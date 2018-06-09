DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bakan Demircan: Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz/EK

BAKAN DEMİRCAN: KIYAS EDİLEMEZ

Sağlık Ahmet Demircan, Çorum kent merkezinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Demircan, 2002 öncesi ve sonrası sağlık alanında yapılanların kıyas edilemez olduğunu belirterek "2002 yılında Türkiye'nin sahip olduğu ambulans sayısı 500 civarında şuanda 6 bine ulaştı. Hava ambulansı o günler için hayaldi. Gençliğimizde bir Alman gelmiş hastalanmış, Almanya uçak göndermiş vatandaşını almış götürmüş derlerdi. İmrenirdik. Türkiye'de şuanda hazır ambulans uçak 19 tane helikopter bekliyor. Hastaların nakli konusunda en ufak sıkıntı yok. Hastanelerde özel oda bulmak marifetti koğuşlar halindeydi servisler. Ameliyat edilen hastalara yoğun bakım odası bulmakta kolay değildi. Yoğun bakım denilen bir iki oda vardı, hastalar aynı koğuşlarda yatıyordu. Türkiye sağlık alt yapısını yeniliyor. Çoğu gitti azı kaldı. Yeni bir konsepte hastaneleri yeniliyoruz. Sadece hastaneleri yenilemekle kalmıyor personel açığının giderilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 56 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğiz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "En önemlisi Türkiye sağlık turizminde büyük bir mesafe kat etmeye başladı. Şuan için yapılan hesaplamada Türkiye sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde ediyor. Yaptığımız planlamalarla 2023 yılında Türkiye'nin 20 milyar dolar sağlık turizminden gelir elde etmesini sağlama imkanımız var. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz.Türkiye sağlık alt yapısını yeniliyor. Çoğu gitti azı kaldı. Yeni bir konsepte hastaneleri yeniliyoruz. Sadece hastaneleri yenilemekle kalmıyor personel açığının giderilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl 56 bin sağlık çalışanını istihdam edeceğiz." Bakan Demircan konuşmasının ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesini kesti. Bakan Demircan, daha sonra Ulukavak Mahallesi'nde Çorum Belediyesi ve Ak Parti ilbaşkanılğı tarafından ortaklaşa düzenlenen iftar proğramına katıldı. Sonrasında AK Partinin Seçim Bürosunun açılışını yapan Bakan Demircan, açılışın ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık Bakanı Demircan'ın konuşması

-Açılıştan detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Semt Polikliniği'nin açılışını, art arda düzenlenen iki ayrı törenle yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, Cumhuriyet 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaptırılan Semt Polikliniği'nin açılışı için art arda iki ayrı tören düzenlendi. Törenlere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Parti'li Muhammet Subaşıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediyenin kurulduğu 2014 yılından buyana farklı bir belediye anlayışıyla çalıştıkları önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Pamukkale Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan alana 21 milyon liralık yatırımla 7 katlı dev bir sağlık tesisi yaptıklarını belirten başkan Gürlesin, "Bu tesis sadece Pamukkaleli vatandaşlarımıza değil tüm Denizli halkına hitap ediyor. Biz binayı zamanından 3 ay erken tamamlayarak Sağlık Bakanlığı'na devrettik. Hayata geçiriliş şekli ile Türkiye'ye örnek olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, içeriği ile bir hastane niteliğinde. Ancak yataklı servis olmadığı için adı poliklinik. Ama toplamda 7 katlı dev bir sağlık tesisi. Bu tesisimizle birlikte 1.5 milyon liraya mal olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi'ni de tamamladık. Bu sağlık tesisi de o bölgede yaşayan 100 bin vatandaşımıza hizmet verecek. Her iki sağlık tesisimizin de hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Denizli'de 15 yıl önce 8 ambulansın olduğunu, bunlardan yarısının arızalı, yarısının da mazot parası vermeden çalışmadığını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, "Şu anda ambulans sayısı 120-130 civarında. Vatandaşımızın bir nefesini dahi biraz daha kaliteli ve rahat alsın diye milyarları harcamaktan asla çekinmezse o zaman bu bayrak dalgalanır. O zaman güçlü devlet oluruz. Türkiye önemli zaman dilimlerinden geçiyor. Türkiye, tarihi bir çağı değiştiriyor ve dönüştürüyor. Artık koalisyon hastalıklarından kurtuldu bir daha geri gelmemek üzere. Onun için 24 Haziran'da verdiğiniz karar, aklınız ve vicdanınızla doğru olarak gördüğünüz neyse o olsun" dedi.

'BIRAKIN BİRİLERİ DİLEDİKLERİ KADAR YALAN SÖYLESİNLER'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i, Denizli mitinginde kendisi için söylediği sözler nedeniyle mahkemeye verdiği ifade eden Bakan Zeybekci, "Bırakın birilerinin bildiği o siyaset yöntemlerini. Bırakın birileri diledikleri kadar yalan söylesinler, iftira atsınlar, gelsinler burada bir kadın olarak bile bir erkeğin ağzına yakışmayacak lafları Denizli'de benim hanım kardeşlerimin önünde utanmadan ve sıkılmadan söylesin. Biz onunla mahkemede ve Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Semt Polikliniği'nin açılış kurdeleleri kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden ve acil sağlık merkezinin dışından detay görüntüler

-Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in konuşması

-Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış (ek)

BAKAN ZEYBEKCİ, "RÜYALARINIZA GİRERİM, KABUSUNUZ OLURUM"

Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nin yaptırdığı sağlık yatırımlarının açılışını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ardından Denizli Platformu'nun Bozburun Mahallesi'nde bir otelde düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Oda ve borsa başkanları ile çok sayıda işadamı ve sanayicinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan Bakan Zeybekci, "Bu mesele, yani seçimler Nihat Zeybekci meselesi değil. Milletvekili adayı değilim. Allah aşkına soruyorum sizlere, benim ne zorum var? Benim ne derdim var Allah aşkına? 2002 yılında benim şirketlerimden birisi ilk bindeydi. Benim lüks arabaya ihtiyacım mı var? Makamlara mevkilere ihtiyacım mı var? Paraya pula ihtiyacım mı var? Bana bunu sağlayan bu millete bir zekat borcum, birde bana verdiği bu nimetlerin bir bedelini ödemekten başka hiçbir borcum yok. Ama 14 yıldan beri artık askerliğimi yaptığımı, ödediğimi düşünüyorum" dedi.

"GECELERİ RÜYALARINIZA GİRERİM, KABUSUNUZ OLURUM"

Konuşmasında esprili bir dille işadamlarına ve sanayicilere seslenerek gülümseyen Bakan Zeybekci, "Denizlililer olarak bu seçimlerde sizden özellikle bunu istiyorum, Allah aşkına şu parti, bu parti meselelerini bir kenara bırakın. Bir Denizli partisi olun. Denizli menfaatleri için bir seferberlik ilan edin. Gidin fabrikalarınıza, iş yerlerinize, akrabalarınıza, komşularınıza onlara diyin ki 'Bir Denizli destanı lazım' Denizli'nin siyasette lider şehir olarak devam etmesi için bir Denizli destanı lazım. Siz kendinize yanın, ben bedelimi ödedim benim askerliğim bitti. Eyvallah, ben teslim üzerine siyaset yapıyorum. Dersin ki bize 'Falanca yerde nöbet tutacaksın' tutarım. Siz burada yan gelin yatın. Var mı öyle? Geceleri rüyalarınıza girerim haberiniz olsun, kabusunuz olurum. Size inanıyorum. Siz çıkardınız beni bu yola" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Bakan Zeybekci'nin konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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