları okuduğu, bu sırada Nazik Y.'nin "Aşkın yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki polis otosundan detay

-Kaza yerinde arama yapan jandarma ekibinden detay

-Otomobilin parçalarından detay

-Oyuncak otomobilden detay

-Kaza alanından detay

-Kaza yapan araçtan detay

-Güvenlik güçleri yola dağılan otomobil parçalarını toplarken detay

-Sürücü sosyal medyadan canlı yayın yaparken ve kaza anı (cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,()

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