DHA YURT BÜLTENİ-22

DOMANİÇ'TE YILDIRIM DÜŞEN 2 KATLI AHŞAP EV YANDI



KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucunda eski eşyaların bulunduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, iftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muammer Kocaağa'ya ait kullanılmayan eski eşyaların içinde bulunduğu 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü. Çıkan yangına Domaniç ilçe, Çukurca belde belediyeleri ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluştu.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan bina

-İfaiye ekipleri ve vatandaşların yangın söndürme çalışmaları,

-Vatandaşların balyozla duvarı delip yangının söndürülmesine yardım etmeleri,

-Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün konuşması,

-Görgü tanığı bir kadının konuşması

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT / DOMANİÇ,(Kütahya) /

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TTB'DEN 'HASTANELERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN' AÇIKLAMASI

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç'ta esnaf ziyareti sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır 8 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili hastanede yaşanan olaylara ilişkin Türk Tabipler Birliği, internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Suruç Devlet Hastanesi önünde ve içerisinde de kavganın devam ettiği belirtilen TTB açıklamasında, "Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır" şeklinde ifade yer aldı. Açıklama şöyle:

"TTB olarak öncelikle yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralıların bir an önce tedavilerinin yapılması için yetkilileri gerekli ortamı sağlamaya davet ediyoruz. Yaşanılan çatışma sonrasında Suruç Devlet Hastanesi’nin içerisinde de saldırıların devam ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ölümlerden ikisinin hastanede gerçekleşmiş olduğu bilgisi, hastanede ciddi bir güvenlik açığı olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda yaralıların çevredeki devlet hastanelerine sevki için 112 ambulanslarının hizmet vermesinin engellendiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanılan bu kaygı verici olay, hastanenin sağlık hizmeti vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın ve Şanlıurfa Valiliği’nin bir an önce bölgedeki sağlık kurumlarının hizmetlerini yapabilmesine yönelik gerekli önlemleri almasını ve kamuoyunu tatmin edici bir bilgilendirme yapmasını talep ediyoruz."

Haber: GAZİANTEP, ()

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DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU; CEPHANELİK GİBİ OTOMOBİL

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı. Ramazan Bayramı öncesi ülkede kaos ortamı oluşturmak ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme amacı güden terör örgütü mensuplarına yönelik istihbari ve operasyonel çalışma kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilenler arasında, suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyetteki tabanca dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce dün Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Arama sonucunda, bagaj kısmında saklı siyah kumaş saz kılıfı, gitar kutusu ve kumaş bez içerisinde; bir adet roketatar başlığı, bir adet plastik muhafaza kabı ile içinde roket sevk barutu, iki adet keleş olarak tabir edilen AK-47 marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 10 adet şarjör ve bu şarjöre ait basılı vaziyette 238 adet fişek, bir adet tabanca, bir adet suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyette tabanca, 23 adet 9x19 çapında ve 27 adet 7x65 çapında fişek, bir adet inşaat eldiveni, üç adet kar maskesi, bir adet pantolon ele geçirildiği bildirildi.

AK PARTİ ADAYLARI VE DEVLET BÜYÜKLERİNE YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI

Konuyla ilgili 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, daha önce farklı tarihlerdeki sokak olayları ve toplumsal gösterilerde kaos ortamı yaratmak amacıyla eylemlerde bulundukları, bunlarla ilgili poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Yine bu kişilerin, PKK’nın kırsal bağlantılı isimleri olmakla beraber, şehir yapılanması üyesi de oldukları, kentte seçim öncesi AK Parti adayları ile bazı devlet büyüklerine yönelik kaos oluşturacak eylem hazırlığı yaptıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Haber-Kamera: Canan ALTUNTAŞ / DİYARBAKIR ()

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OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin takla tarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Taşkıran, yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu doğu bağlantısı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Taşkıran'ın kullandığı 40 EL 311 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, araçta sıkışan Taşkıran'a müdahale edemeyince Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, Taşkıran'ı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşkıran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan otomobilden görüntü

- Yaralı sürücü İbrahim Taşkıran'ın ambulansa taşınması

- Polisin otomobilde inceleme yapması

- Otomobilin kırılan dikiz aynasından görüntü

- Otomobilin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'41" Boyut: 103 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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