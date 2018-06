DHA YURT BÜLTENİ 22

HIRSIZLARIN BETROL BORUSUNA YERLEŞTİRDİĞİ VANA KIRILDI, GÖKYÜZÜNE PETROL FIŞKIRDI



KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir çiftçinin, hırsızların daha önceden ham petrol boru hattına yerleştirdiği vanayı yanlışlıkla kırması sonucu boru hattından gökyüzüne seatlerce petrol fışkırdı.

Olay, Pazarcık ilçesinin Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Iddiaya göre Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın yanındaki sulama kanalını kepçesi ile temizleyen tarla sahibi, hırsızların daha önceden petrol hırsızlığı için boru hattına yerleştirdiği vanayı kırdı. Vananın kırılması ile birlikte gökyüzüne petrol fışkırdı. İhbar üzerine bölgeye Botaş Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Afet ve Koordinasyon Merkezi ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Hatta petrol akışı sırasında meydana gelen olay nedeniyle ekipler de arızayı gidermek için çalışma başlattı. Petrol akışı kesilinceye kadar gökyüzüne fışkıran petrol nedeniyle yaklaşık 2 dönümlük bir alan siyaha boyandı.

NİSAN AYINDA SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞLARDI

Aynı petrol boru hattında jandarma ekipleri sürekli olarak devriye gezerken nisan ayında 2 kişi hattan ham petrol çalarken suçüstü yakalanmış adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

Jandarma, petrol boru hattına hırsızlık için vana yerleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ

BULDAN: 24 HAZİRAN'DA OYLARINIZA SAHİP ÇIKIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geleceği belirleyeceğini belirttiği 24 Haziran’daki seçimde oylara sahip çıkılmasını istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gaziantep'te partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Buldan, seçmenlere sandıklara sahip çıkma çağrısında bulundu. 24 Haziran’dan sonra yürek yüreğe vererek mücadeleyi hep birlikte yürüteceklerini ifade eden Buldan şöyle konuştu:

"Sizlerden 24 Haziran'da hepinizden isteğimiz ve talebimiz oylarınıza sahip çıkın, sandıklarınıza sahip çıkın. Hala müşahit eksikliğimiz olduğunu biliyoruz. Sizlerden rica ediyorum buradan çıktıktan sonra her biriniz müşahit olmak için partimize başvuru yapın. Bu, bizim kaderimizi, geleceğimizi belirleyecek. Bu gelecek, Türkiye halklarının geleceği olacak. Bu gelecek, Türkler'in ve Kürtler'in bir arada kardeşçe yaşayacağı bir ülke olacak. Bu ülkeyi, herkesin birbirine öfkeyle baktığı bir ülke olmaktan çıkaracağız. Alevilerin ve Sünnilerin bir arada barış içinde yaşayacağı ülke olacak. Bu görev ve sorumlulukla, HDP'nin belirlediği milletvekili adaylarımızı mutlaka parlamentoya göndereceğiz. Onlar sizin sesiniz olacak. Sizi sorunlarınızı her alanda her yerde dile getirecekler."

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP

ÇAVUŞOĞLU: KANDİL'İ DE DÜMDÜZ EDECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nin (TESCOMB) akşam yemeğinde esnafla buluştu. Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen esnaf buluşmasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Kandil ve Münbiç operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. PKK-YPG'yi "Haddinizi bilin haddinizi bilmezseniz Afrin'de tepenize bineriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde uyardıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bir gece ansızın tepelerine binmedik mi? Şimdi hedefte Kandil var. Kandil'de de tepelerine bineceğiz. Kandil'i de dümdüz edeceğiz" dedi.

'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE PROBLEMİMİZ YOK'

"Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Suriye'de de, Irak'ta da, Türkiye'de de yok" diye sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, "Bir tane bile takipte olan Doğu ve Güneydoğu'da esnafımız yok. Bizim Kürt kardeşimiz dürüsttür, inançlıdır. Onların da başına bela olan PKK'yı Kandil'de de inlerine gömeceğiz. Bu da bizim görevimizdir. Bana geliyor ve diyorlar ki, 'Suriye'de Kürtleri vuruyorsunuz.' Ne diyorsunuz siz, hangi Kürt'ten bahsediyorsun. Türkiye'de YPG-PKK'nın zorla sürgüne gönderdiği 400 bin Kürt var. Niye gelip bunun hakkını savunmuyorsun da teröristin hakkını savunuyorsun. Onlar oralara niye dönemiyor. Hani bunlar Kürtlerin haklarını savunuyorlardı? Neden 400 bin Kürt PKK-YPG'nin kontrol ettiği bölgelere, Kobani'ye bile dönemiyor. Çünkü o Kürtleri istemiyor PKK. Kendisi gibi Marksist, komünist, ateist ve başkalarının maşası olacak. Bizim derdimiz teröristlerdir."

