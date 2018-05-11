DHA YURT BÜLTENİ-22

Hastaneden kaçırılan Suriyeli erkek bebek bulundu (5)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö. nikahsız işe Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliye sevk edildi.

Satılmış AKKAŞ / Afyon ()

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Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (4)

TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'da 89 milyon liralık yatırımın toplu temel atma ve açılış programı ile Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikalarının Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Eroğlu, ormanlara gelir getirici kalemler üzerine çalıştıklarını belirterek, "Ne gerekiyorsa kuracağız ve 49 yıllığına geliri size ait olacak; kurasını çekip, teslim edeceğiz" dedi. Adana'nın, bal markası olması gerektiğini kaydeden Eroğlu, "Bal markası oluşturalım, 'Allah'ına kurban' markası deriz. Böyle bir müjde vermek istiyorum. Adana'ya en çok yatırım yapan bakanlıkta birinci sıradayız. Birincilik bizde; ama bundan sonra fevkalade mutluyum. Birinciliği elden bırakmayalım, daha yapılacak çok şey var, diyorum. Arkadaşlar çalışıyor. Hükümetimiz 32 milyar yatırım yaptı. Bunun 3 milyar 850 milyonu bize ait. Peki ne yaptık? 11 baraj ve gölet inşa ettik. 7 baraj daha yapılıyor. 17 baraj ve 1 gölete sahip olacaksınız. Bir de Yedigöze Barajı var; 18 baraj, 1 gölet. Tüm mümbit toprakları sulayacağız. 791 bin dekar araziyi modern sulamaya açtık ama yeterli değil. DSİ müdürüm kusura bakma, yeterli görmüyorum. Diyeceksin ki 'Çok gelir artışı oldu'. 472 milyon TL ilave gelir artışı sağladınız; tamam, bu güzel bir şey ama biz bunu 1 milyar TL'ye yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.

Adana'ya 1 milyar liralık ek gelir sağlayacaklarını da belirten Eroğlu, şunları söyledi:

"Adana'mıza 1 milyar TL ilave gelir artışını çiftçilere sağlayacağız. Hedef 1 milyar lira gelir artışı. Çiftçilerimiz inşallah zengin olacak. Bunun dışında Adana'mıza bir müjdemiz daha var. Çok değerli Cumhurbaşkanı'mız özellikle geçen sene Adana'ya geldiğinde dedi ki 'Veysel hoca, GAP var, KOP var; ama Adana'da ne yapıyorsun sen?' Biz de Akdeniz Gençlik Projesi hazırladık."

Bakan Eroğlu, toplu alış ve temel atma törenin ardından Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında fidan dikim etkinliğine katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuşması

- Hakkı Polat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde fidan dikimi

- Adana valiliği ziyaret

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'43" BOYUT:166 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (5)

BAKAN, ESNAFLA BULUŞTU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu,

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kurtuluş Mahallesi'nde Bakan Eroğlu, sokağa çıkıp vatandaşlara kutular içinde yeşil çay dağıttı. Bir lokantada esnafın kebap ikram ettiği Bakan Eroğlu, çiçek satan esnafın kendisine verdiği gülü ise eczacı bir kadına hediye etti. Bakan Eroğlu, buluştuğu esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Görüntü Dökümü

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- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu esnaf ziyareti

- Bakanın Esnafa yeşil çay dağıtması

- Bakana kebap ikram edilmesi

- Çiçekçi esnafın bakana gül vermesi

- Bakenın aczacı kadına gül vermesi

SÜRE: 02'04" BOYUT:126 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı

EDİRNE'de bu yıl 'Edirne'ye gel ciğeri ye' sloganıyla düzenlenen 8'nci Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı yürüyüşle başladı.

Edirne Belediye Başkanlığı'nın organize ettiği Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 8'ncisi bu akşam yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sivil toplum örgütleri, ciğerci esnaflar, vatandaşların oluşturduğu kortej, yerli ve yabancı ekiplerin dans ve folklor gösterileri arasında belediye önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından, tören trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti.