Bakan Çavuşoğlu şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Münbiç'teki kahramanlarımızın size selamı var Antalya. Ne dedik, 'ya bunları çıkartacaksınız, ya biz çıkartacağız, gereğini yapacağız.' Şimdi 'oturalım anlaşalım, birlikte yapalım' dediler. Ha birlikte mi yapacağız, varız, güvene dayalı. Artık oyalama devri bitti. Artık topu tacı atma devri bitti. Çıkardım, çıkaracağım yok. Başında duracağız, silahları alınacak, oradan defolup gidecekler. Ha, Münbiç bitti, her şey bitti değil. Bir terör koridoru oluşturulmaması için Münbiç önemli stratejik bir yer. Ama bizim için önemli olan başka bir şey daha var. Sınırımızın öbür tarafında terörist istemiyoruz. Münbiç'ten sonra Rakka da dahil tüm YPG'nin kontrol ettiği yerlerden, Suriye topraklarından YPG'yi, PKK'yı defedeceğiz. Sadece Münbiç değil. Münbiç sadece bir model, yol haritası. İşte artık bunları başarabilen bir Türkiye var."

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

DÜZCE'de, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki F.Y.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil evin bahçe duvarına çarptı. Yaralanan F.Y. tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, Dereli Tütüncü Mahallesi Tütüncü Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y. iddiaya göre babasından izinsiz aldığı 81 BZ 940 plakalı otomobille şehirde gezintiye çıktı. F.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Evin bahçe girişinde bulunan demir kapı yıkılırken, otomobil duvarın içine girdi. Kazada F.Y. hafif yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.Y. tedavi altına alındı. Ehliyeti olmayan F.Y. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE

KARABÜK’TE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, KAYA PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ



KARABÜK’te, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunda ulaşımı yavaşlattı.

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası D-755 Karayolu'nun Kemal Oyman mevkii Ankara istikametine giden araçlar suyla kaplı yolda güçlükle ilerledi. Yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bir bölümü de su içerisinde kaldı. Motoruna su giren bir otomobil arıza yaparken, bir sürücü ise elinde ayakkabılarıyla otomobiline güçlükle ulaştı. Hamzalar mevkiinde ise toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmiyor olması, olası bir facianın önüne geçti. Karayolları ekipleri kısa süre sonra kaya parçalarını yoldan kaldırdı. Karabük Organize Sanayi Bölgesi girişi suyla kaplandı.

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK

GÖLE GİREN GENÇ, KAYBOLDU

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yüzmek için Aslantaş Baraj Gölü'ne giren Arif Toslak (26), suda kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Kızyusuflu köyü Karatepe Milli Parkı Aslantaş Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla pikniğe gelen Arif Toslak, daha sonra kıyıdaki bir tekneye binerek açıldı. Yüzmek için tekneden atlayan Toslak'ın bir süre sudan çıkmadığı fark eden arkadaşları, göle girip kendisini aradı. Toslak'ı bulamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olay yerine Adana'dan sevk edilen sualtı polisleri, Toslak'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Toslak'ın evli ve iki aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye)

MÜEZZİN, TAVUKLARINA SALDIRAN KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINDA (4)



MÜFTÜ ERDOĞAN: MÜFTÜLÜĞE BAĞLI KADROLU ÇALIŞAN DEĞİL

Körfez'de bir köpeğin vurularak öldürülmesinin ardından açıklama yapan Körfez İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, şahsın müftülüğe bağlı kadrolu çalışan olmadığını, zaman zaman namaz kıldıran bir gönüllü olduğunu söyledi. Dinimizde canlıya zarar vermenin hiçbir zaman doğru bulunmadığını belirten Erdoğan, "Bilinmelidir ki bir canlıya zarar vermek dinimizde hiçbir zaman doğru bulunmamıştır. Köpeğe yapılan bu davranış ve kötü muamele dinimizce yasaklanan bir durumdur. Kamuoyunda müezzin olarak tanımlanan bu şahıs müftülüğümüzün kadrolu çalışanı ve müezzini değildir. Kendisi inşaat işleriyle uğraşmaktadır ve adı geçen camimizde zaman zaman namaz kıldıran bir gönüllü müezzindir. Bunu namaz kıldırmasını bilen her vatandaş da yapabilir" dedi.

Nabi YAZICI / KOCAELİ