Cadde üzerinde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin festivaller kenti olduğunu belirterek, Edirne'nin tarihin en kadim şehri olduğuna söyledi. Gürkan, "Burada medeniyet var, tarih var, kültür var, uzlaşma var. Burada eğlence var, gastronomi var. Dünyada sadece ve sadece bir tek Edirne'de yapılan tava ciğeri var. Dedik ki, tava ciğerimiz artık bir ulusal marka haline geldi. Türkiye'de tava ciğerini bilmeyene neredeyse yok. Ama bunu artık uluslararası boyuta taşımamız lazım. Bunu yapabilmek için dedik ki, mademki ciğerin başkenti Edirne, o zaman 'Edirne'ye gel ciğeri ye' sloganında dediğimiz gibi amacımız Türkiye'de değil dünyadaki en büyük tavayı yapalım dedik. Ve yaptık. Şu anda dünyanın en büyük tavası Edirne'de. 7 metre çapında, 50 metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük ciğer tavasını yaptık. Ve yarın hep beraber o tavadan ilk defa ciğer pişirilmesine şahit olacağız, hem de Guinness yetkililerine katılımıyla dünya rekorlar kitabına tescil ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından katılan yerli ve yabancı ekiplere Gürkan tarafından plaket verildi. Edirne'de 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Bando ve Ciğer Festivali'ne, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Polonya, Moldova gibi bir çok ülke katılırken geçtiğimiz yıl katılan Yunanistan'ın olmaması dikkat çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kalabalık kortejden genel detay

Atatürk Anıtı çelenk konması

Saraçlar Caddesi'ne yürünmesi

Kalabalıktan genel

Recep Gürkan'ın konuşması

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Cumhurbaşkanı adayı İnce: Dördüncü köprüyü de İnce yapar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çılgın projelerinin hafriyat değil, huzur olduğunu belirterek, "Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı. İkinci köprüyü Turgut Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir televizyon programının canlı yayına katılmak için Antalya'ya geldi. Muharrem İnce, Antalya Havalimanı'nda çok sayıda partili tarafından karşılandı. Havalimanı CIP çıkışından otobüse binen İnce, yaklaşık 6 metrelik bu mesafede zor anlar yaşadı. İnce ile fotoğraf çektirmek isteyen partililer, izdihama neden oldu. Otobüse bindikten sonra kendisini karşılayanlara seslenen Muharrem İnce, Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi. Yürüttükleri kampanyanın vaatlerini açıklayan İnce, "Bizim çılgın projemiz huzur, hafriyat değil. Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı. İkinci köprüyü Turgut Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar, asıl zorluk gönül köprüleri kurmak. Şimdi gönül köprülerini kuruyoruz" dedi.

'PROJEMİZ 3B'

Bütün adayları ziyaret ettiğini hatırlatan Muharrem İnce, Hakkari'de Türk bayrakları ve İzmir Marşı ile miting yaptığını söyledi. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden İnce, "Parti rozetimi çıkarıp Türk bayrağını taktım. Cumhurbaşkanı tektir, tek olan şey bir grubun olmaz. Tek olan şey 81 milyonundur. Onun için herkesi kucaklıyoruz. AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin hepsi bir. Türkiye'ye huzur getireceğiz, normalleştireceğiz Türkiye'yi. Projemiz 3B. Barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz" diye konuştu.

Otobüse herkesi almak istediğini, ancak bunun mümkün olmadığını dile getiren İnce, "24 Haziran'dan sonra bütün milletimi Çankaya Köşkü'ne davet edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muharrem İnce'nin CIP'ten çıkışı

-Muharrem İnce'nin seçim otobüsünde konuşması

-Muharrem İnce' nin otel önündeki mezuniyet töreni için gelen gençlerle fotoğraf çektirdi

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL ANTALYA ()

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Şanlıurfa'da sağanak sele yol açtı

ŞANLIURFA’da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel, kırsal mahallelerdeki evlerde su baskınlarına neden oldu, yolları ulaşıma kapattı. Selin etkisiyle sürücüler yollarda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Öğleden sonra Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerine bağlı kırsal mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, bazı ev ve ahırları ise su bastı. Tarım arazilerinin göle döndüğü yağışlarda, kırsal mahallelere giden yollar sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapanan yollar

- Yolda mahsur kalan sürücüler

- Yollarda taşan sel suları

- İtfaiy

- Genel ve detay görüntüler



Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)